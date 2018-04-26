17:10, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

GÃ¼ney Sudan'da 10 yardÄ±m gÃ¶revlisi kayboldu





BM, Ã¼lkede 10 insani yardÄ±m Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n kaybolduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM), GÃ¼ney Sudan'da 10 insani yardÄ±m Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n kaybolduÄŸunu duyurdu. BM Ä°nsani YardÄ±m Koordinasyon Ofisi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkenin Orta Equatoria Eyaleti'nde hareket halinde olan bir insani yardÄ±m konvoyunun kaybolduÄŸu ve konvoydaki 10 kiÅŸiden haber alÄ±namadÄ±ÄŸÄ± belirtildi. AÃ§Ä±klamada gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen GÃ¼ney Sudan Ä°nsani YardÄ±m KoordinatÃ¶rÃ¼ Alain Noudehou, insani yardÄ±m gÃ¶revlilerinin nerede olduklarÄ± hakkÄ±nda derin endiÅŸe taÅŸÄ±dÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederek, "Bu insanlar, GÃ¼ney Sudan halkÄ±na yardÄ±m etmek iÃ§in buradalar ve hedef alÄ±nmamalÄ±lar. MeslektaÅŸlarÄ±mÄ±z ÅŸartsÄ±z ÅŸekilde salÄ±verilmeliler." deÄŸerlendirmesinde bulundu. Kaybolan yardÄ±m ekibinin iÃ§erisinde Ã§eÅŸitli yardÄ±m kuruluÅŸlarÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra BM'ye baÄŸlÄ± kuruluÅŸlardan temsilcilerin olduÄŸu kaydedildi. Ãœlkede nisan ayÄ± iÃ§erisinde aynÄ± bÃ¶lgede silahlÄ± gruplar tarafÄ±ndan 7 yardÄ±m gÃ¶revlisi kaÃ§Ä±rÄ±lmÄ±ÅŸ sonrasÄ±nda ise serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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