17:32, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Guterres ile 'Suriye'yi gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼





CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan ile BM Genel Sekreteri Guterres gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Suriye'de kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸ ve huzur iÃ§in siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m bulmaya yÃ¶nelik Ã§abalarÄ±n yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi vurgulandÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel SekreteriÂ AntonioÂ GuterresÂ ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.Â GÃ¶rÃ¼ÅŸmede, Suriye'de kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸ ve huzur iÃ§in siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m bulmaya yÃ¶nelik Ã§abalarÄ±n yoÄŸunlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi vurgulandÄ±. TÃ¼rkiye'nin Filistin konusundaki duyarlÄ±lÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekenÂ Guterres,Â BM Filistinli MÃ¼ltecilere YardÄ±m KuruluÅŸuna desteÄŸin sÃ¼rmesini beklediklerini belirtti.

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