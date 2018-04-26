17:41, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

Tanzanya'da muhalif gÃ¶sterilere izin yok: 20 gÃ¶zaltÄ±





Tanzanya Devlet BaÅŸkanÄ± Magufuli'ye karÅŸÄ± sokaklara Ã§Ä±kma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len muhalif isimlerden 20 tanesi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Tanzanya'da muhalif kesimin yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± kitlesel gÃ¶sterilere izin verilmedi. Son haftalarda sosyal medyadan Ã¶rgÃ¼tlenen ve halka Devlet BaÅŸkanÄ± John Magufuli'ye karÅŸÄ± sokaklara Ã§Ä±kma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan muhalif isimlerin bazÄ±larÄ± gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. GÃ¶steriler iÃ§in 26 Nisan Ulusal Birlik GÃ¼nÃ¼'nÃ¼ seÃ§en protestocular, dÃ¼n ordu ve polis kuvvetlerinin Ã¼lkenin tÃ¼m bÃ¼yÃ¼k kentlerinde askeri araÃ§larla yaptÄ±ÄŸÄ± gÃ¶vde gÃ¶sterisiyle karÅŸÄ±laÅŸtÄ±. Tanzanya polisi, dÃ¼n, gÃ¶steri yapacaklarÄ±n can gÃ¼venliÄŸinden sorumlu olmadÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±klarken, Ã¼lke genelinde gÃ¶sterileri organize ettiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len yaklaÅŸÄ±k 20 kiÅŸiyi de gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Ãœlkenin farklÄ± ÅŸehirlerinde gÃ¼n boyu sessizlik hakim olurken dÃ¼kkanlarÄ±n Ã§oÄŸu kapalÄ± kaldÄ±. ABD'de yaÅŸayan Mange Kimambi adlÄ± TanzanyalÄ± aktivistin yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§aÄŸrÄ±lar sonucu baÅŸlayan gÃ¶steri kampanyasÄ± hÃ¼kÃ¼metin aldÄ±ÄŸÄ± sert tedbirler neticesinde baÅŸarÄ±z oldu. Ã–te yandan, baÅŸta Devlet BaÅŸkanÄ± Magufuli olmak Ã¼zere Ã¼lke liderlerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla baÅŸkent Dodomaâ€™da Ulusal Birlik GÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ± yapÄ±ldÄ±. Magufuli, Tanganika anakarasÄ± ve Zanzibar adasÄ±nÄ±n birleÅŸmesinin 54. yÄ±lÄ± mÃ¼nasebetiyle tertip edilen gÃ¼nde 3 bin 319 mahkumun affedildiÄŸini duyurdu.

Ä°lgili Konular Magufuli Tanzanya

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.