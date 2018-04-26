16:38, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

Trump'Ä±n bakan adayÄ± Jackson Ã§ekildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce Gazi Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na aday gÃ¶sterdiÄŸi ve aynÄ± zamanda kendi doktoru olan Amiral Ronny L. Jackson, hakkÄ±ndaki iddialarÄ±n ardÄ±ndan adaylÄ±ktan Ã§ekildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

AdaylÄ±ktan Ã§ekilme aÃ§Ä±klamasÄ±nda Jackson, medyada yer alan tÃ¼m iddialarÄ±n asÄ±lsÄ±z olduÄŸunu savundu.

Jackson, son 3 ABD baÅŸkanÄ± dÃ¶neminde toplam 12 yÄ±l Beyaz Saray'da doktor olarak gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve hakkÄ±ndaki iddialarÄ±n doÄŸru olmasÄ± durumunda bu gÃ¶revi uzun sÃ¼re sÃ¼rdÃ¼remeyeceÄŸini dile getirdi.

BEYAZ SARAY'DAKÄ° GÃ–REVÄ° DEVAM EDÄ°YOR

Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sarah Sanders da ayrÄ± bir yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamayla Jackson'Ä±n gÃ¶revinin baÅŸÄ±nda olduÄŸunu ve iddialarÄ±n gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

Amerikan Fox News kanalÄ±nda katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir programda konuya iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalara yapan Trump da tartÄ±ÅŸmalarÄ±n gittiÄŸi yeri gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in Jackson'a birkaÃ§ gÃ¼n Ã¶nce durumun "kÃ¶tÃ¼ye gittiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde uyarÄ±da bulunduÄŸunu" ifade etti.

KARÄ°YERÄ° SORGULANIYORDU

Amerikan medyasÄ±nda yer alan iddialarda Amiral Jackson'Ä±n profesyonel kariyeriyle ilgili olumsuz deÄŸerlendirmeler yapÄ±lmÄ±ÅŸ, yeterli bir doktor olup olmadÄ±ÄŸÄ± sorgulanmÄ±ÅŸ ve alkollÃ¼yken kullandÄ±ÄŸÄ± bir araÃ§la kaza yaptÄ±ÄŸÄ± iddia edilmiÅŸti.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, 29 Mart'ta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, mevcut Gazi Ä°ÅŸleri BakanÄ± David Shulkin'in kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde gÃ¶revinden ayrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve onun yerine aynÄ± zamanda kendi doktoru olan Amiral Jackson'Ä± getirmeyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Trump aÃ§Ä±klamasÄ±nda, "Ã‡ok saygÄ±n Amiral Ronny L. Jackson'Ä± yeni Gazi Ä°ÅŸleri BakanÄ± olarak aday gÃ¶stermeyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. GeÃ§iÅŸ sÃ¼recinde Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Robert Wilkie bakan vekili olarak gÃ¶rev yapacak. David Shulkin'e, Ã¼lkemize ve deÄŸerli gazilerimize yaptÄ±ÄŸÄ± hizmetlerden dolayÄ± minnettarÄ±m." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Amerikan medyasÄ±nda, Jackson'Ä±n Trump'Ä±n doktoru olmasÄ±na dikkat Ã§ekilmiÅŸ, Jackson'Ä±n kÄ±sa sÃ¼re Ã¶nce verdiÄŸi raporda Trump'Ä±n akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yerinde olduÄŸunu ve baÅŸkanlÄ±k yapmaya engel olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirttiÄŸi hatÄ±rlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

ABD donanmasÄ±nda tuÄŸamiral olarak gÃ¶rev yapan Jackson, eski ABD BaÅŸkanÄ± George W. Bush dÃ¶neminden bu yana Beyaz Saray'da baÅŸkanlarÄ±n doktoru olarak gÃ¶rev yapÄ±yor.