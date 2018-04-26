18:58, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

Ä°ran'da Telegram'Ä±n lisansÄ± iptal edildi





Ä°ran, kullanÄ±cÄ±larÄ± yerli uygulamalara yÃ¶neltmek amacÄ±yla Ã¼lkedeki en popÃ¼ler mesajlaÅŸma uygulamasÄ± Telegram'Ä±n Ä°ran'daki "iÃ§erik daÄŸÄ±tÄ±m aÄŸÄ±nÄ±n" (CDN) lisanslarÄ±nÄ± iptal etti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ran, Ã¼lkedeki en popÃ¼ler mesajlaÅŸma uygulamasÄ± Telegram'Ä±n Ä°ran'daki "iÃ§erik daÄŸÄ±tÄ±m aÄŸÄ±nÄ±n" lisanslarÄ±nÄ± iptal etti. Ä°ran TelekomÃ¼nikasyon AltyapÄ± Åžirketi tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Telegram'Ä±n iÃ§erik daÄŸÄ±tÄ±m aÄŸlarÄ±nÄ±n Ä°ran Siber Alem YÃ¼ksek Konseyinin talimatÄ± Ã¼zerine devre dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. AÃ§Ä±klamada, talimatÄ±n uygulanmasÄ±yla birlikte Telegram'a eriÅŸim sorunlarÄ± yaÅŸanacaÄŸÄ± belirtildi. Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± DanÄ±ÅŸmanÄ± HÃ¼sameddin AÅŸina da Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Telegram'Ä±n verdiÄŸi sÃ¶zleri yerine getirmemesi Ã¼zerine Ã¼lkedeki daÄŸÄ±tÄ±m aÄŸÄ±nÄ±n lisanslarÄ±nÄ±n iptal edildiÄŸini kaydetti. TalimatÄ±n ardÄ±ndan Ä°ran'da Telegram'a eriÅŸimin Ã¶zellikle gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lÃ¼ paylaÅŸÄ±mlarda kÄ±sÄ±tlandÄ±ÄŸÄ± belirtildi. DEVLET KURUMLARINDA YASAKLANDI CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Stratejik YÃ¶netim Merkezi BaÅŸkanÄ± RÄ±za Cevaheri, geÃ§en hafta devlet kurumlarÄ±nda yabancÄ± mesajlaÅŸma uygulamalarÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n yasaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Duyurunun ardÄ±ndan Ä°ran Lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ofisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ofise ait Telegram hesabÄ±nÄ±n "ulusal Ã§Ä±karlarÄ± korumak ve yerli sosyal medya uygulamalarÄ±nÄ± desteklemek amacÄ±yla kapatÄ±lacaÄŸÄ±" belirtilerek, kullanÄ±cÄ±lar yerli alternatiflere yÃ¶nlendirilmiÅŸti. Ä°ran devlet televizyonu da CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani'nin Telegram hesabÄ±nÄ± kapattÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirmiÅŸti. Ä°ran Siber Alem YÃ¼ksek Konseyi BaÅŸkanÄ± Ebulhasan Firuzabadi dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°ran'da devlet kurumlarÄ±nda yabancÄ± mesajlaÅŸma uygulamalarÄ±n yasaklanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir hafta iÃ§inde 12 milyon Ä°ranlÄ± kullanÄ±cÄ±nÄ±n Soroush baÅŸta olmak Ã¼zere yerli mesajlaÅŸma uygulamalarÄ±na geÃ§tiÄŸini duyurmuÅŸtu.

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