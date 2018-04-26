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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
22:47, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe
Filistin
22:13, 26 Nisan 2018 PerÅŸembe

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Ã–zgÃ¼rlÃ¼k iÃ§in yÃ¼rÃ¼yen Gazzeliler 'el ve ayaklarÄ±nÄ±' kaybediyor
Ã–zgÃ¼rlÃ¼k iÃ§in yÃ¼rÃ¼yen Gazzeliler 'el ve ayaklarÄ±nÄ±' kaybediyor

Gazze'deki Filistin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ kapsamÄ±ndaki barÄ±ÅŸÃ§Ä±l eylemler sÄ±rasÄ±nda yaralananlardan "el ve ayaklarÄ±nÄ±" kaybeden kiÅŸi sayÄ±sÄ±nÄ±n 21'e ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Gazze'de 30 Mart'ta baÅŸlatÄ±lan BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ eylemlerinde, Ä°srail askerlerinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu yaralananlardan uzuvlarÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 21'e ulaÅŸtÄ±.

AÃ§Ä±klamada, gÃ¶steriler sÄ±rasÄ±nda Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan vurulan 17 kiÅŸinin ayaklarÄ±nÄ±, 4'Ã¼nÃ¼n de ellerini kaybettiÄŸi ifade edildi.

Filistinliler, Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 42'nci yÄ±lÄ± kapsamÄ±nda 30 Mart'tan bu yana abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l eylemler dÃ¼zenliyor.

Ä°srail askerleri ise "sÃ¼rgÃ¼n edildikleri topraklarÄ±na geri dÃ¶nmeyi ve 2006'dan beri Gazzeâ€™ye uygulanan hukuksuz ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±" talep eden sivil halkÄ±n Ã¼zerine gerÃ§ek mermilerle ateÅŸ aÃ§Ä±yor. GÃ¶sterilerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¼nden bu yana 42 Filistinli ÅŸehit oldu, 5 binden fazla Filistinli yaralandÄ±.

Filistinliler, "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" adÄ± altÄ±nda baÅŸlattÄ±klarÄ± barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilerine mayÄ±s ayÄ± ortasÄ±na kadar devam etmeyi planlÄ±yor.



Ä°lgili Konular Gazze filistin BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼
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