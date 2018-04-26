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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:50, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe
Avrupa
16:44, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

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Yunanistan kendisine sÄ±ÄŸÄ±nan darbecilerden birini serbest bÄ±raktÄ±
Yunanistan kendisine sÄ±ÄŸÄ±nan darbecilerden birini serbest bÄ±raktÄ±

Yunanistan'a kaÃ§an darbecilerden SÃ¼leyman Ã–zkaynakÃ§Ä±'nÄ±n gÃ¶zetim altÄ±nda tutulduÄŸu karakoldan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yunanistan'Ä±n Kathimerini gazetesinin haberine gÃ¶re, DanÄ±ÅŸtayÄ±n adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na hÃ¼kmettiÄŸi Yunanistan'a kaÃ§an darbecilerden SÃ¼leyman Ã–zkaynakÃ§Ä±, karar doÄŸrultusunda Yunan polisinin YabancÄ±lar Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nce serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Ã–zkaynakÃ§Ä±'nÄ±n yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemi altÄ±nda gizli bir eve gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

DanÄ±ÅŸtay kararÄ±nda, Ã–zkaynakÃ§Ä±'nÄ±n tÃ¼m darbeci askerlerin iltica baÅŸvurularÄ±na yÃ¶nelik karar aÃ§Ä±klanana dek sÄ±kÄ± kontroller ÅŸartÄ±yla serbest kalmasÄ±na hÃ¼kmedildiÄŸi ifade edilmiÅŸti.

AyrÄ±ca, darbecinin ikamet adresi gÃ¶stermesi ve her gÃ¼n karakola gÃ¶rÃ¼nmesi ÅŸartlarÄ± getirilmiÅŸ ve hakkÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ± konmuÅŸtu.

Ä°ltica talebi 2017 AralÄ±k sonunda kabul edilen Ã–zkaynakÃ§Ä±, kÄ±sa bir sÃ¼re serbest kalmÄ±ÅŸ, hÃ¼kÃ¼metin kararÄ±n askÄ±ya alÄ±nmasÄ± ve iptal edilmesi yÃ¶nÃ¼ndeki baÅŸvurularÄ±nÄ±n ardÄ±ndan tekrar gÃ¶zetim altÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Daha sonra hÃ¼kÃ¼metin itirazÄ±nÄ±n, temyiz mahkemesi yerine Ã¼st mahkeme olan DanÄ±ÅŸtayda gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°LTÄ°CA TALEPLERÄ°NE Ä°LÄ°ÅžKÄ°N KARAR 4 MAYIS'TA

DanÄ±ÅŸtayÄ±n, darbecilerin iltica taleplerine iliÅŸkin nihai kararÄ±nÄ± ise 4 MayÄ±s'ta vermesi bekleniyor.

Ã–te yandan, Yunan hukukuna gÃ¶re azami 18 ay olan gÃ¶zaltÄ± sÃ¼resinin mayÄ±s sonunda dolacaÄŸÄ± belirtildi.

Yunanistan Adalet BakanÄ± Stavros Kontonis, darbeci 8 eski askerin bu sÃ¼renin dolmasÄ± halinde serbest kalmalarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde herhangi bir engel bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.



Ä°lgili Konular SÃ¼leyman Ã–zkaynakÃ§Ä± Yunanistan 15 Temmuz darbe giriÅŸimi
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