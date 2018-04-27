09:02, 27 Nisan 2018 Cuma

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 27 Nisan 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin genel merkezinde AK Parti GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak.



- AK Parti Genel BaÅŸkanvekili ve BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m da toplantÄ±da yer alacak.



(Ankara/11.00)Â



2- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Gaziemir'de Allianz Ä°zmir KampÃ¼sÃ¼ aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak.



(Ä°zmir/17.30)Â





YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET



1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Merinos AKKM'de Balkan Ekonomi Zirvesi'ne iÅŸtirak edecek.



(Bursa/16.30)Â



2- Aile ve Sosyal Politikalar BakanÄ± Fatma BetÃ¼l Sayan Kaya, TÃ¼rkiye Vodafone VakfÄ± ve Habitat iÅŸ birliÄŸiyle dÃ¼zenlenen "YarÄ±nÄ± Kodlayanlar" projesinin tanÄ±tÄ±m toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸacak.Â



(Ä°stanbul/16.00)Â



3- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, Turizm Ä°stiÅŸare Kurulu protokol imza tÃ¶reni ve basÄ±n toplantÄ±sÄ± ile "2019 TÃ¼rkiye - Rusya KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm YÄ±lÄ± Ortak Ã‡alÄ±ÅŸma Grubu toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak, Rusya Federasyonu KÃ¼ltÃ¼r BakanÄ± Vladimir Medinsky ile basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.



(Ä°stanbul/11.00-17.30)Â



EKONOMÄ°



1- UlaÅŸtÄ±rma, Denizcilik ve HaberleÅŸme BakanÄ± Ahmet Arslan ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, TAI'de ilk milli haberleÅŸme uydusu TÃœRKSAT 6A ile ilgili incelemelerde bulunacak.Â



(Ankara/09.30)Â



2- TÃœÄ°K, nisan ayÄ± ekonomik gÃ¼ven endeksi, ÅŸubat ayÄ± inÅŸaat maliyet endeksi ve katÄ± yakÄ±tlar istatistiklerini yayÄ±mlayacak.



(Ankara/10.00)



3- TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±, mart ayÄ±na iliÅŸkin uluslararasÄ± rezervler ve dÃ¶viz likiditesini aÃ§Ä±klayacak.Â



(Ankara/10.00)





DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°



1- DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, NATO DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlarÄ± toplantÄ±sÄ±na katÄ±lacak.



(BrÃ¼ksel)Â



2- ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ile Beyaz Saray'da gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.



(Washington)Â



3- Kuzey Kore ile GÃ¼ney Kore arasÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere iliÅŸkin geliÅŸmeler takip ediliyor.

(Pekin/Ankara)

4- Filistinliler, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda Ä°srail iÅŸgaline karÅŸÄ± haftalÄ±k "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" gerÃ§ekleÅŸtirecek.



(Gazze)



5- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.



(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â







GÃœNCEL



1- Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ali ErbaÅŸ, valiliÄŸi ziyaret edecek, "IV. UluslararasÄ± Ã–ÄŸrenci Sempozyumu"nun aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸacak, Erciyes Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ne ziyarette bulunacak, Hunat Camisi'nde cuma hutbesi irad edecek, Suriyeâ€™nin Halep kentine YardÄ±m tÄ±rlarÄ± uÄŸurlama tÃ¶renine iÅŸtirak edecek.



(Kayseri/09.00-13.30)Â



2- FETÃ– davalarÄ±



- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde AtatÃ¼rk HavalimanÄ±'nÄ±n iÅŸgal edilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± ve burada Ã§Ä±kan olaylarda 2 kiÅŸinin ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin 159 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ä°stanbul 34. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince Silivri Alibey Spor Salonu'nda baÅŸlanacak.



(Ä°stanbul/10.00)



- Darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda, kapatÄ±lan Kuleli Askeri Lisesi, VanikÃ¶y, Beykoz'da yaÅŸananlar ve Ã‡engelkÃ¶y Polis Merkezi'nin iÅŸgal edilmesi ile burada Ã§Ä±kan olaylarda 8 kiÅŸinin ÅŸehit edilmesine iliÅŸkin 14'Ã¼ eski polis 117 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±, Ä°stanbul 32. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nce, Silivri Ceza Ä°nfaz KurumlarÄ± YerleÅŸkesi'nde sÃ¼recek.



(Ä°stanbul/10.00)



- AkÄ±ncÄ± ÃœssÃ¼ darbe davasÄ±nda 473 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ankara 4. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesince Sincan Ceza ve Ä°nfaz kurumlarÄ± KampÃ¼sÃ¼'ndeki duruÅŸma salonunda devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- Darbe giriÅŸimine iliÅŸkin, aralarÄ±nda dÃ¶nemin EDOK Muharebe ve Muharebe EÄŸitim Destek KomutanÄ± korgeneral Metin Ä°yidil'in de bulunduÄŸu 7 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± dava, Ankara 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde gÃ¶rÃ¼lecek.



(Ankara/09.30)



- "Askeri casusluk soruÅŸturmasÄ±"ndaki usulsÃ¼zlÃ¼klerle bazÄ± bilgilerin sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin FETÃ–/PDY'nin TSK iÃ§indeki mensuplarÄ±nÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± 102 sanÄ±klÄ± davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine devam edilecek.



(Ä°zmir / 09.30)





SPOR



1- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, LÃ¼tfi KÄ±rdar Kongre Merkezi'nde yapÄ±lacak GenÃ§ TÃ¼rkiye Zirvesi AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ Oturumu'na katÄ±lacak.



(Ä°stanbul/10.00)â€‹Â



2- Spor Toto SÃ¼per Lig'in 31. haftasÄ±, GÃ¶ztepe-Kardemir KarabÃ¼kspor maÃ§Ä±yla baÅŸlayacak.



(Ä°zmir/20.00)Â



3- Bilyoner.com KadÄ±nlar Basketbol SÃ¼per Ligi play-off Ã§eyrek final serisinde Mersin BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor-Hatay BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyespor ve BeÅŸiktaÅŸ-FenerbahÃ§e maÃ§larÄ± yapÄ±lacak.



(Mersin/18.00/Ä°stanbul/19.00)Â



4- Basketbol THY Avrupa Ligi play-off turu Ã§eyrek final serisinde Khimki-CSKA Moskova ve Real Madrid-Panathinaikos Superfoods maÃ§larÄ± oynanacak.



(Moskova/20.00/Madrid/22.00)



5- TEB BNP Paribas Ä°stanbul Cup, Garanti Koza Arena'da devam ediyor.



(Ä°stanbul)Â