17:23, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

KKTC'de Aziz Sancar'a onur Ã¶dÃ¼lÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesinde (YDÃœ)Â Nobel Kimya Ã–dÃ¼lÃ¼ sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'a "AltÄ±n Anahtar ve Onur Ã–dÃ¼lÃ¼" verildi.Â Â

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti'nde temaslarda bulunan bilim adamÄ± Sancar, YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi Kurucu RektÃ¶r Dr. Suat GÃ¼nselâ€™i ziyaret etti.Â YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi BÃ¼yÃ¼k KÃ¼tÃ¼phaneâ€™yi gezen Sancar, Ä°novasyon ve BiliÅŸim Teknolojileri Merkeziâ€™nde incelemelerde bulundu.

Sancar, burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â bilimin Ã¼lkelerin kalkÄ±nmasÄ± ve bekasÄ± iÃ§in en temel unsur olduÄŸunu belirterek, KÄ±brÄ±s'Ä±n kalbinde ayrÄ± bir yeri olduÄŸunu belirtti. Kendisinin politikacÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Sancar, KKTC'nin ve her TÃ¼rk'Ã¼n kalbinde Ã¶zel bir yeri olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Sancar, tarihte Ã§ok acÄ±lar Ã§eken KÄ±brÄ±s'a gelmektenÂ duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdi.

KÄ±brÄ±s'ta gÃ¶rdÃ¼klerinin kendisini Ã§ok etkilediÄŸini anlatan Sancar, BÃ¼yÃ¼k KÃ¼tÃ¼phane anÄ± defterini de duygularÄ±nÄ± yazdÄ±.Â

Daha sonra YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi MÃ¼tevelli Heyeti BaÅŸkanÄ± DoÃ§. Dr. Ä°rfan GÃ¼nsel tarafÄ±ndanÂ Prof. Dr. Aziz Sancarâ€™aÂ "AltÄ±n Anahtar ve Onur Ã–dÃ¼lÃ¼" takdim edildi.

Prof. Dr. Sancar da tÃ¶rende Ä°ngilizce ve TÃ¼rkÃ§e, ''Kendi hÄ±rslarÄ±m, kendi baÅŸarma isteÄŸim vardÄ±. Ben TÃ¼rk'Ã¼m, benim ÅŸÃ¶yle bir dÃ¼ÅŸÃ¼ncem var. 'Biz TÃ¼rkleri kimse insandan saymÄ±yor. Ä°nsandan saydÄ±racaÄŸÄ±z'." ifadesine yer verdi.Â

Prof. Dr. Nedime SerakÄ±ncÄ± da Sancar'Ä±n KÄ±brÄ±s'a ve YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesine katkÄ±larÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ kendisine "AltÄ±n Anahtar ve Onur Ã–dÃ¼lÃ¼" vermekten onur duyduklarÄ±nÄ± belirtti.Â