Ä°ran'da Telegram'Ä±n lisansÄ± iptal edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°ran, Ã¼lkedeki en popÃ¼ler mesajlaÅŸma uygulamasÄ± Telegram'Ä±n Ä°ran'daki "iÃ§erik daÄŸÄ±tÄ±m aÄŸÄ±nÄ±n" lisanslarÄ±nÄ± iptal etti.
Ä°ran TelekomÃ¼nikasyon AltyapÄ± Åžirketi tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Telegram'Ä±n iÃ§erik daÄŸÄ±tÄ±m aÄŸlarÄ±nÄ±n Ä°ran Siber Alem YÃ¼ksek Konseyinin talimatÄ± Ã¼zerine devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. AÃ§Ä±klamada, talimatÄ±n uygulanmasÄ±yla birlikte Telegram'a eriÅŸim sorunlarÄ± yaÅŸanacaÄŸÄ± belirtildi.
Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± DanÄ±ÅŸmanÄ± HÃ¼sameddin AÅŸina da Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Telegram'Ä±n verdiÄŸi sÃ¶zleri yerine getirmemesi Ã¼zerine Ã¼lkedeki daÄŸÄ±tÄ±m aÄŸÄ±nÄ±n lisanslarÄ±nÄ±n iptal edildiÄŸini kaydetti.
TalimatÄ±n ardÄ±ndan Ä°ran'da Telegram'a eriÅŸimin Ã¶zellikle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ paylaÅŸÄ±mlarda kÄ±sÄ±tlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
DEVLET KURUMLARINDA YASAKLANDI
CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Stratejik YÃ¶netim Merkezi BaÅŸkanÄ± RÄ±za Cevaheri, geÃ§en hafta devlet kurumlarÄ±nda yabancÄ± mesajlaÅŸma uygulamalarÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
Duyurunun ardÄ±ndan Ä°ran Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ofisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ofise ait Telegram hesabÄ±nÄ±n "ulusal Ã§Ä±karlarÄ± korumak ve yerli sosyal medya uygulamalarÄ±nÄ± desteklemek amacÄ±yla kapatÄ±lacaÄŸÄ±" belirtilerek, kullanÄ±cÄ±lar yerli alternatiflere yÃ¶nlendirilmiÅŸti. Ä°ran devlet televizyonu da CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani'nin Telegram hesabÄ±nÄ± kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.
Ä°ran Siber Alem YÃ¼ksek Konseyi BaÅŸkanÄ± Ebulhasan Firuzabadi dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°ran'da devlet kurumlarÄ±nda yabancÄ± mesajlaÅŸma uygulamalarÄ±n yasaklanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir hafta iÃ§inde 12 milyon Ä°ranlÄ± kullanÄ±cÄ±nÄ±n Soroush baÅŸta olmak Ã¼zere yerli mesajlaÅŸma uygulamalarÄ±na geÃ§tiÄŸini duyurmuÅŸtu.
ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, ABD Senatosu SilahlÄ± Hizmetler Komitesinde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± oturumda, ABD'nin Suriye politikasÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Ä°ran, kullanÄ±cÄ±larÄ± yerli uygulamalara yÃ¶neltmek amacÄ±yla Ã¼lkedeki en popÃ¼ler mesajlaÅŸma uygulamasÄ± Telegram'Ä±n Ä°ran'daki "iÃ§erik daÄŸÄ±tÄ±m aÄŸÄ±nÄ±n" (CDN) lisanslarÄ±nÄ± iptal etti.
BaÅŸkent Abuja'da toplanan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi, iki yÄ±ldÄ±r tutuklu bulunan Zakzakiâ€™nin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± isteyerek kentteki bazÄ± ana yollarÄ± kapattÄ±.
Tanzanya Devlet BaÅŸkanÄ± Magufuli'ye karÅŸÄ± sokaklara Ã§Ä±kma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len muhalif isimlerden 20 tanesi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesind Nobel Kimya Ã–dÃ¼lÃ¼ sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'a "AltÄ±n Anahtar ve Onur Ã–dÃ¼lÃ¼" takdim edildi
Yunanistan, AB Ã¼lkeleri arasÄ±nda borÃ§ oranÄ± en yÃ¼ksek Ã¼lke olurken, kendisini Ä°talya ve Portekiz takip etti.
BM, Ã¼lkede 10 insani yardÄ±m Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n kaybolduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
BrÃ¼ksel'de dÃ¼zenlenen Suriye konulu yardÄ±m konferansÄ±nda BM'nin talep ettiÄŸi 9 milyar dolarÄ±n ancak yarÄ±sÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na yol aÃ§tÄ±.
Yunanistan'a kaÃ§an darbecilerden SÃ¼leyman Ã–zkaynakÃ§Ä±'nÄ±n gÃ¶zetim altÄ±nda tutulduÄŸu karakoldan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Gazi Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na aday gÃ¶sterdiÄŸi kiÅŸisel doktoru Amiral Jackson, hakkÄ±ndaki iddialarÄ±n ardÄ±ndan adaylÄ±ktan Ã§ekildiÄŸini duyurdu.
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi, 12 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak olan seÃ§imler Ã¶ncesinde ilk kez Arap siyasi partilerin de ofis aÃ§Ä±p Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±ÄŸÄ± IKBY'nin Erbil ÅŸehrine gitti
AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker, Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalandÄ±ktan sonra tutuklanan 2 Yunan asker iÃ§in, "Bana demesinler ki bu iki askerin varlÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venliÄŸine tehdit oluÅŸturuyor. Mutlaka serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±lar." dedi.
Ã‡in'de testleri tamamlanan DF-26â€™nÄ±n Ã‡in Halk KurtuluÅŸ Ordusuâ€˜nun FÃ¼ze GÃ¼cÃ¼ Birimiâ€™ne teslim edildiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±
BM, Suriye'de Esed rejimi gÃ¼Ã§lerinin YermÃ¼k KampÄ±'na sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ saldÄ±rÄ±larla ilgili, YermÃ¼k'teki 'itici askeri faaliyetlerden' son derece endiÅŸe duyuyoruz. BÃ¶lgedeki sivil kayÄ±plar konusunda kaygÄ±lÄ±yÄ±z" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Avrupa BirliÄŸi, mevcut silah ambargosunu geniÅŸleten ve Myanmar ordusunu hedef alan yeni yaptÄ±rÄ±m kararlarÄ± aldÄ±
Ãœlkeye 1 ton uyuÅŸturucu madde sokmakla suÃ§lanan 8 TayvanlÄ±ya idam cezasÄ± verildi