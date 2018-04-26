Juncker'den tutuklu 'iki Yunan askeri' iÃ§in haddi aÅŸan Ã§aÄŸrÄ±

AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jean-Claude Juncker, Edirne'de tutuklu bulunan iki Yunan askerin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
Juncker, Atina ziyareti kapsamÄ±nda Yunan meclisinde milletvekillerine hitab etti.
Bulgaristan'Ä±n Varna kentinde CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile TÃ¼rkiye-AB zirvesinde bir araya geldiklerini hatÄ±rlatan Juncker, "TÃ¼rkiye, Ege ve DoÄŸu Akdeniz'de hukuka aykÄ±rÄ± faaliyetlerde bulunmaya devam ediyor. Varna'daki toplantÄ±da ErdoÄŸan'a, komÅŸularÄ±yla iyi iliÅŸkilerine ve uluslararasÄ± hukuka saygÄ± duyma gereÄŸini anÄ±msattÄ±k." diye konuÅŸtu.
Juncker, Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalandÄ±ktan sonra tutuklanan 2 Yunan asker konusuna deÄŸinerek, "Ä°ki Yunan askeri de unutmayalÄ±m. Bana kimse 'Bu iki askerin varlÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venliÄŸine tehdit oluÅŸturuyor' demesin. Mutlaka serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±lar." ifadelerini kullandÄ±.
2 Mart'ta, 54. Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± "Hudut kartallarÄ±" adlÄ± sÄ±nÄ±r birliÄŸi ekipleri, devriye gÃ¶revi sÄ±rasÄ±nda Pazarkule yakÄ±nlarÄ±nda Yunanistan ordusuna mensup teÄŸmen ve astsubay rÃ¼tbelerindeki 2 askeri yakalamÄ±ÅŸtÄ±. TÃ¼feklerine el konulan askerler Edirne Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±na teslim edilmiÅŸti.
Jandarmadaki iÅŸlemleri tamamlanan ve adliyeye Ã§Ä±karÄ±lan iki asker, savcÄ±lÄ±ktaki ifadelerinin ardÄ±ndan "askeri casusluÄŸa teÅŸebbÃ¼s" ve "askeri yasak bÃ¶lgeye girmek" suÃ§larÄ±ndan tutuklanmalarÄ± talebiyle Sulh Ceza HakimliÄŸine sevk edilmiÅŸti.
Hakimlik, iki askerin tutuklanmasÄ±na karar vermiÅŸti.
KonuÅŸmasÄ±nda, Yunanistan'Ä±n coÄŸrafi olarak Ã¶zel bir konumda bulunduÄŸuna iÅŸaret eden Juncker, 90'larda Balkanlarda yaÅŸanan trajedilerin tekrarlanmamasÄ± gerektiÄŸini de sÃ¶yledi.
Juncker, Balkan Ã¼lkelerinin AB'ye katÄ±lÄ±mÄ±ndan Ã¶nce sÄ±nÄ±r sorunlarÄ±nÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesi gerektiÄŸine dikkati Ã§ekerek, "Komisyonun, Arnavutluk ve FYROM (Makedonya) ile mÃ¼zakere Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmasÄ±, bir katÄ±lÄ±m tarihi verdiÄŸi anlamÄ±na gelmiyor. GerÃ§ekÃ§i olmayan aÃ§Ä±klamalara itibar etmemeliyiz. Herkes objektif bir ÅŸekilde deÄŸerlendirilecek." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
Juncker, Yunanistan'Ä±n Makedonya ile "isim sorununun" ise acilen Ã§Ã¶zÃ¼lmesi gereken bir mesele olduÄŸunu vurguladÄ±.
ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, ABD Senatosu SilahlÄ± Hizmetler Komitesinde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± oturumda, ABD'nin Suriye politikasÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Ä°ran, kullanÄ±cÄ±larÄ± yerli uygulamalara yÃ¶neltmek amacÄ±yla Ã¼lkedeki en popÃ¼ler mesajlaÅŸma uygulamasÄ± Telegram'Ä±n Ä°ran'daki "iÃ§erik daÄŸÄ±tÄ±m aÄŸÄ±nÄ±n" (CDN) lisanslarÄ±nÄ± iptal etti.
BaÅŸkent Abuja'da toplanan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi, iki yÄ±ldÄ±r tutuklu bulunan Zakzakiâ€™nin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± isteyerek kentteki bazÄ± ana yollarÄ± kapattÄ±.
Tanzanya Devlet BaÅŸkanÄ± Magufuli'ye karÅŸÄ± sokaklara Ã§Ä±kma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len muhalif isimlerden 20 tanesi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesind Nobel Kimya Ã–dÃ¼lÃ¼ sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'a "AltÄ±n Anahtar ve Onur Ã–dÃ¼lÃ¼" takdim edildi
Yunanistan, AB Ã¼lkeleri arasÄ±nda borÃ§ oranÄ± en yÃ¼ksek Ã¼lke olurken, kendisini Ä°talya ve Portekiz takip etti.
BM, Ã¼lkede 10 insani yardÄ±m Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n kaybolduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
BrÃ¼ksel'de dÃ¼zenlenen Suriye konulu yardÄ±m konferansÄ±nda BM'nin talep ettiÄŸi 9 milyar dolarÄ±n ancak yarÄ±sÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na yol aÃ§tÄ±.
Yunanistan'a kaÃ§an darbecilerden SÃ¼leyman Ã–zkaynakÃ§Ä±'nÄ±n gÃ¶zetim altÄ±nda tutulduÄŸu karakoldan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Gazi Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na aday gÃ¶sterdiÄŸi kiÅŸisel doktoru Amiral Jackson, hakkÄ±ndaki iddialarÄ±n ardÄ±ndan adaylÄ±ktan Ã§ekildiÄŸini duyurdu.
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi, 12 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak olan seÃ§imler Ã¶ncesinde ilk kez Arap siyasi partilerin de ofis aÃ§Ä±p Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±ÄŸÄ± IKBY'nin Erbil ÅŸehrine gitti
AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker, Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalandÄ±ktan sonra tutuklanan 2 Yunan asker iÃ§in, "Bana demesinler ki bu iki askerin varlÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venliÄŸine tehdit oluÅŸturuyor. Mutlaka serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±lar." dedi.
Ã‡in'de testleri tamamlanan DF-26â€™nÄ±n Ã‡in Halk KurtuluÅŸ Ordusuâ€˜nun FÃ¼ze GÃ¼cÃ¼ Birimiâ€™ne teslim edildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
BM, Suriye'de Esed rejimi gÃ¼Ã§lerinin YermÃ¼k KampÄ±'na sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ saldÄ±rÄ±larla ilgili, YermÃ¼k'teki 'itici askeri faaliyetlerden' son derece endiÅŸe duyuyoruz. BÃ¶lgedeki sivil kayÄ±plar konusunda kaygÄ±lÄ±yÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Avrupa BirliÄŸi, mevcut silah ambargosunu geniÅŸleten ve Myanmar ordusunu hedef alan yeni yaptÄ±rÄ±m kararlarÄ± aldÄ±
Ãœlkeye 1 ton uyuÅŸturucu madde sokmakla suÃ§lanan 8 TayvanlÄ±ya idam cezasÄ± verildi