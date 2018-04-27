09:35, 27 Nisan 2018 Cuma

Tacikistan'ın havalimanı yüksek fiyatlarına indirim istendi





2017 Nisan ayında başlayan Özbekistan- Duşanbe uçak seferlerinde Tacikistan havalimanının uyguladığı yüksek fiyatlara Özbek hükümetinden itiraz geldi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Özbekistan'ın Taşkent-Duşanbe uçak seferlerinde Tacikistan'ın havalimanında uyguladığı yüksek bakım tarifesi Özbekistan'ın kâr beklentisini düşürdü. Tacikistan'daki Özbekistan Büyükelçiliği Tacik yetkililerinden, Duşanbe havaalanında Özbekistan Havayolları uçaklarına verilen hizmet fiyatlarında indirime gidilmesini istedi. Özbek diplomatlar bu hizmetlerdeki yüksek fiyatlar yüzünden Taşkent-Duşanbe uçak seferlerinin her birinden 5 ila 8 bin arası zarar edildiğini açıkladılar. Özbekistan Hava yolları Tacikistan temsilcisi Orifdjon Ruzimurodov 25 Nisan'da Duşanbe uluslararası havaalanındaki uçakların bakımının pahalı olduğunu doğruladı. Tacikistan hükümetinden konu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Özbekistan 1992 yılında durdurulan Taşkent-Duşanbe uçak seferlerini geçen yıl Nisan ayı ortasında yeniden başlatmıştı. Özbekistan Hava yolları bu seferleri Salı günleri A320 tipi uçakları ile haftada bir kez gerçekleştiriyor.

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