16:04, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

Ã‡in'in DF-26 orta menzilli balistik fÃ¼zesi envantere girdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, DongFeng-26 (doÄŸu rÃ¼zgarÄ±) adlÄ± orta menzilli balistik fÃ¼zenin Ã‡in Halk KurtuluÅŸ Ordusu (Ã‡HKO) envanterine girdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

BakanlÄ±k SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Vu Ã‡ien, basÄ±n aÃ§Ä±klamasÄ±nda, balistik fÃ¼zenin tamamen yerli imkanlarla tasarlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve geliÅŸmiÅŸ teknolojilerle donatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, testleri tamamlanan DF-26â€™nÄ±n Ã‡HKOâ€˜nun FÃ¼ze GÃ¼cÃ¼ Birimiâ€™ne teslim edildiÄŸini sÃ¶yledi.

Orta menzilli fÃ¼zenin, konvansiyonel savaÅŸ baÅŸlÄ±klarÄ± taÅŸÄ±masÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra nÃ¼kleer savaÅŸ baÅŸlÄ±ÄŸÄ± da taÅŸÄ±yabildiÄŸini belirten SÃ¶zcÃ¼ Vu, DF-26â€™nÄ±n hÄ±zlÄ± nÃ¼kleer misilleme gÃ¶revlerini de icra edebileceÄŸini kaydetti.

BakanlÄ±k SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Vu, Ã¼lkesinin askeri politikalarÄ±nÄ±n savunmaya yÃ¶nelik olmasÄ± ve nÃ¼kleer saldÄ±rÄ±yÄ± ilk yapan taraf olmama durumunun deÄŸiÅŸmeyeceÄŸini sÃ¶zlerine ekledi.

Kara ve deniz hedeflerine karÅŸÄ± kullanÄ±labilen ve menzilinin 3 bin ila 4 bin kilometre olduÄŸu tahmin edilen DF-26'ya Ã‡in sosyal medyasÄ±nda ABD'nin Guam adasÄ±na gÃ¶nderme yapÄ±larak "Guam Katili" adÄ± veriliyor.

Ã‡in BaÅŸbakanÄ± Li KÄ±Ã§iang mart ayÄ±ndaki ikili toplantÄ±larda, bu yÄ±lki savunma bÃ¼tÃ§esinin geÃ§en yÄ±la gÃ¶re yÃ¼zde 8,1 artÄ±ÅŸla 1 trilyon 106 milyar 951 milyon yÃ¼en (yaklaÅŸÄ±k 178 milyar dolar) olarak belirlendiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ, ''Ã¼lkenin gÃ¼Ã§lÃ¼ ve etkili hava ve donanma kuvvetlerinin inÅŸasÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼receÄŸini'' ilan etmiÅŸti.

Her yÄ±l yÃ¼z milyar dolarÄ±n Ã¼zerinde savunma bÃ¼tÃ§esi ayÄ±ran Ã‡in, fÃ¼ze, uÃ§ak ve savaÅŸ gemilerinde son teknolojileri geliÅŸtirmeye aÄŸÄ±rlÄ±k veriyor.

Havada beÅŸinci nesil J-20 hayalet uÃ§aklarÄ±, denizde yeni destroyerler ve uÃ§ak gemilerini envanterine katarak gÃ¼Ã§lenen Ã‡HKO envanterinde biri kullanÄ±mda diÄŸeri inÅŸa sÃ¼recinde iki uÃ§ak gemisi bulunuyor. Ãœlkenin ilk uÃ§ak gemisi Sovyet yapÄ±mÄ± Liaoning, Ukrayna'dan getirilmiÅŸ, EylÃ¼l 2012'de ordunun envanterine alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.