Trump'ın İngiltere ziyaretinin tarihi açıklandı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
ABD Başkanı Trump'ın daha önce kamuoyunun tepkisini çeken ve iptali için çok sayıda gösteri düzenlenerek ertelenen İngiltere ziyaretinin, 13 Temmuz'da yapılacağı açıklandı.
İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla, Trump’ın İngiltere’yi 13 Temmuz’da ziyaret edeceğini teyit etti.
Trump’ın ziyaretinin “en sonunda” gerçekleşecek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Johnson, “En yakın müttefikimiz ve dostumuzu İngiltere’ye yapacağı en harika gezide görmeyi dört gözle bekliyorum.” ifadesini kullandı.
ABD Başkanının İngiltere ziyaretinin Kraliyet protokolünü içeren bir “devlet ziyareti” değil İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşmeyi içeren bir çalışma ziyareti olması bekleniyor.
KRİZE DÖNÜŞEN DAVET
Başbakan May geçen yıl Ocak ayında gerçekleştirdiği ABD ziyareti sırasında Trump’a, Kraliçe 2. Elizabeth’in resmi davetini iletmiş ve davet kabul edilmişti. Trump’a yapılan davet İngiltere’de kamuoyunun büyük tepkisini çekmiş, ziyaretin iptali için çok sayıda gösteri düzenlenmişti.
Ziyaretin iptali için 2 milyona yakın imzayla parlamentoya dilekçe sunulurken, muhtemel bir ziyaret sırasında Parlamento Başkanı John Bercow da milletvekillerine hitap etmesi için Trump'ı davet etmeyeceğini açıklamıştı.
Trump’ın geçen yaz gerçekleşmesi öngörülen ziyareti, tepkiler üzerine belirsiz tarihe ertelenmişti.
ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce ertelenen İngiltere ziyaretinin temmuzda yapılacağı bildirildi.
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