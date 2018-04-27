Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
01:47, 27 Nisan 2018 Cuma
Dış Politika
01:06, 27 Nisan 2018 Cuma

  • Paylaş
Dışişleri Bakanlığı'ndan Juncker'in açıklamalarına tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Juncker'in açıklamalarına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in açıklamalarına ilişkin, "Ciddiyetten uzak ve hukuki temelden yoksun bu açıklamaları reddediyoruz” dedi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in ‘Birlik dayanışması’ kisvesi altında, bilirkişi edasıyla hüküm verme alışkanlığını sürdürdüğünü belirterek, “Ege ve Doğu Akdeniz’e ilişkin Rum-Yunan tezlerine dayalı bu açıklamalarla, AB yetkilileri inanılırlıklarını ve güvenilirliklerini her geçen gün daha fazla kaybetmektedir. Ciddiyetten uzak ve hukuki temelden yoksun bu açıklamaları reddediyoruz.” dedi.

Aksoy, Juncker’in Yunanistan Parlamentosu’ndaki konuşmasında Türkiye’ye yönelik sözleri hakkındaki soruya yanıt verdi.

Sözcü Aksoy, AB Komisyon Başkanı Juncker’in Yunanistan Parlamentosu’nda yaptığı konuşmada, Türkiye’yi ilgilendiren konularda ‘Birlik dayanışması’ kisvesi altında, bilirkişi edasıyla hüküm verme alışkanlığını sürdürdüğünü gördüklerini belirterek, "Ege ve Doğu Akdeniz’e ilişkin Rum-Yunan tezlerine dayalı bu açıklamalarla, AB yetkilileri inanılırlıklarını ve güvenilirliklerini her geçen gün daha fazla kaybetmektedir. Ciddiyetten uzak ve hukuki temelden yoksun bu açıklamaları reddediyoruz." dedi.

Geçen ay Edirne'de askeri yasak bölgeye girmek suçundan tutuklanan iki Yunan askerine ilişkin Juncker’in "Mutlaka serbest bırakılmalılar" şeklindeki beyanını hayretle karşıladıklarını belirten Hami Aksoy, "Türk yasalarını ihlal eden Yunan askerlerinin bağımsız yargı önünde herhangi bir ayrıcalığı bulunmamaktadır. Canı istediğinde hukuk devleti hatırlatması yapan, çıkarına geldiğinde ise devam eden yargı sürecine müdahale anlamı taşıyan açıklamalardan çekinmeyen bu iki yüzlü anlayışı kınıyoruz." ifadelerini kullandı.



İlgili Konular Dışişleri Bakanlığı Hami Aksoy avrupa birliği Jean claude juncker Türkiye
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Dış Politika Haberleri
Dışişleri Bakanlığı'ndan Juncker'in açıklamalarına tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Juncker'in açıklamalarına tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in açıklamalarına ilişkin, "Ciddiyetten uzak ve hukuki temelden yoksun bu açıklamaları reddediyoruz” dedi.
Aktay'dan Avrupa Konseyi'ne Salih Müslüm tepkisi
Aktay'dan Avrupa Konseyi'ne Salih Müslüm tepkisi

AKPM Türk Heyeti Üyesi ve AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Avrupa Konseyi yönetiminin eski PYD eş başkanı Salih Müslim'in AKPM çatısı altında konuşma yapmasına sessiz kalışına tepki gösterdi.
Türkiye'nin eğittiği 200 polis mezun oldu
Türkiye'nin eğittiği 200 polis mezun oldu

Türkiye'nin eğittiği 200 Suriyeli polis, Halep'in Türkiye'ye sınır ilçesi Azez'de törenle mezun edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Guterres ile 'Suriye'yi görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile 'Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres görüşmesinde, Suriye'de kalıcı barış ve huzur için siyasi çözüm bulmaya yönelik çabaların yoğunlaştırılması gerektiği vurgulandı.
Erdoğan'ın 55 ili kapsayan 'miting' maratonunun ilk durağı belli oldu
Erdoğan'ın 55 ili kapsayan 'miting' maratonunun ilk durağı belli oldu

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, ilk mitingini 28 Nisan'da İzmir'de yapacak, Erdoğan'ın 24 Haziran'a kadar 55 ilde miting yapması planlanıyor.
Kut'ül Amare Zaferi Komutanı Halil Paşa mezarı başında anıldı
Kut'ül Amare Zaferi Komutanı Halil Paşa mezarı başında anıldı

Kut'ül Amare Zaferi'nin 102. yılı dolayısıyla Esenler ve Sultanbeyli belediyelerinin ortaklaşa düzenlendiği anma etkinliği kapsamında, zaferin komutanı Halil Kut Paşa'nın kabri ziyaret edildi
Denizli'de 4 2 büyüklüğünde deprem
Denizli'de 4,2 büyüklüğünde deprem

Denizli'nin Honaz ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Fatih Belediye Başkanı Demir istifa etti
Fatih Belediye Başkanı Demir, istifa etti

Belediye Başkanı Demir, "Milletvekilliği aday adaylığı için belediye başkanlığı görevinden istifa ettim" açıklamasında bulundu
Davutoğlu'ndan Erdoğan'a destek
Davutoğlu'ndan Erdoğan'a destek

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu toplantısı düzenledi. Davutoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız benim de adayımdır" derken, önümüzdeki dönemde miiletvekili adayı olmayacağını söyledi.
Mardin'de 3 PKK'lı teslim oldu
Mardin'de 3 PKK'lı teslim oldu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 3 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
Cumhurbaşkanı adaylığı için tarihler belli oldu
Cumhurbaşkanı adaylığı için tarihler belli oldu

YSK, seçim takvimine ilişkin çalışmasını tamamlayarak, yayımlanmak üzere Resmi Gazete'ye gönderdi. Buna göre Cumhurbaşkanlığı için aday gösterme tarihi 4-9 Mayıs olarak belirlendi. Takvime göre ittifak için son başvuru tarihi ise 6 Mayıs.
Yıldırım'dan 'Gül' yorumu Mühendislik projesiydi patladı elde kaldı
Yıldırım'dan 'Gül' yorumu: Mühendislik projesiydi, patladı, elde kaldı

Başbakan Yıldırım, Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili "Bir mühendislik projesiydi, patladı, elde kaldı, başarısız oldu" ifadesini kullandı.
AK Parti'li belediye başkanlarından '24 Haziran' istifası
AK Parti'li belediye başkanlarından '24 Haziran' istifası

24 Haziran'daki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesinde, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz ve İstanbul Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti’den milletvekili aday adayı olmak için görevlerinden istifa etti
FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na operasyonda 19 gözaltı
FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na operasyonda 19 gözaltı

Eskişehir merkezli 8 ilde FETÖ'nün 'TSK yapılanması'na yönelik operasyonda 15'i muvazzaf subay 19 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
En fazla kalbine yenik düşen 5 il belli oldu
En fazla kalbine yenik düşen 5 il belli oldu

Türkiye'de geçen yıl ölümlerin yüzde 39,7'sinin dolaşım sistemi hastalıklarından kaynaklandığı belirlendi. Dolaşım sistemi kaynaklı ölümlerin yüzde 39,7'si iskemik kalp hastalığından kaynaklandı. İkamet edilen ile göre ölüm nedenleri incelendiğinde ise dolaşım sistemi hastalıklarına bağlı ölümlerin oranının en yüksek olduğu ilk beş il sırasıyla Denizli, Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve Afyonkarahisar oldu.
Milli savaş uçağı için TAI ve ASELSAN'dan güç birliği
Milli savaş uçağı için TAI ve ASELSAN'dan güç birliği

Türkiye'nin en önemli teknoloji şirketleri TAI ve ASELSAN, Milli Muharip Uçak Projesi'nin kritik sistemleri için güçlerini birleştiriyor.

Haberler

Türkiye'nin eğittiği 200 polis mezun oldu
Türkiye'nin eğittiği 200 polis mezun oldu

Türkiye-İran-Rusya dışişleri bakanları Moskova'da toplanacak
Türkiye-İran-Rusya dışişleri bakanları Moskova'da toplanacak

Erdoğan'dan Azerbaycan ile 'milli paraya geçiş' mesajı
Erdoğan'dan Azerbaycan ile 'milli paraya geçiş' mesajı

Bin 200 Özbek uzman Türkiye'ye geliyor
Bin 200 Özbek uzman Türkiye'ye geliyor

Rusya S-400'lerin üretimine başladı
Rusya S-400'lerin üretimine başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan yolcusu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan yolcusu

Başbakan Yıldırım İspanya'da iş adamlarıyla bir araya geldi
Başbakan Yıldırım İspanya'da iş adamlarıyla bir araya geldi

Türkiye'den Pakistan'a taziye mesajı
Türkiye'den Pakistan'a taziye mesajı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 