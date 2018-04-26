KKTC'de Aziz Sancar'a onur Ã¶dÃ¼lÃ¼

Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti (KKTC) YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesinde (YDÃœ)Â Nobel Kimya Ã–dÃ¼lÃ¼ sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'a "AltÄ±n Anahtar ve Onur Ã–dÃ¼lÃ¼" verildi.Â Â
Kuzey KÄ±brÄ±s TÃ¼rk Cumhuriyeti'nde temaslarda bulunan bilim adamÄ± Sancar, YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi Kurucu RektÃ¶r Dr. Suat GÃ¼nselâ€™i ziyaret etti.Â YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi BÃ¼yÃ¼k KÃ¼tÃ¼phaneâ€™yi gezen Sancar, Ä°novasyon ve BiliÅŸim Teknolojileri Merkeziâ€™nde incelemelerde bulundu.
Sancar, burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â bilimin Ã¼lkelerin kalkÄ±nmasÄ± ve bekasÄ± iÃ§in en temel unsur olduÄŸunu belirterek, KÄ±brÄ±s'Ä±n kalbinde ayrÄ± bir yeri olduÄŸunu belirtti. Kendisinin politikacÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Sancar, KKTC'nin ve her TÃ¼rk'Ã¼n kalbinde Ã¶zel bir yeri olduÄŸunu sÃ¶yledi.
Sancar, tarihte Ã§ok acÄ±lar Ã§eken KÄ±brÄ±s'a gelmektenÂ duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdi.
KÄ±brÄ±s'ta gÃ¶rdÃ¼klerinin kendisini Ã§ok etkilediÄŸini anlatan Sancar, BÃ¼yÃ¼k KÃ¼tÃ¼phane anÄ± defterini de duygularÄ±nÄ± yazdÄ±.Â
Daha sonra YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesi MÃ¼tevelli Heyeti BaÅŸkanÄ± DoÃ§. Dr. Ä°rfan GÃ¼nsel tarafÄ±ndanÂ Prof. Dr. Aziz Sancarâ€™aÂ "AltÄ±n Anahtar ve Onur Ã–dÃ¼lÃ¼" takdim edildi.
Prof. Dr. Sancar da tÃ¶rende Ä°ngilizce ve TÃ¼rkÃ§e, ''Kendi hÄ±rslarÄ±m, kendi baÅŸarma isteÄŸim vardÄ±. Ben TÃ¼rk'Ã¼m, benim ÅŸÃ¶yle bir dÃ¼ÅŸÃ¼ncem var. 'Biz TÃ¼rkleri kimse insandan saymÄ±yor. Ä°nsandan saydÄ±racaÄŸÄ±z'." ifadesine yer verdi.Â
Prof. Dr. Nedime SerakÄ±ncÄ± da Sancar'Ä±n KÄ±brÄ±s'a ve YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesine katkÄ±larÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ kendisine "AltÄ±n Anahtar ve Onur Ã–dÃ¼lÃ¼" vermekten onur duyduklarÄ±nÄ± belirtti.Â
ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, ABD Senatosu SilahlÄ± Hizmetler Komitesinde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± oturumda, ABD'nin Suriye politikasÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Ä°ran, kullanÄ±cÄ±larÄ± yerli uygulamalara yÃ¶neltmek amacÄ±yla Ã¼lkedeki en popÃ¼ler mesajlaÅŸma uygulamasÄ± Telegram'Ä±n Ä°ran'daki "iÃ§erik daÄŸÄ±tÄ±m aÄŸÄ±nÄ±n" (CDN) lisanslarÄ±nÄ± iptal etti.
BaÅŸkent Abuja'da toplanan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi, iki yÄ±ldÄ±r tutuklu bulunan Zakzakiâ€™nin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± isteyerek kentteki bazÄ± ana yollarÄ± kapattÄ±.
Tanzanya Devlet BaÅŸkanÄ± Magufuli'ye karÅŸÄ± sokaklara Ã§Ä±kma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len muhalif isimlerden 20 tanesi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesind Nobel Kimya Ã–dÃ¼lÃ¼ sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'a "AltÄ±n Anahtar ve Onur Ã–dÃ¼lÃ¼" takdim edildi
Yunanistan, AB Ã¼lkeleri arasÄ±nda borÃ§ oranÄ± en yÃ¼ksek Ã¼lke olurken, kendisini Ä°talya ve Portekiz takip etti.
BM, Ã¼lkede 10 insani yardÄ±m Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n kaybolduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
BrÃ¼ksel'de dÃ¼zenlenen Suriye konulu yardÄ±m konferansÄ±nda BM'nin talep ettiÄŸi 9 milyar dolarÄ±n ancak yarÄ±sÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na yol aÃ§tÄ±.
Yunanistan'a kaÃ§an darbecilerden SÃ¼leyman Ã–zkaynakÃ§Ä±'nÄ±n gÃ¶zetim altÄ±nda tutulduÄŸu karakoldan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Gazi Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na aday gÃ¶sterdiÄŸi kiÅŸisel doktoru Amiral Jackson, hakkÄ±ndaki iddialarÄ±n ardÄ±ndan adaylÄ±ktan Ã§ekildiÄŸini duyurdu.
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi, 12 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak olan seÃ§imler Ã¶ncesinde ilk kez Arap siyasi partilerin de ofis aÃ§Ä±p Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±ÄŸÄ± IKBY'nin Erbil ÅŸehrine gitti
AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker, Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalandÄ±ktan sonra tutuklanan 2 Yunan asker iÃ§in, "Bana demesinler ki bu iki askerin varlÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venliÄŸine tehdit oluÅŸturuyor. Mutlaka serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±lar." dedi.
Ã‡in'de testleri tamamlanan DF-26â€™nÄ±n Ã‡in Halk KurtuluÅŸ Ordusuâ€˜nun FÃ¼ze GÃ¼cÃ¼ Birimiâ€™ne teslim edildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
BM, Suriye'de Esed rejimi gÃ¼Ã§lerinin YermÃ¼k KampÄ±'na sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ saldÄ±rÄ±larla ilgili, YermÃ¼k'teki 'itici askeri faaliyetlerden' son derece endiÅŸe duyuyoruz. BÃ¶lgedeki sivil kayÄ±plar konusunda kaygÄ±lÄ±yÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Avrupa BirliÄŸi, mevcut silah ambargosunu geniÅŸleten ve Myanmar ordusunu hedef alan yeni yaptÄ±rÄ±m kararlarÄ± aldÄ±
Ãœlkeye 1 ton uyuÅŸturucu madde sokmakla suÃ§lanan 8 TayvanlÄ±ya idam cezasÄ± verildi