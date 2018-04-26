Ã‡in'in DF-26 orta menzilli balistik fÃ¼zesi envantere girdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã‡in Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, DongFeng-26 (doÄŸu rÃ¼zgarÄ±) adlÄ± orta menzilli balistik fÃ¼zenin Ã‡in Halk KurtuluÅŸ Ordusu (Ã‡HKO) envanterine girdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
BakanlÄ±k SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Vu Ã‡ien, basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, balistik fÃ¼zenin tamamen yerli imkanlarla tasarlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve geliÅŸmiÅŸ teknolojilerle donatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, testleri tamamlanan DF-26â€™nÄ±n Ã‡HKOâ€˜nun FÃ¼ze GÃ¼cÃ¼ Birimiâ€™ne teslim edildiÄŸini sÃ¶yledi.
Orta menzilli fÃ¼zenin, konvansiyonel savaÅŸ baÅŸlÄ±klarÄ± taÅŸÄ±masÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra nÃ¼kleer savaÅŸ baÅŸlÄ±ÄŸÄ± da taÅŸÄ±yabildiÄŸini belirten SÃ¶zcÃ¼ Vu, DF-26â€™nÄ±n hÄ±zlÄ± nÃ¼kleer misilleme gÃ¶revlerini de icra edebileceÄŸini kaydetti.
BakanlÄ±k SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Vu, Ã¼lkesinin askeri politikalarÄ±nÄ±n savunmaya yÃ¶nelik olmasÄ± ve nÃ¼kleer saldÄ±rÄ±yÄ± ilk yapan taraf olmama durumunun deÄŸiÅŸmeyeceÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.
Kara ve deniz hedeflerine karÅŸÄ± kullanÄ±labilen ve menzilinin 3 bin ila 4 bin kilometre olduÄŸu tahmin edilen DF-26'ya Ã‡in sosyal medyasÄ±nda ABD'nin Guam adasÄ±na gÃ¶nderme yapÄ±larak "Guam Katili" adÄ± veriliyor.
Ã‡in BaÅŸbakanÄ± Li KÄ±Ã§iang mart ayÄ±ndaki ikili toplantÄ±larda, bu yÄ±lki savunma bÃ¼tÃ§esinin geÃ§en yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 8,1 artÄ±ÅŸla 1 trilyon 106 milyar 951 milyon yÃ¼en (yaklaÅŸÄ±k 178 milyar dolar) olarak belirlendiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ, ''Ã¼lkenin gÃ¼Ã§lÃ¼ ve etkili hava ve donanma kuvvetlerinin inÅŸasÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸini'' ilan etmiÅŸti.
Her yÄ±l yÃ¼z milyar dolarÄ±n Ã¼zerinde savunma bÃ¼tÃ§esi ayÄ±ran Ã‡in, fÃ¼ze, uÃ§ak ve savaÅŸ gemilerinde son teknolojileri geliÅŸtirmeye aÄŸÄ±rlÄ±k veriyor.
Havada beÅŸinci nesil J-20 hayalet uÃ§aklarÄ±, denizde yeni destroyerler ve uÃ§ak gemilerini envanterine katarak gÃ¼Ã§lenen Ã‡HKO envanterinde biri kullanÄ±mda diÄŸeri inÅŸa sÃ¼recinde iki uÃ§ak gemisi bulunuyor. Ãœlkenin ilk uÃ§ak gemisi Sovyet yapÄ±mÄ± Liaoning, Ukrayna'dan getirilmiÅŸ, EylÃ¼l 2012'de ordunun envanterine alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi, 12 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak olan seÃ§imler Ã¶ncesinde ilk kez Arap siyasi partilerin de ofis aÃ§Ä±p Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±ÄŸÄ± IKBY'nin Erbil ÅŸehrine gitti
AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker, Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalandÄ±ktan sonra tutuklanan 2 Yunan asker iÃ§in, "Bana demesinler ki bu iki askerin varlÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venliÄŸine tehdit oluÅŸturuyor. Mutlaka serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±lar." dedi.
Ã‡in'de testleri tamamlanan DF-26â€™nÄ±n Ã‡in Halk KurtuluÅŸ Ordusuâ€˜nun FÃ¼ze GÃ¼cÃ¼ Birimiâ€™ne teslim edildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
BM, Suriye'de Esed rejimi gÃ¼Ã§lerinin YermÃ¼k KampÄ±'na sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ saldÄ±rÄ±larla ilgili, YermÃ¼k'teki 'itici askeri faaliyetlerden' son derece endiÅŸe duyuyoruz. BÃ¶lgedeki sivil kayÄ±plar konusunda kaygÄ±lÄ±yÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Avrupa BirliÄŸi, mevcut silah ambargosunu geniÅŸleten ve Myanmar ordusunu hedef alan yeni yaptÄ±rÄ±m kararlarÄ± aldÄ±
Ãœlkeye 1 ton uyuÅŸturucu madde sokmakla suÃ§lanan 8 TayvanlÄ±ya idam cezasÄ± verildi
28 Nisan'da BrÃ¼ksel'de dÃ¼zenlenecek NATO DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'nda ana gÃ¼ndem maddeleri BrÃ¼ksel Zirvesi'ne hazÄ±rlÄ±k, Rusya, Suriye, Ä°ran, Irak eÄŸitim misyonu ve BatÄ± Balkanlar olacak
Ä°ran'Ä±n Rey ÅŸehrindeki Abdulazim TÃ¼rbesi'ni geniÅŸletme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda bulunduÄŸu ve Åžah RÄ±za Pehlevi'ye ait olduÄŸu iddia edilen mumya konusunda yetkililerin Ã§eliÅŸkili aÃ§Ä±klamalarÄ± dikkati Ã§ekiyor.
Endonezya'da AÃ§e eyaletinin doÄŸusundaki Pasir Putih kÃ¶yÃ¼nde, kaÃ§ak petrol kuyusunda dÃ¼n meydana gelen patlamada Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 21'e Ã§Ä±ktÄ±.
Pakistanâ€™Ä±n baÅŸkenti Ä°slamabadâ€™da gÃ¶revli AmerikalÄ± diplomat Joseph Emanuel Hall'in karÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Ã¶lÃ¼mlÃ¼ trafik kazasÄ±, iki Ã¼lke arasÄ±nda kriz Ã§Ä±kardÄ±. Pakistan Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Hall'un kara listeye alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kendisine seyahat sÄ±nÄ±rlamasÄ± getirildiÄŸini aÃ§Ä±klarken, ABD'deki PakistanlÄ± diplomatlara seyahat sÄ±nÄ±rlamasÄ± getirildi.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 1950-1953 yÄ±llarÄ±ndaki Kore SavaÅŸÄ±'ndan bu yana GÃ¼ney Kore topraklarÄ±na adÄ±m atan ilk Kuzey Kore lideri olacak.
Ã‡in'de erken uyarÄ±, keÅŸif ve H-K6 bombardÄ±man uÃ§aklarÄ±nÄ±n, Tayvan BoÄŸazÄ±'nda devriye uÃ§uÅŸu ve tatbikat baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Ã‡in donanmasÄ± geÃ§en hafta da Tayvan BoÄŸazÄ±'nda gerÃ§ek mermilerin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir tatbikat dÃ¼zenlemiÅŸ, tatbikatÄ±n Tayvan'Ä±n baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunanlarÄ± hedef aldÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.
"Arap BaharÄ±" sÃ¼recinden demokratik kazanÄ±mlarla Ã§Ä±kmayÄ± baÅŸaran Tunus, 6 MayÄ±s'ta devrimden sonraki ilk yerel seÃ§imler iÃ§in sandÄ±ÄŸa gidiyor.
Ã–zbekistan'da 5 bin 366 kiÅŸinin katÄ±lÄ±mÄ±yla gerÃ§ekleÅŸen Kur'an-Ä± Kerim'i gÃ¼zel okuma yarÄ±ÅŸmasÄ±nda Ã¶dÃ¼ller sahibini buldu
SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Gazeteciler Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n 180 Ã¼lke kapsamÄ±nda deÄŸerlendirme yaptÄ±ÄŸÄ± "BasÄ±n Ã–zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼" kriterlerinde KÄ±rgÄ±zistan 9 sÄ±ra geriledi
Hindistan'da bir yolcu treninin okul servisine Ã§arpmasÄ± sonucu 14 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken, 4'Ã¼ aÄŸÄ±r, 8 kiÅŸi yaralandÄ±.