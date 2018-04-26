19:52, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

TÃ¼rkiye'nin eÄŸittiÄŸi 200 polis mezun oldu





TÃ¼rkiye'nin eÄŸittiÄŸi 200 Suriyeli polis, Halep'in TÃ¼rkiye'ye sÄ±nÄ±r ilÃ§esi Azez'de tÃ¶renle mezun edildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Halep'in TÃ¼rkiye'ye sÄ±nÄ±r ilÃ§esi Azez'de TÃ¼rk polis teÅŸkilatÄ±nÄ±n eÄŸittiÄŸi 200 polis tÃ¶renle mezuniyet belgelerini aldÄ±. Azez Emniyet MÃ¼dÃ¼r Ahmet Zeydan, tÃ¶rende yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, TÃ¼rk polisinin eÄŸittiÄŸi 200 polisin mezun olduÄŸunu sÃ¶yledi. "GÃ¶reve baÅŸlayan polislerimiz zalim Esed rejimi, DEAÅž ve PKK ittifakÄ± nedeniyle zulÃ¼m gÃ¶rmÃ¼ÅŸ halkÄ±mÄ±zÄ± korumak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸacaklar." diyen Zeydan, TÃ¼rkiye'nin desteÄŸi ve tecrÃ¼besiyle ÅŸehir iÃ§i ve kÄ±rsal alanlarda gÃ¼venliÄŸi saÄŸlayacaklarÄ±nÄ± belirtti. Â TÃ¼rk polis teÅŸkilatÄ±ndan yetkililerin de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tÃ¶rende mezun polislerin TÃ¼rk bayraklarÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Bu arada, Azez emniyeti, yeni polis adaylarÄ± aradÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± ile Azez-Cerablus hattÄ±nÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'tan arÄ±ndÄ±ran TÃ¼rkiye, geÃ§en sene sonunda bÃ¶lgede polis eÄŸitmeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. Mezun olan Suriyeliler, Bab, Azez, Cerablus ve Ã‡obanbey'de gÃ¶rev yapÄ±yor.

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