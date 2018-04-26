16:13, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

Juncker'den tutuklu 'iki Yunan askeri' iÃ§in haddi aÅŸan Ã§aÄŸrÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jean-Claude Juncker, Edirne'de tutuklu bulunan iki Yunan askerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

Juncker, Atina ziyareti kapsamÄ±nda Yunan meclisinde milletvekillerine hitab etti.

Bulgaristan'Ä±n Varna kentinde CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile TÃ¼rkiye-AB zirvesinde bir araya geldiklerini hatÄ±rlatan Juncker, "TÃ¼rkiye, Ege ve DoÄŸu Akdeniz'de hukuka aykÄ±rÄ± faaliyetlerde bulunmaya devam ediyor. Varna'daki toplantÄ±da ErdoÄŸan'a, komÅŸularÄ±yla iyi iliÅŸkilerine ve uluslararasÄ± hukuka saygÄ± duyma gereÄŸini anÄ±msattÄ±k." diye konuÅŸtu.

Juncker, Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalandÄ±ktan sonra tutuklanan 2 Yunan asker konusuna deÄŸinerek, "Ä°ki Yunan askeri de unutmayalÄ±m. Bana kimse 'Bu iki askerin varlÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venliÄŸine tehdit oluÅŸturuyor' demesin. Mutlaka serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±lar." ifadelerini kullandÄ±.

OLAY

2 Mart'ta, 54. Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± "Hudut kartallarÄ±" adlÄ± sÄ±nÄ±r birliÄŸi ekipleri, devriye gÃ¶revi sÄ±rasÄ±nda Pazarkule yakÄ±nlarÄ±nda Yunanistan ordusuna mensup teÄŸmen ve astsubay rÃ¼tbelerindeki 2 askeri yakalamÄ±ÅŸtÄ±. TÃ¼feklerine el konulan askerler Edirne Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na teslim edilmiÅŸti.

Jandarmadaki iÅŸlemleri tamamlanan ve adliyeye Ã§Ä±karÄ±lan iki asker, savcÄ±lÄ±ktaki ifadelerinin ardÄ±ndan "askeri casusluÄŸa teÅŸebbÃ¼s" ve "askeri yasak bÃ¶lgeye girmek" suÃ§larÄ±ndan tutuklanmalarÄ± talebiyle Sulh Ceza HakimliÄŸine sevk edilmiÅŸti.

Hakimlik, iki askerin tutuklanmasÄ±na karar vermiÅŸti.

"MAKEDONYA Ä°LE 'Ä°SÄ°M SORUNU ACÄ°LEN Ã‡Ã–ZÃœLMESÄ° GEREKEN BÄ°R MESELE"

KonuÅŸmasÄ±nda, Yunanistan'Ä±n coÄŸrafi olarak Ã¶zel bir konumda bulunduÄŸuna iÅŸaret eden Juncker, 90'larda Balkanlarda yaÅŸanan trajedilerin tekrarlanmamasÄ± gerektiÄŸini de sÃ¶yledi.

Juncker, Balkan Ã¼lkelerinin AB'ye katÄ±lÄ±mÄ±ndan Ã¶nce sÄ±nÄ±r sorunlarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesi gerektiÄŸine dikkati Ã§ekerek, "Komisyonun, Arnavutluk ve FYROM (Makedonya) ile mÃ¼zakere Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmasÄ±, bir katÄ±lÄ±m tarihi verdiÄŸi anlamÄ±na gelmiyor. GerÃ§ekÃ§i olmayan aÃ§Ä±klamalara itibar etmemeliyiz. Herkes objektif bir ÅŸekilde deÄŸerlendirilecek." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Juncker, Yunanistan'Ä±n Makedonya ile "isim sorununun" ise acilen Ã§Ã¶zÃ¼lmesi gereken bir mesele olduÄŸunu vurguladÄ±.