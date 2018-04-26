19:07, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

ABD'den 'Suriye'den Ã§ekilme' hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama





ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, ABD Senatosu SilahlÄ± Hizmetler Komitesinde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± oturumda, ABD'nin Suriye politikasÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi ABD Savunma BakanÄ± Mattis, "Suriye'den ÅŸu anda Ã§ekilmiyoruz. DEAÅž ile mÃ¼cadelemiz devam ediyor. Bu mÃ¼cadeleyi, bÃ¶lgeden daha fazla destek getirerek geniÅŸleteceÄŸiz." dedi. ABD'nin Suriye'den Ã§ekilme konusundaki yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n ne olduÄŸunun sorulmasÄ± Ã¼zerine Mattis, "Suriye'den ÅŸu anda Ã§ekilmiyoruz. DEAÅž ile mÃ¼cadelemiz devam ediyor. Bu mÃ¼cadeleyi, bÃ¶lgeden daha fazla destek getirerek geniÅŸleteceÄŸiz." deÄŸerlendirmesinde bulundu. DEAÅž ile mÃ¼cadeleye destek veren 70'ten fazla koalisyon ortaÄŸÄ± Ã¼lke olduÄŸunu kaydeden Mattis, DEAÅž'Ä±n bÃ¶lgeden tamamen temizlenene kadar sÃ¶z konusu mÃ¼cadelenin devam edeceÄŸini vurguladÄ±. ORTA FIRAT VADÄ°SÄ°'NÄ° Ä°ÅžARET ETTÄ° Mattis, "Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki gÃ¼nlerde Orta FÄ±rat Vadisi'ne doÄŸru gÃ¼Ã§lendirilmiÅŸ (askeri) Ã§abalarÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶receksiniz." ifadesini kullanarak, Suriye-Irak sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n Irak tarafÄ±nda da operasyonlarÄ±n artÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±na dikkati Ã§ekti. Mattis ayrÄ±ca son 2 haftada FransÄ±z Ã¶zel kuvvetlerinin Amerikan birliklerine verdiÄŸi desteÄŸi de dile getirdi.

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