18:24, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

Åžii lider Zakzaki'nin destekÃ§ilerinden gÃ¶steri

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Nijerya'da Åžii mezhebine baÄŸlÄ± Nijerya Ä°slami Hareketi (IMN) lideri Åžeyh Ä°brahim Zakzaki'nin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in gÃ¶steri dÃ¼zenlendi.

BaÅŸkent Abuja'da toplanan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi, "Zakzaki'yi serbest bÄ±rakÄ±n", "Zakzaki iÃ§in adalet istiyoruz" ve "KahramanÄ±mÄ±zÄ± bÄ±rakÄ±n" yazÄ±lÄ± pankartlar taÅŸÄ±yarak, hÃ¼kÃ¼met aleyhine sloganlar attÄ±. Eylemciler iki yÄ±ldÄ±r tutuklu bulunan Zakzakiâ€™nin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± isteyerek kentteki bazÄ± ana yollarÄ± kapattÄ±.

Zakzaki'nin destekÃ§ilerden Abdullahi Musa yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, hÃ¼kÃ¼metin tutukladÄ±ÄŸÄ± Zakzaki ve eÅŸinin Abuja'dan baÅŸka bir yere gÃ¶nderileceÄŸini belirtti.

Musa, "Liderimizi serbest bÄ±rakÄ±lana kadar protestolarÄ±mÄ±za devam edeceÄŸiz. Nereye gÃ¶tÃ¼rÃ¼rlerse gÃ¶tÃ¼rsÃ¼nler, onun iÃ§in her yerde protesto dÃ¼zenleriz." dedi.

Zakzaki'nin destekÃ§ileri tarafÄ±ndan geÃ§en hafta baÅŸkent Abuja'da dÃ¼zenlenen gÃ¶steride Ã§Ä±kan olaylarda 9 kiÅŸi Ã¶lmÃ¼ÅŸ, 115 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Nijerya ordusu, Åžiilerin 12 AralÄ±k 2015'te General Tukur Buratai'nin konvoyunun geÃ§iÅŸini engellemesi Ã¼zerine Kaduna'ya baÄŸlÄ± Zaria kentindeki Bakiyyetullah HÃ¼seyniyesi'ne operasyon dÃ¼zenlemiÅŸti.

Ordu, Åžii din adamÄ± Ä°brahim Zakzaki ve destekÃ§ilerinin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± operasyonda 7 kiÅŸinin, Ä°nsan HaklarÄ± Ä°zleme Ã–rgÃ¼tÃ¼ 300'den fazla kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ iddia etmiÅŸti. IMN de en az 700 Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¶ne sÃ¼rmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Bu operasyonda Zakzaki'nin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± Tahran, Beyrut ve Yeni Delhi'de protestolara neden olmuÅŸtu.