Trump'Ä±n bakan adayÄ± Jackson Ã§ekildi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce Gazi Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na aday gÃ¶sterdiÄŸi ve aynÄ± zamanda kendi doktoru olan Amiral Ronny L. Jackson, hakkÄ±ndaki iddialarÄ±n ardÄ±ndan adaylÄ±ktan Ã§ekildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
AdaylÄ±ktan Ã§ekilme aÃ§Ä±klamasÄ±nda Jackson, medyada yer alan tÃ¼m iddialarÄ±n asÄ±lsÄ±z olduÄŸunu savundu.
Jackson, son 3 ABD baÅŸkanÄ± dÃ¶neminde toplam 12 yÄ±l Beyaz Saray'da doktor olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hakkÄ±ndaki iddialarÄ±n doÄŸru olmasÄ± durumunda bu gÃ¶revi uzun sÃ¼re sÃ¼rdÃ¼remeyeceÄŸini dile getirdi.
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sarah Sanders da ayrÄ± bir yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamayla Jackson'Ä±n gÃ¶revinin baÅŸÄ±nda olduÄŸunu ve iddialarÄ±n gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Amerikan Fox News kanalÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda konuya iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalara yapan Trump da tartÄ±ÅŸmalarÄ±n gittiÄŸi yeri gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in Jackson'a birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce durumun "kÃ¶tÃ¼ye gittiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde uyarÄ±da bulunduÄŸunu" ifade etti.
Amerikan medyasÄ±nda yer alan iddialarda Amiral Jackson'Ä±n profesyonel kariyeriyle ilgili olumsuz deÄŸerlendirmeler yapÄ±lmÄ±ÅŸ, yeterli bir doktor olup olmadÄ±ÄŸÄ± sorgulanmÄ±ÅŸ ve alkollÃ¼yken kullandÄ±ÄŸÄ± bir araÃ§la kaza yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, 29 Mart'ta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, mevcut Gazi Ä°ÅŸleri BakanÄ± David Shulkin'in kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde gÃ¶revinden ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve onun yerine aynÄ± zamanda kendi doktoru olan Amiral Jackson'Ä± getirmeyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Trump aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Ã‡ok saygÄ±n Amiral Ronny L. Jackson'Ä± yeni Gazi Ä°ÅŸleri BakanÄ± olarak aday gÃ¶stermeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. GeÃ§iÅŸ sÃ¼recinde Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Robert Wilkie bakan vekili olarak gÃ¶rev yapacak. David Shulkin'e, Ã¼lkemize ve deÄŸerli gazilerimize yaptÄ±ÄŸÄ± hizmetlerden dolayÄ± minnettarÄ±m." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
Amerikan medyasÄ±nda, Jackson'Ä±n Trump'Ä±n doktoru olmasÄ±na dikkat Ã§ekilmiÅŸ, Jackson'Ä±n kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce verdiÄŸi raporda Trump'Ä±n akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yerinde olduÄŸunu ve baÅŸkanlÄ±k yapmaya engel olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirttiÄŸi hatÄ±rlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
ABD donanmasÄ±nda tuÄŸamiral olarak gÃ¶rev yapan Jackson, eski ABD BaÅŸkanÄ± George W. Bush dÃ¶neminden bu yana Beyaz Saray'da baÅŸkanlarÄ±n doktoru olarak gÃ¶rev yapÄ±yor.
ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, ABD Senatosu SilahlÄ± Hizmetler Komitesinde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± oturumda, ABD'nin Suriye politikasÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Ä°ran, kullanÄ±cÄ±larÄ± yerli uygulamalara yÃ¶neltmek amacÄ±yla Ã¼lkedeki en popÃ¼ler mesajlaÅŸma uygulamasÄ± Telegram'Ä±n Ä°ran'daki "iÃ§erik daÄŸÄ±tÄ±m aÄŸÄ±nÄ±n" (CDN) lisanslarÄ±nÄ± iptal etti.
BaÅŸkent Abuja'da toplanan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi, iki yÄ±ldÄ±r tutuklu bulunan Zakzakiâ€™nin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± isteyerek kentteki bazÄ± ana yollarÄ± kapattÄ±.
Tanzanya Devlet BaÅŸkanÄ± Magufuli'ye karÅŸÄ± sokaklara Ã§Ä±kma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len muhalif isimlerden 20 tanesi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesind Nobel Kimya Ã–dÃ¼lÃ¼ sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'a "AltÄ±n Anahtar ve Onur Ã–dÃ¼lÃ¼" takdim edildi
Yunanistan, AB Ã¼lkeleri arasÄ±nda borÃ§ oranÄ± en yÃ¼ksek Ã¼lke olurken, kendisini Ä°talya ve Portekiz takip etti.
BM, Ã¼lkede 10 insani yardÄ±m Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n kaybolduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
BrÃ¼ksel'de dÃ¼zenlenen Suriye konulu yardÄ±m konferansÄ±nda BM'nin talep ettiÄŸi 9 milyar dolarÄ±n ancak yarÄ±sÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na yol aÃ§tÄ±.
Yunanistan'a kaÃ§an darbecilerden SÃ¼leyman Ã–zkaynakÃ§Ä±'nÄ±n gÃ¶zetim altÄ±nda tutulduÄŸu karakoldan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Gazi Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na aday gÃ¶sterdiÄŸi kiÅŸisel doktoru Amiral Jackson, hakkÄ±ndaki iddialarÄ±n ardÄ±ndan adaylÄ±ktan Ã§ekildiÄŸini duyurdu.
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi, 12 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak olan seÃ§imler Ã¶ncesinde ilk kez Arap siyasi partilerin de ofis aÃ§Ä±p Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±ÄŸÄ± IKBY'nin Erbil ÅŸehrine gitti
AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker, Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalandÄ±ktan sonra tutuklanan 2 Yunan asker iÃ§in, "Bana demesinler ki bu iki askerin varlÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venliÄŸine tehdit oluÅŸturuyor. Mutlaka serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±lar." dedi.
Ã‡in'de testleri tamamlanan DF-26â€™nÄ±n Ã‡in Halk KurtuluÅŸ Ordusuâ€˜nun FÃ¼ze GÃ¼cÃ¼ Birimiâ€™ne teslim edildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
BM, Suriye'de Esed rejimi gÃ¼Ã§lerinin YermÃ¼k KampÄ±'na sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ saldÄ±rÄ±larla ilgili, YermÃ¼k'teki 'itici askeri faaliyetlerden' son derece endiÅŸe duyuyoruz. BÃ¶lgedeki sivil kayÄ±plar konusunda kaygÄ±lÄ±yÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Avrupa BirliÄŸi, mevcut silah ambargosunu geniÅŸleten ve Myanmar ordusunu hedef alan yeni yaptÄ±rÄ±m kararlarÄ± aldÄ±
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