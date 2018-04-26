17:05, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

BM'de 'Suriye'ye yardÄ±m konferansÄ±' hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) ve Avrupa BirliÄŸi'nin (AB) BelÃ§ika'nÄ±n baÅŸkenti BrÃ¼ksel'de 85 Ã¼lkenin temsilcilerinin ve onlarca sivil toplum Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n katÄ±lÄ±mÄ±yla 24-25 Nisan'da "Suriye'nin ve BÃ¶lgenin GeleceÄŸinin Desteklenmesi" konulu yardÄ±m programÄ± dÃ¼zenledi.

BM, Suriye'deki insani yardÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§in bu yÄ±l 9 milyar dolara ihtiyacÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Ancak ABD, Rusya, Ä°ran gibi Suriye iÃ§ savaÅŸÄ±nÄ±n baÅŸ aktÃ¶rleri ve Ã‡in'in konferansta herhangi bir taahhÃ¼tte bulunmamasÄ±, BM ve uluslararasÄ± kamuoyunda eleÅŸtirilere neden oldu.

85 Ã¼lke iÃ§inden yalnÄ±zca 35 Ã¼lke yaklaÅŸÄ±k 4,4 milyar dolar yardÄ±m taahhÃ¼dÃ¼nde bulundu. Almanya, 1 milyar 24 bin dolar ile en bÃ¼yÃ¼k yardÄ±m sÃ¶zÃ¼ veren Ã¼lke oldu.

Almanya'yÄ± 691 milyon dolar ile AB, 634 milyon dolarla Ä°ngiltere, 313 milyon dolarla Kanada, 287 milyon dolarla NorveÃ§, 233 milyon dolarla Japonya, 129 milyon dolarla Fransa, 123 milyon dolarla Hollanda, 120 milyon dolarla Danimarka ve 100'er milyon dolarla da Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan izledi.

TALEP EDÄ°LEN RAKAMIN ANCAK YARISINA YAKINI TOPLANABÄ°LDÄ°

DonÃ¶r Ã¼lkelerin 2018 iÃ§in yardÄ±m vaadinde bulunduÄŸu miktar, BM'nin belirlediÄŸi rakamÄ±n Ã§ok altÄ±nda kaldÄ±.

BM, Suriye iÃ§inde 13,1 milyon sivile acil insani yardÄ±m iÃ§in 3,6 milyar dolar ve baÅŸta TÃ¼rkiye olmak Ã¼zere komÅŸu Ã¼lkelerdeki Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n desteklenmesi iÃ§in de 5,6 milyar dolar olmak Ã¼zere, toplam 9,2 milyar dolar insani yardÄ±m Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.

Konferansta vadedilen toplam yardÄ±m miktarÄ±nÄ±n BM hesaplarÄ±na ne zaman aktarÄ±lacaÄŸÄ± ve yardÄ±mÄ±n nasÄ±l kullanÄ±lacaÄŸÄ± konusunda ise kamuoyuna henÃ¼z bir yol haritasÄ± sunulmuÅŸ deÄŸil.Â

BM'DEN HAYAL KIRIKLIÄžI AÃ‡IKLAMASI

BM Ä°nsani Ä°ÅŸlerden Sorumlu Genel Sekreter YardÄ±mcÄ±sÄ± Mark Lowcock, BM Cenevre Ofisi'nde gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, BrÃ¼ksel'deki konferansta talep edilen rakamlarÄ±n Ã§ok altÄ±nda taahhÃ¼tte bulunulmasÄ±ndan duyduÄŸu hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ±, "TaahhÃ¼tte bulunulan miktardan aÅŸÄ±rÄ± ÅŸekilde mutlu olduÄŸumu sÃ¶ylemem mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil. KeÅŸke daha fazla para toplayabilseydik." diyerek dile getirdi.

ABD'nin dÃ¼n sona eren konferansta herhangi bir yardÄ±mda bulunmamasÄ±nÄ± bu Ã¼lkede devam eden bÃ¼tÃ§e gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine baÄŸlayan Lowcock, isim vermeden Ã‡in baÅŸta olmak Ã¼zere bazÄ± kÃ¼resel aktÃ¶rleri eleÅŸtirdi. Lowcock, Rusya'nÄ±n ise Suriye'ye doÄŸrudan yardÄ±m edeceÄŸini aktardÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Lowcock, taahhÃ¼tte bulunulan 4,4 milyar dolarÄ±n gerek Suriye iÃ§inde gerek komÅŸu Ã¼lkelerdeki Suriyeli sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar iÃ§in kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyerek "Konferansta talep ettiÄŸimiz rakama ulaÅŸamadÄ±k. Bu durumla nasÄ±l baÅŸ edeceÄŸimizin deÄŸerlendirmesini yapmak zorundayÄ±z. Bize yardÄ±m yapacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z Ã¼lkelerle konuÅŸmaya devam edeceÄŸiz." ifadesini kullandÄ±.

Suriye halkÄ±nÄ±n 2018'deki ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± iÃ§in 9 milyardan fazla yardÄ±m talebinde bulunduklarÄ±nÄ± anÄ±msatan Lowcock, "Bu rakamÄ±n ancak yarÄ±sÄ±nÄ± karÅŸÄ±layabildiÄŸimiz iÃ§in Ã¶nceliÄŸimiz Suriye iÃ§inde yardÄ±ma en muhtaÃ§ siviller olacak." ÅŸeklinde konuÅŸtu.

Lowcock, aÃ§Ä±klamasÄ±nda, 3,5 milyon Suriyeliye ev sahipliÄŸi yapan TÃ¼rkiye'nin mali anlamda desteklenmesi gerektiÄŸinin de altÄ±nÄ± Ã§izdi.

TÃœRKÄ°YE EN BÃœYÃœK DONÃ–R ÃœLKE KONUMUNDA

TÃ¼rkiye, misafir ettiÄŸi 3,5 milyondan fazla kayÄ±tlÄ± Suriyeli iÃ§in toplamda harcadÄ±ÄŸÄ± 31 milyar dolar ile bu konuda dÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k donÃ¶r Ã¼lkesi konumunda bulunuyor.

BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Recep AkdaÄŸ, konferansÄ±n ikinci gÃ¼nÃ¼nde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmasÄ±nda, "Suriyelilere saÄŸladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z birÃ§ok hizmet kapsamÄ±nda TÃ¼rkiye'nin giderleri 31 milyar dolara ulaÅŸtÄ±. Burada aÃ§Ä±kÃ§a sÃ¶ylemem gerekiyor ki uluslararasÄ± toplumun bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± yÃ¼k paylaÅŸÄ±mÄ± ve sorumluluk Ã¼stlenme sÄ±navÄ±nÄ± baÅŸarÄ±yla geÃ§emedi." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.