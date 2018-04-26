AB'de en borÃ§lu 3 Ã¼lke belli oldu

Yunanistan'Ä±n Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼yeleriÂ iÃ§inde borÃ§ oranÄ± en yÃ¼ksek Ã¼lke olduÄŸu bildirildi.
Avrupa Ä°statistik Ofisi (Eurostat),Â ABÂ Ã¼lkelerinin borÃ§ oranlarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â
Buna gÃ¶re, borcu gayrisafi yurtiÃ§i hasÄ±lasÄ±nÄ±n (GSYH) yÃ¼zde 178,6'sÄ±na denk gelen Yunanistan Â zirvede yer aldÄ±.
Yunanistan'Ä±, yÃ¼zde 131,8 ile Ä°talya ve yÃ¼zde 125,7 ile Portekiz takip etti.
AB'nin en az borÃ§luluk oranÄ± en dÃ¼ÅŸÃ¼k Ã¼lkesi ise yÃ¼zde 9 ileÂ Estonya oldu.
DiÄŸer yandan,Â kamu borcunun GSYH'ye oranÄ± AB'de ortalamasÄ±nda yÃ¼zde 83,2'den yÃ¼zde 81,6'ya dÃ¼ÅŸtÃ¼.
ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, ABD Senatosu SilahlÄ± Hizmetler Komitesinde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± oturumda, ABD'nin Suriye politikasÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Ä°ran, kullanÄ±cÄ±larÄ± yerli uygulamalara yÃ¶neltmek amacÄ±yla Ã¼lkedeki en popÃ¼ler mesajlaÅŸma uygulamasÄ± Telegram'Ä±n Ä°ran'daki "iÃ§erik daÄŸÄ±tÄ±m aÄŸÄ±nÄ±n" (CDN) lisanslarÄ±nÄ± iptal etti.
BaÅŸkent Abuja'da toplanan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi, iki yÄ±ldÄ±r tutuklu bulunan Zakzakiâ€™nin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± isteyerek kentteki bazÄ± ana yollarÄ± kapattÄ±.
Tanzanya Devlet BaÅŸkanÄ± Magufuli'ye karÅŸÄ± sokaklara Ã§Ä±kma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len muhalif isimlerden 20 tanesi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesind Nobel Kimya Ã–dÃ¼lÃ¼ sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'a "AltÄ±n Anahtar ve Onur Ã–dÃ¼lÃ¼" takdim edildi
Yunanistan, AB Ã¼lkeleri arasÄ±nda borÃ§ oranÄ± en yÃ¼ksek Ã¼lke olurken, kendisini Ä°talya ve Portekiz takip etti.
BM, Ã¼lkede 10 insani yardÄ±m Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n kaybolduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
BrÃ¼ksel'de dÃ¼zenlenen Suriye konulu yardÄ±m konferansÄ±nda BM'nin talep ettiÄŸi 9 milyar dolarÄ±n ancak yarÄ±sÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na yol aÃ§tÄ±.
Yunanistan'a kaÃ§an darbecilerden SÃ¼leyman Ã–zkaynakÃ§Ä±'nÄ±n gÃ¶zetim altÄ±nda tutulduÄŸu karakoldan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Gazi Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na aday gÃ¶sterdiÄŸi kiÅŸisel doktoru Amiral Jackson, hakkÄ±ndaki iddialarÄ±n ardÄ±ndan adaylÄ±ktan Ã§ekildiÄŸini duyurdu.
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi, 12 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak olan seÃ§imler Ã¶ncesinde ilk kez Arap siyasi partilerin de ofis aÃ§Ä±p Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±ÄŸÄ± IKBY'nin Erbil ÅŸehrine gitti
AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker, Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalandÄ±ktan sonra tutuklanan 2 Yunan asker iÃ§in, "Bana demesinler ki bu iki askerin varlÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venliÄŸine tehdit oluÅŸturuyor. Mutlaka serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±lar." dedi.
Ã‡in'de testleri tamamlanan DF-26â€™nÄ±n Ã‡in Halk KurtuluÅŸ Ordusuâ€˜nun FÃ¼ze GÃ¼cÃ¼ Birimiâ€™ne teslim edildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
BM, Suriye'de Esed rejimi gÃ¼Ã§lerinin YermÃ¼k KampÄ±'na sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ saldÄ±rÄ±larla ilgili, YermÃ¼k'teki 'itici askeri faaliyetlerden' son derece endiÅŸe duyuyoruz. BÃ¶lgedeki sivil kayÄ±plar konusunda kaygÄ±lÄ±yÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Avrupa BirliÄŸi, mevcut silah ambargosunu geniÅŸleten ve Myanmar ordusunu hedef alan yeni yaptÄ±rÄ±m kararlarÄ± aldÄ±
Ãœlkeye 1 ton uyuÅŸturucu madde sokmakla suÃ§lanan 8 TayvanlÄ±ya idam cezasÄ± verildi