Ä°DDEF'in Burkina Faso'da yaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± 8 medrese hizmete aÃ§Ä±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ä°nsana DeÄŸer Veren Dernekler Federasyonu tarafÄ±ndan Burkina Faso'nun Ã§eÅŸitli noktalarÄ±nda yaptÄ±rÄ±lan 8 medrese hizmete alÄ±ndÄ±.
Ãœlke genelinde, baÅŸkente uzak 8 ayrÄ± kÃ¶yde 8 medrese, 5 mescit, gÃ¶revli hocalarÄ±n ikamet edecekleri 6 ev ve su kuyularÄ± inÅŸa edilirken, hizmete alÄ±nan projeler iÃ§in 5 ayrÄ± noktada toplu aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reni dÃ¼zenlendi.
Ä°DDEF Ä°cra Kurulu BaÅŸkanÄ± Mehmet Turan'la birlikte TÃ¼rkiye'den gelen yaklaÅŸÄ±k 30 kiÅŸinin bulunduÄŸu heyet, Pella, Niou, Godo, Nango ve Lapone kentlerindeki medreseleri ziyaret etti.
BÃ¶lgelerin yerel yÃ¶neticilerinin ve halkÄ±n yoÄŸun ilgi gÃ¶sterdiÄŸi tÃ¶renlerde, Kur'an-Ä± Kerim tilavetinin yanÄ± sÄ±ra ilahiler okunup dualar edildi.
Godo'daki aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶reninin ardÄ±ndan AA muhabirine aÃ§Ä±klama yapan Ä°DDEF Ä°cra Kurulu BaÅŸkanÄ± Turan, 2011 yÄ±lÄ±nda baÅŸkent Vagadugu'daki merkez medresenin aÃ§Ä±lmasÄ±yla Burkina Faso'daki hizmetlerine baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± dile getirerek, bu medresede yetiÅŸen talebelerin farklÄ± noktalarda hoca olarak gÃ¶revlendirildiÄŸini anlattÄ±.
Ä°lk etapta yetiÅŸtirilen talebelerden 4'Ã¼nÃ¼n FildiÅŸi Sahilleri'nde, 16 tanesinin ise 8 ayrÄ± kÃ¶yde kurulan medreselerde hoca olarak istihdam edildiÄŸini kaydeden Turan, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"2011 yÄ±lÄ±nda baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z bu hizmet, merkez medresemizde 60 talebe, 8 kÃ¶yde kurulan medreselerde ise toplam bine yakÄ±n talebe ve 28 gÃ¶revli hocamÄ±z ile birlikte bereketli bir proje halini almÄ±ÅŸ oldu. Biz sadece bu kÃ¶yde deÄŸil Burkina Faso'daki 213 tane 'karye' diye isimlendirilen kÃ¶ylerde, yani kÃ¼Ã§Ã¼k ilÃ§elerde, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki 10 yÄ±lda bu hizmetleri yaymayÄ± planlÄ±yoruz."
Turan, bÃ¶lgeye hem insani hem de Ä°slami hizmetleri beraberce gÃ¶tÃ¼rmenin Ã¶nemli olduÄŸuna vurgu yaparak, "AmacÄ±mÄ±z, gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z hizmetlerden sonra ayrÄ±larak deÄŸil, bu kardeÅŸlerimizin arasÄ±nda bulunarak, iÃ§inde yaÅŸayarak hizmetlerimizi devam ettirmek." diye konuÅŸtu.
Hizmet gÃ¶tÃ¼rdÃ¼kleri yerleri TÃ¼rkiye'nin herhangi bir ilÃ§esinden ayrÄ± gÃ¶rmediklerini belirten Turan, "Bundan sonrasÄ± iÃ§in de hizmet gÃ¶tÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼z bu karyeler, bu ilÃ§eler bizim hem hafÄ±zamÄ±zda hem kalbimizde hem de doÄŸrudan ilgi alanÄ±mÄ±zda olacaklar. Bizim Ä°nsana DeÄŸer Veren Dernekler Federasyonu olarak anlayÄ±ÅŸÄ±mÄ±z budur." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trumpâ€™Ä±n daha Ã¶nce ertelenen Ä°ngiltere ziyaretinin temmuzda yapÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.
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Ä°nsana DeÄŸer Veren Dernekler Federasyonu (Ä°DDEF) tarafÄ±ndan Burkina Faso'nun Ã§eÅŸitli noktalarÄ±nda yaptÄ±rÄ±lan 8 medrese hizmete alÄ±ndÄ±.
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