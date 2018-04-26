16:15, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi Erbil'e geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak BaÅŸbakanÄ± Haydar el-Ä°badi, 12 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak genel seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± iÃ§in Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nin (IKBY) Erbil kentine geldi.

Ä°badi'yi, Erbil UluslararasÄ± HavalimanÄ±'nda IKBY BaÅŸbakanÄ± NeÃ§irvan Barzani karÅŸÄ±ladÄ±. Ä°badi, IKBY'nin 25 EylÃ¼l 2017 tarihinde dÃ¼zenlediÄŸi gayri meÅŸru referandumdan sonra ilk kez Erbil'e geldi.

Barzani ile havalimanÄ±nda basÄ±na kapalÄ± bir araya gelen Ä°badi, daha sonra Saad Abdullah Konferans Salonu'na geÃ§erek, liderliÄŸini yaptÄ±ÄŸÄ± Zafer Koalisyonu'nun Erbil milletvekili adaylarÄ±nÄ±n tanÄ±tÄ±m programÄ±na katÄ±ldÄ±.

Milletvekili tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±nda kÄ±sa bir konuÅŸma yapan Ä°badi, "Siyasilerin vatandaÅŸlar arasÄ±nda ayrÄ±m yapmasÄ±na izin vermeyiz. Bizler, Erbil, SÃ¼leymaniye, Basra, Enbar, BaÄŸdat ve MisanlÄ± vatandaÅŸlar arasÄ±nda herhangi bir ayrÄ±mÄ±n yapÄ±lmamasÄ± gerektiÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz." ifadelerini kullandÄ±.

Ä°badi, "BugÃ¼n, zindan ve trajedilerden arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, kendi Ã§ocuklarÄ± arasÄ±na herhangi bir fark ayrÄ±mÄ± yapmadan yeni bir devlet inÅŸa ediyoruz." dedi.

IKBY'den daha fazla dayanÄ±ÅŸma talebinde bulunan Ä°badi, "Anayasa Ã§erÃ§evesinde ve demokratik bir ortamda aynÄ± Ã¼lkeden olan kardeÅŸler, aralarÄ±ndaki tÃ¼m ihtilaflarÄ± Ã§Ã¶zebilir." diye konuÅŸtu.

Irak'taki Ã¶nceki genel seÃ§imlere nazaran ilk defa Arap siyasi partileri IKBY'de seÃ§im ofisleri aÃ§Ä±p, buradan da oy almak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor.

BaÅŸbakan Ä°badi'nin, Erbil'den sonra Duhok vilayetindeki seÃ§im Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na katÄ±lmasÄ± bekleniyor. Ä°badi, dÃ¼n Musul ve SÃ¼leymaniye kentlerini ziyaret etmiÅŸti.

Irak'ta 12 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak genel seÃ§imlere toplamda 328 milletvekilinin yer alacaÄŸÄ± meclise girebilmek iÃ§in 7 bin 376 aday yarÄ±ÅŸÄ±yor. YaklaÅŸÄ±k 37 milyon nÃ¼fuslu Irak'ta 24 milyon kayÄ±tlÄ± seÃ§men bulunuyor.