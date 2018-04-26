Yunanistan kendisine sÄ±ÄŸÄ±nan darbecilerden birini serbest bÄ±raktÄ±

Yunanistan'Ä±n Kathimerini gazetesinin haberine gÃ¶re, DanÄ±ÅŸtayÄ±n adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na hÃ¼kmettiÄŸi Yunanistan'a kaÃ§an darbecilerden SÃ¼leyman Ã–zkaynakÃ§Ä±, karar doÄŸrultusunda Yunan polisinin YabancÄ±lar Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.
Ã–zkaynakÃ§Ä±'nÄ±n yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemi altÄ±nda gizli bir eve gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.
DanÄ±ÅŸtay kararÄ±nda, Ã–zkaynakÃ§Ä±'nÄ±n tÃ¼m darbeci askerlerin iltica baÅŸvurularÄ±na yÃ¶nelik karar aÃ§Ä±klanana dek sÄ±kÄ± kontroller ÅŸartÄ±yla serbest kalmasÄ±na hÃ¼kmedildiÄŸi ifade edilmiÅŸti.
AyrÄ±ca, darbecinin ikamet adresi gÃ¶stermesi ve her gÃ¼n karakola gÃ¶rÃ¼nmesi ÅŸartlarÄ± getirilmiÅŸ ve hakkÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ± konmuÅŸtu.
Ä°ltica talebi 2017 AralÄ±k sonunda kabul edilen Ã–zkaynakÃ§Ä±, kÄ±sa bir sÃ¼re serbest kalmÄ±ÅŸ, hÃ¼kÃ¼metin kararÄ±n askÄ±ya alÄ±nmasÄ± ve iptal edilmesi yÃ¶nÃ¼ndeki baÅŸvurularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tekrar gÃ¶zetim altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
Daha sonra hÃ¼kÃ¼metin itirazÄ±nÄ±n, temyiz mahkemesi yerine Ã¼st mahkeme olan DanÄ±ÅŸtayda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
DanÄ±ÅŸtayÄ±n, darbecilerin iltica taleplerine iliÅŸkin nihai kararÄ±nÄ± ise 4 MayÄ±s'ta vermesi bekleniyor.
Ã–te yandan, Yunan hukukuna gÃ¶re azami 18 ay olan gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resinin mayÄ±s sonunda dolacaÄŸÄ± belirtildi.
Yunanistan Adalet BakanÄ± Stavros Kontonis, darbeci 8 eski askerin bu sÃ¼renin dolmasÄ± halinde serbest kalmalarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde herhangi bir engel bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, ABD Senatosu SilahlÄ± Hizmetler Komitesinde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± oturumda, ABD'nin Suriye politikasÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Ä°ran, kullanÄ±cÄ±larÄ± yerli uygulamalara yÃ¶neltmek amacÄ±yla Ã¼lkedeki en popÃ¼ler mesajlaÅŸma uygulamasÄ± Telegram'Ä±n Ä°ran'daki "iÃ§erik daÄŸÄ±tÄ±m aÄŸÄ±nÄ±n" (CDN) lisanslarÄ±nÄ± iptal etti.
BaÅŸkent Abuja'da toplanan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi, iki yÄ±ldÄ±r tutuklu bulunan Zakzakiâ€™nin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± isteyerek kentteki bazÄ± ana yollarÄ± kapattÄ±.
Tanzanya Devlet BaÅŸkanÄ± Magufuli'ye karÅŸÄ± sokaklara Ã§Ä±kma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len muhalif isimlerden 20 tanesi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesind Nobel Kimya Ã–dÃ¼lÃ¼ sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'a "AltÄ±n Anahtar ve Onur Ã–dÃ¼lÃ¼" takdim edildi
Yunanistan, AB Ã¼lkeleri arasÄ±nda borÃ§ oranÄ± en yÃ¼ksek Ã¼lke olurken, kendisini Ä°talya ve Portekiz takip etti.
BM, Ã¼lkede 10 insani yardÄ±m Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n kaybolduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
BrÃ¼ksel'de dÃ¼zenlenen Suriye konulu yardÄ±m konferansÄ±nda BM'nin talep ettiÄŸi 9 milyar dolarÄ±n ancak yarÄ±sÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na yol aÃ§tÄ±.
Yunanistan'a kaÃ§an darbecilerden SÃ¼leyman Ã–zkaynakÃ§Ä±'nÄ±n gÃ¶zetim altÄ±nda tutulduÄŸu karakoldan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Gazi Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na aday gÃ¶sterdiÄŸi kiÅŸisel doktoru Amiral Jackson, hakkÄ±ndaki iddialarÄ±n ardÄ±ndan adaylÄ±ktan Ã§ekildiÄŸini duyurdu.
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi, 12 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak olan seÃ§imler Ã¶ncesinde ilk kez Arap siyasi partilerin de ofis aÃ§Ä±p Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±ÄŸÄ± IKBY'nin Erbil ÅŸehrine gitti
AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker, Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalandÄ±ktan sonra tutuklanan 2 Yunan asker iÃ§in, "Bana demesinler ki bu iki askerin varlÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venliÄŸine tehdit oluÅŸturuyor. Mutlaka serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±lar." dedi.
Ã‡in'de testleri tamamlanan DF-26â€™nÄ±n Ã‡in Halk KurtuluÅŸ Ordusuâ€˜nun FÃ¼ze GÃ¼cÃ¼ Birimiâ€™ne teslim edildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
BM, Suriye'de Esed rejimi gÃ¼Ã§lerinin YermÃ¼k KampÄ±'na sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ saldÄ±rÄ±larla ilgili, YermÃ¼k'teki 'itici askeri faaliyetlerden' son derece endiÅŸe duyuyoruz. BÃ¶lgedeki sivil kayÄ±plar konusunda kaygÄ±lÄ±yÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Avrupa BirliÄŸi, mevcut silah ambargosunu geniÅŸleten ve Myanmar ordusunu hedef alan yeni yaptÄ±rÄ±m kararlarÄ± aldÄ±
Ãœlkeye 1 ton uyuÅŸturucu madde sokmakla suÃ§lanan 8 TayvanlÄ±ya idam cezasÄ± verildi