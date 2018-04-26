Norveç'te ırkçı partiden ezanın engellenmesi girişimi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Irkçı söylemleriyle bilinen İleri Görüş Partisi, cami içinde okunan ezanın sesinin dışarıdan duyulmasının engellenmesini istiyor.
Partinin Göçmen Politikalarından Sorumlu Sözcüsü Jon Helgheim, Norveç basınına yaptığı açıklamada, cami içerisinde okunan ezanın dışarıdan duyulmasının engellenmesine ilişkin tekliflerini hafta sonu yapılacak parti kongresinde tartışacaklarını belirtti.
Helgheim, “İnsan hakları yasalarının bu konuda ne söylediği umurumda değil. Benim için önemli olan, camilerin yakınında ikamet eden kişilerin huzur ve sükunet içinde yaşaması, ezan ile rahatsız edilmemeliler. İnsan hakları sözleşmelerinde ezanı yasaklamaya karşı kurallar olması beni ilgilendirmiyor.” ifadelerini kullandı.
Norveç'teki camilerde ezan minareden okunmuyor. Ezanın caminin içerisinde hoparlörlerle okunması nedeniyle ses dışarıdan da duyulabiliyor.
ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, sivillerin "canlı kalkan" olarak kullanılmasının, Ortadoğu'da “ciddi boyutlara” ulaştığını söyledi.
Hamas hareketi, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in, sivillerin "canlı kalkan" olarak kullanılmasıyla ilgili açıklamalarını gerçek dışı olarak nitelendirdi.
Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin destek verdiği General Halife Hafter sağlığıyla ilgili basında çıkan çelişkili haberlerin ardından bu akşam Mısır'dan Bingazi'ye döndü.
Ermenistan’da mevcut yönetime karşı başlatılan muhalefet hareketinin lideri Nikol Paşinyan, geçici Başbakan Karen Karapetyan’ı tekrar görüşmeye davet etti.
Norveç'te, üç partili koalisyon hükümeti ortaklarından olan ve ırkçı söylemleriyle bilinen İleri Görüş Partisi (Fremskrittspartiet-FrP), ülkedeki camilerin içerisinde okunan ezan sesinin dışarıdan duyulmasının engellenmesini istiyor.
ABD Başkanı Donald Trump’ın daha önce ertelenen İngiltere ziyaretinin temmuzda yapılacağı bildirildi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Büyük Dönüş Yürüyüşü kapsamındaki barışçıl eylemler sırasında yaralananlardan "el ve ayaklarını" kaybeden kişi sayısının 21'e ulaştığı belirtildi.
İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) tarafından Burkina Faso'nun çeşitli noktalarında yaptırılan 8 medrese hizmete alındı.
ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Dışişleri Bakanlığı'na aday gösterdiği eski CIA Direktörü Mike Pompeo'nun bu göreve getirilmesini onayladı.
ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesinde katıldığı oturumda, ABD'nin Suriye politikasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
İran, kullanıcıları yerli uygulamalara yöneltmek amacıyla ülkedeki en popüler mesajlaşma uygulaması Telegram'ın İran'daki "içerik dağıtım ağının" (CDN) lisanslarını iptal etti.
Başkent Abuja'da toplanan çok sayıda kişi, iki yıldır tutuklu bulunan Zakzaki’nin serbest bırakılmasını isteyerek kentteki bazı ana yolları kapattı.
Tanzanya Devlet Başkanı Magufuli'ye karşı sokaklara çıkma çağrısı yaptığı düşünülen muhalif isimlerden 20 tanesi gözaltına alındı.
Yakın Doğu Üniversitesind Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar'a "Altın Anahtar ve Onur Ödülü" takdim edildi
Yunanistan, AB ülkeleri arasında borç oranı en yüksek ülke olurken, kendisini İtalya ve Portekiz takip etti.
BM, ülkede 10 insani yardım çalışanının kaybolduğunu açıkladı