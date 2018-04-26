17:12, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

AB'de en borÃ§lu 3 Ã¼lke belli oldu





Yunanistan, AB Ã¼lkeleri arasÄ±nda borÃ§ oranÄ± en yÃ¼ksek Ã¼lke olurken, kendisini Ä°talya ve Portekiz takip etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yunanistan'Ä±n Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼yeleriÂ iÃ§inde borÃ§ oranÄ± en yÃ¼ksek Ã¼lke olduÄŸu bildirildi. Avrupa Ä°statistik Ofisi (Eurostat),Â ABÂ Ã¼lkelerinin borÃ§ oranlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â Buna gÃ¶re, borcu gayrisafi yurtiÃ§i hasÄ±lasÄ±nÄ±n (GSYH) yÃ¼zde 178,6'sÄ±na denk gelen Yunanistan Â zirvede yer aldÄ±. Yunanistan'Ä±, yÃ¼zde 131,8 ile Ä°talya ve yÃ¼zde 125,7 ile Portekiz takip etti. AB'nin en az borÃ§luluk oranÄ± en dÃ¼ÅŸÃ¼k Ã¼lkesi ise yÃ¼zde 9 ileÂ Estonya oldu. DiÄŸer yandan,Â kamu borcunun GSYH'ye oranÄ± AB'de ortalamasÄ±nda yÃ¼zde 83,2'den yÃ¼zde 81,6'ya dÃ¼ÅŸtÃ¼.

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