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22:47, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe
Amerika
20:05, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

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Mike Pompeo ABD'nin yeni DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± oldu
Mike Pompeo ABD'nin yeni DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± oldu

ABD Senatosu, BaÅŸkan Donald Trump'Ä±n DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'na aday gÃ¶sterdiÄŸi eski CIA DirektÃ¶rÃ¼ Mike Pompeo'nun bu gÃ¶reve getirilmesini onayladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Trump'Ä±n Rex Tillerson'un yerine aday gÃ¶sterdiÄŸi Pompeo, Senato'daki oylamanÄ±n ardÄ±ndan ABD'nin 70. DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± oldu. Pompeo, Senato'da 57'ye 42 oyla onaylandÄ±.

Pompeo'nun oylamanÄ±n ardÄ±ndan yapÄ±lacak yemin tÃ¶reni sonrasÄ± gÃ¶revi devralmasÄ± bekleniyor.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Tillerson dÃ¶neminde daha "pasif" bir rol oynadÄ±ÄŸÄ± eleÅŸtirilerine karÅŸÄ±, Pompeo'nun DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na yeni bir soluk katmasÄ± bekleniyor.

Temsilciler Meclisinde Ã¼Ã§ dÃ¶nem CumhuriyetÃ§i Partiden Kansas vekili olarak gÃ¶rev yapan Pompeo, aynÄ± zamanda Kongre'de Ä°stihbarat Komitesi Ã¼yeliÄŸi yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Ocak 2017'de Trump tarafÄ±ndan CIA'nÄ±n baÅŸÄ±na getirilen Pompeo, son atamayla BaÅŸkan Donald Trump tarafÄ±ndan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± yapÄ±ldÄ±.



Ä°lgili Konular mike pompeo Donald Trump DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± ABD
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