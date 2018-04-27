09:24, 27 Nisan 2018 Cuma

Kore'deki tarihi zirvede Kim Jong-un ile Moon Jae-in buluştu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya geldi.

Sabahın erken saatlerinde Pyongyang'dan yola çıkan Kim, iki ülke sınırındaki Panmunjom'un güney tarafına geçerek Barış Evi'nde Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile görüştü.

İki liderin önce el sıkışması, Güney Koreli askerlerden oluşan tören mangasını selamlaması ile başlayan zirve akışı kapsamında Kim, Barış Evi'ndeki ziyaretçi defterini imzaladı. Kim, "Şu andan itibaren yeni bir tarih başlıyor, bir barış çağının tarihi başlangıç noktasında." ifadesini kaleme aldı.

Öngörülen program akışından 15 dakika önce başlayan zirvede, Kuzey Kore lideri Kim'in şubat ayında Güney Kore'ye özel temsilci sıfatıyla gönderdiği kız kardeşi Kim Yo-jong da yer aldı.

Görüşmenin basına açık bölümünde Kim, Güney Kore Devlet Başkanı Moon ile açık, samimi ve dürüstçe bir görüşme gerçekleştireceğini belirterek, zirveden iyi bir sonuç almayı umduğunu söyledi.

"Bunun (zirvenin) geçmişteki gibi uygulanamayan sonuçları olması yerine geleceğe kararlılıkla bakarken, birlikte el ele yürüyebileceğimiz bir şans olmasını umuyorum." diyen Kim, Moon'a "bu tarihi yerde" olmaktan çok heyecan duyduğunu belirtti. Kim, Moon'a kendisi ile buluştuğu için teşekkür etti.

"PANMUNJOM BARIŞIN SEMBOLÜ OLDU"

Moon ise zirveyi düzenlemeyi kabul ettiği için Kim'e teşekkürlerini sunarak, "Başkan Kim, askeri demarkasyon hattını geçti. Böylelikle Panmunjom, bir ayrılığın değil barışın sembolü oldu." yorumunu yaptı.

Dünyanın gözleri ve kulaklarının Panmunjom'a çevrildiğini vurgulayan Güney Kore Devlet Başkanı Moon, denizaşırı ülkelerdeki vatandaşların yanı sıra iki ülke halklarının zirveden beklentilerinin çok yüksek olduğunu kaydetti.

Moon, zirvede bir anlaşmaya ulaşmayı, dünyada barışı dileyen herkes ve kendi halkları için mükemmel bir hediye oluşturabilmeyi dilediğini belirtti.

Görüşmenin bitmesinin ardından Kim, siyah bir limuzine binerek Panmunjom'un kuzey tarafına geçti. Öğleden sonra iki lider görüşmelerine devam edecek.

Taraflar öğle arasından sonra tekrar bir araya gelerek fidan dikecek. İki ülkeden getirilen toprakların serpileceği çam fidanının dikileceği yerin yanına "Buraya barışı ve refahı ekiyoruz." yazılı bir anıt taşı konulacak.

İki ülke liderleri bir günlük zirvenin sonucunu ortak basın toplantısıyla duyurmadan önce beraber kısa bir yürüyüş yapıp sohbet edecek. Zirve, Moon'un ev sahipliğinde verilecek akşam yemeğiyle sona erecek.

Kim-Moon görüşmesinde, daha önce Güney Kore makamlarından, Kore Yarımadası'nın yeniden birleşmesi, iki Kore ilişkilerinin iyileştirilmesi ve nükleerden arındırılma konuları yer alacağı alacağı açıklanmıştı.

Zirve sürecini başlatan "Kim'in yılbaşı mesajı" oldu

Kuzey Kore lideri Kim'in geçen yıl yaptığı nükleer ve füze denemeleri hem Kore Yarımadası'nda hem de uluslararası toplumda büyük tepkiye neden olmuş, Pyongyang yönetiminin eylül ayında gerçekleştirdiği 6. nükleer deneme ile Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki gerilim had safhaya çıkmıştı.

Güney Kore Devlet Başkanlığına iki Kore arasındaki ilişkileri onaracağı vaadiyle gelen Moon Jae-in'in diyalog çağrılarına, Kim Jong-un yılbaşında sürpriz bir mesajla karşılık vermişti.

Kuzey Kore lideri Kim'in yılbaşı mesajında PyeongChang 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'na yönelik "Güney Kore'de düzenlenecek Kış Oyunları, ülke için iyi bir fırsat olacaktır." diyerek, Kış Olimpiyatları'nın başarılı olmasını dilemişti.

Olimpiyat oyunlarına heyet gönderilmesi dahil bazı adımlar atmaya hazır olduklarını belirten Kim, bu amaçla iki Kore'den yetkililerin ivedi olarak buluşabileceklerini söylemişti.

Zirve diplomatik görüşmelerle geldi

İki ülke liderlerinin 1950-1953 yıllarındaki Kore Savaşı'ndan bu yana üçüncü kez düzenlediği zirvede Kim, Güney Kore topraklarına ayak basan ilk Kuzey Kore lideri oldu.

Kuzey Kore lideri Kim'in yaptığı nükleer ve füze denemeleri ile hem Kore Yarımadası'nda hem de uluslararası toplumda büyük tepkiye neden olmuş, Pyongyang yönetiminin geçen yıl eylül ayında yaptığı 6. nükleer deneme iki ülke arasındaki gerilimi had safhaya çıkarmıştı.

Kim'in yılbaşı mesajının ardından yakalanan olumlu atmosfer Güney Kore'deki PyeongChang 2018 Kış Olimpiyat Oyunları'nda diplomatik görüşmelere dönüşmüş ve Güney Kore ile Kuzey Kore arasında yürütülen diplomatik temaslarla bugün Kim-Moon zirvesinin yapılması kararlaştırılmıştı.

İki Kore, 2000 ve 2007'de düzenlenen zirvelerde de kalıcı barışı sağlamak ve nükleerden vazgeçmek için anlaşmış ancak bir sonuç alınamamıştı.

Kim'in, Moon ile buluşmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'la da gelecek ay görüşmesi planlanıyor.

ABD, KİM-MOON GÖRÜÜŞMESİNDEN MEMNUN

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, konuyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Kim-Moon görüşmesini "tarihi" olarak niteleyen Sanders, "Müzakerelerin tüm Kore Yarımadası için barış ve refah dolu bir gelecek yolunda ilerleme sağlayacağı konusunda ümitliyiz." ifadesini kullandı.

Sözcü ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim arasındaki görüşmenin de gelecek haftalar içinde gerçekleşmesini beklediklerini kaydetti.

İki ülke liderlerinin, bir günlük zirvenin sonucunu ortak basın toplantısıyla tüm dünyaya duyurmaları bekleniyor.