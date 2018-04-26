Mike Pompeo ABD'nin yeni DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Trump'Ä±n Rex Tillerson'un yerine aday gÃ¶sterdiÄŸi Pompeo, Senato'daki oylamanÄ±n ardÄ±ndan ABD'nin 70. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± oldu. Pompeo, Senato'da 57'ye 42 oyla onaylandÄ±.
Pompeo'nun oylamanÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lacak yemin tÃ¶reni sonrasÄ± gÃ¶revi devralmasÄ± bekleniyor.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Tillerson dÃ¶neminde daha "pasif" bir rol oynadÄ±ÄŸÄ± eleÅŸtirilerine karÅŸÄ±, Pompeo'nun DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na yeni bir soluk katmasÄ± bekleniyor.
Temsilciler Meclisinde Ã¼Ã§ dÃ¶nem CumhuriyetÃ§i Partiden Kansas vekili olarak gÃ¶rev yapan Pompeo, aynÄ± zamanda Kongre'de Ä°stihbarat Komitesi Ã¼yeliÄŸi yapmÄ±ÅŸtÄ±.
Ocak 2017'de Trump tarafÄ±ndan CIA'nÄ±n baÅŸÄ±na getirilen Pompeo, son atamayla BaÅŸkan Donald Trump tarafÄ±ndan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± yapÄ±ldÄ±.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trumpâ€™Ä±n daha Ã¶nce ertelenen Ä°ngiltere ziyaretinin temmuzda yapÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.
Gazze'deki Filistin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ kapsamÄ±ndaki barÄ±ÅŸÃ§Ä±l eylemler sÄ±rasÄ±nda yaralananlardan "el ve ayaklarÄ±nÄ±" kaybeden kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n 21'e ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Ä°nsana DeÄŸer Veren Dernekler Federasyonu (Ä°DDEF) tarafÄ±ndan Burkina Faso'nun Ã§eÅŸitli noktalarÄ±nda yaptÄ±rÄ±lan 8 medrese hizmete alÄ±ndÄ±.
ABD Senatosu, BaÅŸkan Donald Trump'Ä±n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na aday gÃ¶sterdiÄŸi eski CIA DirektÃ¶rÃ¼ Mike Pompeo'nun bu gÃ¶reve getirilmesini onayladÄ±.
ABD Savunma BakanÄ± Jim Mattis, ABD Senatosu SilahlÄ± Hizmetler Komitesinde katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± oturumda, ABD'nin Suriye politikasÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Ä°ran, kullanÄ±cÄ±larÄ± yerli uygulamalara yÃ¶neltmek amacÄ±yla Ã¼lkedeki en popÃ¼ler mesajlaÅŸma uygulamasÄ± Telegram'Ä±n Ä°ran'daki "iÃ§erik daÄŸÄ±tÄ±m aÄŸÄ±nÄ±n" (CDN) lisanslarÄ±nÄ± iptal etti.
BaÅŸkent Abuja'da toplanan Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi, iki yÄ±ldÄ±r tutuklu bulunan Zakzakiâ€™nin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± isteyerek kentteki bazÄ± ana yollarÄ± kapattÄ±.
Tanzanya Devlet BaÅŸkanÄ± Magufuli'ye karÅŸÄ± sokaklara Ã§Ä±kma Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼len muhalif isimlerden 20 tanesi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
YakÄ±n DoÄŸu Ãœniversitesind Nobel Kimya Ã–dÃ¼lÃ¼ sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'a "AltÄ±n Anahtar ve Onur Ã–dÃ¼lÃ¼" takdim edildi
Yunanistan, AB Ã¼lkeleri arasÄ±nda borÃ§ oranÄ± en yÃ¼ksek Ã¼lke olurken, kendisini Ä°talya ve Portekiz takip etti.
BM, Ã¼lkede 10 insani yardÄ±m Ã§alÄ±ÅŸanÄ±nÄ±n kaybolduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
BrÃ¼ksel'de dÃ¼zenlenen Suriye konulu yardÄ±m konferansÄ±nda BM'nin talep ettiÄŸi 9 milyar dolarÄ±n ancak yarÄ±sÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ± hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na yol aÃ§tÄ±.
Yunanistan'a kaÃ§an darbecilerden SÃ¼leyman Ã–zkaynakÃ§Ä±'nÄ±n gÃ¶zetim altÄ±nda tutulduÄŸu karakoldan serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n Gazi Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na aday gÃ¶sterdiÄŸi kiÅŸisel doktoru Amiral Jackson, hakkÄ±ndaki iddialarÄ±n ardÄ±ndan adaylÄ±ktan Ã§ekildiÄŸini duyurdu.
Irak BaÅŸbakanÄ± Ä°badi, 12 MayÄ±s'ta yapÄ±lacak olan seÃ§imler Ã¶ncesinde ilk kez Arap siyasi partilerin de ofis aÃ§Ä±p Ã§alÄ±ÅŸmalara baÅŸladÄ±ÄŸÄ± IKBY'nin Erbil ÅŸehrine gitti
AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Juncker, Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalandÄ±ktan sonra tutuklanan 2 Yunan asker iÃ§in, "Bana demesinler ki bu iki askerin varlÄ±ÄŸÄ± TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venliÄŸine tehdit oluÅŸturuyor. Mutlaka serbest bÄ±rakÄ±lmalÄ±lar." dedi.