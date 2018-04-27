00:50, 27 Nisan 2018 Cuma

Hamas, Haley'in açıklamalarına tepki gösterdi





Hamas hareketi, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in, sivillerin "canlı kalkan" olarak kullanılmasıyla ilgili açıklamalarını gerçek dışı olarak nitelendirdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Hamas sözcüsü Ebu Zuhri, "(Haley'in) Açıklamaları, İsrail'i, masum sivilleri ve çocukları öldürme konusunda teşvik ediyor ve destek veriyor" dedi. Hareketin sözcüsü Sami Ebu Zuhri, yaptığı yazılı açıklamada, Haley'in ifadelerinin "saldırgan" ve "gerçek dışı" olduğunu belirterek, "Bu açıklamalar, İsrail'i, masum sivilleri ve çocukları öldürme konusunda teşvik ediyor ve destek veriyor." ifadesini kullandı. Haley, BM Güvenlik Konseyinde yaptığı konuşmada, sivillerin "canlı kalkan" olarak kullanılmasının Ortadoğu'da “ciddi boyutlara” ulaştığını söylemişti.

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