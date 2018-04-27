TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 27 Nisan 2018

1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin genel merkezinde AK Parti GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.
- AK Parti Genel BaÅŸkanvekili ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m da toplantÄ±da yer alacak.
(Ankara/11.00)Â
2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Gaziemir'de Allianz Ä°zmir KampÃ¼sÃ¼ aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak.
(Ä°zmir/17.30)Â
YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Merinos AKKM'de Balkan Ekonomi Zirvesi'ne iÅŸtirak edecek.
(Bursa/16.30)Â
2- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, TÃ¼rkiye Vodafone VakfÄ± ve Habitat iÅŸ birliÄŸiyle dÃ¼zenlenen "YarÄ±nÄ± Kodlayanlar" projesinin tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸacak.Â
(Ä°stanbul/16.00)Â
3- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, Turizm Ä°stiÅŸare Kurulu protokol imza tÃ¶reni ve basÄ±n toplantÄ±sÄ± ile "2019 TÃ¼rkiye - Rusya KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm YÄ±lÄ± Ortak Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak, Rusya Federasyonu KÃ¼ltÃ¼r BakanÄ± Vladimir Medinsky ile basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.
(Ä°stanbul/11.00-17.30)Â
EKONOMÄ°
1- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, TAI'de ilk milli haberleÅŸme uydusu TÃœRKSAT 6A ile ilgili incelemelerde bulunacak.Â
(Ankara/09.30)Â
2- TÃœÄ°K, nisan ayÄ± ekonomik gÃ¼ven endeksi, ÅŸubat ayÄ± inÅŸaat maliyet endeksi ve katÄ± yakÄ±tlar istatistiklerini yayÄ±mlayacak.
(Ankara/10.00)
3- TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, mart ayÄ±na iliÅŸkin uluslararasÄ± rezervler ve dÃ¶viz likiditesini aÃ§Ä±klayacak.Â
(Ankara/10.00)
DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°
1- DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, NATO DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.
(BrÃ¼ksel)Â
2- ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ile Beyaz Saray'da gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
(Washington)Â
3- Kuzey Kore ile GÃ¼ney Kore arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere iliÅŸkin geliÅŸmeler takip ediliyor.
(Pekin/Ankara)
4- Filistinliler, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda Ä°srail iÅŸgaline karÅŸÄ± haftalÄ±k "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" gerÃ§ekleÅŸtirecek.
(Gazze)
5- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â
GÃœNCEL
1- Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ, valiliÄŸi ziyaret edecek, "IV. UluslararasÄ± Ã–ÄŸrenci Sempozyumu"nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸacak, Erciyes Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne ziyarette bulunacak, Hunat Camisi'nde cuma hutbesi irad edecek, Suriyeâ€™nin Halep kentine YardÄ±m tÄ±rlarÄ± uÄŸurlama tÃ¶renine iÅŸtirak edecek.
(Kayseri/09.00-13.30)Â
2- FETÃ– davalarÄ±
- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nÄ±n iÅŸgal edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± ve burada Ã§Ä±kan olaylarda 2 kiÅŸinin ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin 159 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ä°stanbul 34. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince Silivri Alibey Spor Salonu'nda baÅŸlanacak.
(Ä°stanbul/10.00)
- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda, kapatÄ±lan Kuleli Askeri Lisesi, VanikÃ¶y, Beykoz'da yaÅŸananlar ve Ã‡engelkÃ¶y Polis Merkezi'nin iÅŸgal edilmesi ile burada Ã§Ä±kan olaylarda 8 kiÅŸinin ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin 14'Ã¼ eski polis 117 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±, Ä°stanbul 32. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± YerleÅŸkesi'nde sÃ¼recek.
(Ä°stanbul/10.00)
- AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼ darbe davasÄ±nda 473 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve Ä°nfaz kurumlarÄ± KampÃ¼sÃ¼'ndeki duruÅŸma salonunda devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- Darbe giriÅŸimine iliÅŸkin, aralarÄ±nda dÃ¶nemin EDOK Muharebe ve Muharebe EÄŸitim Destek KomutanÄ± korgeneral Metin Ä°yidil'in de bulunduÄŸu 7 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava, Ankara 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼lecek.
(Ankara/09.30)
- "Askeri casusluk soruÅŸturmasÄ±"ndaki usulsÃ¼zlÃ¼klerle bazÄ± bilgilerin sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin FETÃ–/PDY'nin TSK iÃ§indeki mensuplarÄ±nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± 102 sanÄ±klÄ± davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine devam edilecek.
(Ä°zmir / 09.30)
SPOR
1- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, LÃ¼tfi KÄ±rdar Kongre Merkezi'nde yapÄ±lacak GenÃ§ TÃ¼rkiye Zirvesi AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ Oturumu'na katÄ±lacak.
(Ä°stanbul/10.00)â€‹Â
2- Spor Toto SÃ¼per Lig'in 31. haftasÄ±, GÃ¶ztepe-Kardemir KarabÃ¼kspor maÃ§Ä±yla baÅŸlayacak.
(Ä°zmir/20.00)Â
3- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi play-off Ã§eyrek final serisinde Mersin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor ve BeÅŸiktaÅŸ-FenerbahÃ§e maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.
(Mersin/18.00/Ä°stanbul/19.00)Â
4- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off turu Ã§eyrek final serisinde Khimki-CSKA Moskova ve Real Madrid-Panathinaikos Superfoods maÃ§larÄ± oynanacak.
(Moskova/20.00/Madrid/22.00)
5- TEB BNP Paribas Ä°stanbul Cup, Garanti Koza Arena'da devam ediyor.
(Ä°stanbul)Â
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, NATO DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak. ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Almanya BaÅŸbakanÄ± Merkel ile Beyaz Saray'da gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã‡ankaya KÃ¶ÅŸkÃ¼'nde Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti CumhurbaÅŸkanÄ± RÃ¼stem Minnihanov ile bir araya gelecek.
ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Fener Rum PatriÄŸi Bartholomeosâ€™u kabul edecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Azerbaycan CumhurbaÅŸkanÄ± Ä°lham Aliyev onuruna akÅŸam yemeÄŸi verecek.
TBMM'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nÄ±n 98. yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ ile 23 Nisan Ã‡ocuk BayramÄ±. CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde dÃ¼zenlenecek TRT 23 Nisan Gala ProgramÄ±'na katÄ±lacak. AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ve CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, AK Parti Genel Merkezi'nde partisinin MYK toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.
Diyanet iÅŸleri BaÅŸkanÄ± Ali ErbaÅŸ, MÃ¼ftÃ¼ Ahmet Hulusi Efendi Diyanet EÄŸitim Merkezi yeni hizmet binasÄ±nÄ±n temel atma tÃ¶renine katÄ±lacak.
UluslararasÄ± Para ve Finans Komitesi (IMFC) ToplantÄ±larÄ±nda TÃ¼rkiye'yi temsil edecek ÅžimÅŸek, ayrÄ±ca yatÄ±rÄ±mcÄ±larla bir araya gelecek.
TBMM Genel Kurulunda, AK Parti ve MHP'nin, cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± ve milletvekilliÄŸi genel seÃ§iminin 24 Haziran 2018 tarihinde yapÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin seÃ§im Ã¶nergesi gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼lecek. BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m da gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, erken seÃ§im Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapan MHP lideri BahÃ§eli ile BeÅŸtepe'de bugÃ¼n bir araya gelecek
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, Berlin Enerji DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m DiyaloÄŸu KonferansÄ±'na iÅŸtirak edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul edecek, partisinin genel merkezinde AK Parti MYK toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.
Suudi Arabistan'da 29. Arap BirliÄŸi Zirvesi dÃ¼zenlenecek.
ABD, Ä°ngiltere ve Fransa'nÄ±n Esed rejimine yÃ¶nelik hava harekatÄ±yla ilgili geliÅŸmeler izleniyor.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
Suriye'de Esed rejiminin DoÄŸu Guta'ya dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geliÅŸmeler izleniyor. Arap BirliÄŸi DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± ToplantÄ±sÄ± yapÄ±lacak.
Suriye'de Esed rejiminin DoÄŸu Guta'ya dÃ¼zenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geliÅŸmeler izleniyor. Azerbaycan halkÄ±, cumhurbaÅŸkanÄ±nÄ± seÃ§mek iÃ§in oy kullanÄ±yor.