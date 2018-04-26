16:01, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

ErdoÄŸan'Ä±n 55 ili kapsayan 'miting' maratonunun ilk duraÄŸÄ± belli oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ilk seÃ§im mitingini 28 Nisan'da Ä°zmir'de yapacak. ErdoÄŸan'Ä±n 24 Haziran'a kadar 55 ilde miting yapmasÄ± planlanÄ±yor.

AK Parti'de 24 Haziran'da yapÄ±lacak cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekili genel seÃ§imleri iÃ§in hazÄ±rlÄ±klar sÃ¼rÃ¼yor. 27. DÃ¶nem MilletvekilliÄŸi Genel SeÃ§imi'ne iliÅŸkin aday adaylÄ±ÄŸÄ± sÃ¼recini 24 Nisan SalÄ± gÃ¼nÃ¼ baÅŸlatan AK Parti, 29 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼ 00.00'a kadar baÅŸvurularÄ± alacak.

Milletvekili aday adaylÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ilginin bÃ¼yÃ¼k olduÄŸu AK Parti Genel Merkezi'nde oluÅŸturulan kayÄ±t masalarÄ±nda gÃ¶revliler yoÄŸun mesai yapÄ±yor.

Partide 2-3-4 MayÄ±s'ta gerÃ§ekleÅŸecek temayÃ¼l yoklamalarÄ± sonrasÄ±nda aday adaylarÄ±yla mÃ¼lakatlar yapÄ±lacak. BÃ¶ylece aday adaylarÄ± arasÄ±ndan, milletvekilliÄŸi iÃ§in adaylar belirlenecek.

ERDOÄžAN'IN 55 Ä°LDE KONUÅžMASI PLANLANIYOR

AK Parti'de seÃ§im beyannamesi iÃ§in de yoÄŸun bir Ã§alÄ±ÅŸma sÃ¼recine girildi.

Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde partinin miting programÄ± aÃ§Ä±klanacak. CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, 28 Nisan Cumartesi gÃ¼nÃ¼ il kongresi iÃ§in gideceÄŸi Ä°zmir'de ilk seÃ§im mitingini de yapacak. ErdoÄŸan'Ä±n 24 Haziran'a kadar 55 ilde miting yapmasÄ± planlanÄ±yor.

Ã–te yandan, AK Parti'de teÅŸkilatlar, seÃ§im kampanyasÄ± Ã§erÃ§evesinde vatandaÅŸlarla buluÅŸmasÄ±nda aÄŸÄ±rlÄ±klÄ± olarak 16 yÄ±llÄ±k AK Parti iktidarÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen Ã§alÄ±ÅŸmalar ve yeni dÃ¶nemde hayata geÃ§irilecek ekonomik reformlara vurgu yapacak.

Yerel odaklÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalara da aÄŸÄ±rlÄ±k verilecek seÃ§im kampanyasÄ±nda AK Parti'li belediyelerin yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ projeler seÃ§mene anlatÄ±lacak.