10:05, 27 Nisan 2018 Cuma

Kapatılan FETÖ okullarındaki 48 öğretmen hakkında gözaltı kararı





Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan FETÖ okullarında görev yapan 48 öğretmen için gözaltı kararı aldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, kapatılan FETÖ okullarında görev yapan 48 öğretmen hakkında gözaltı kararı aldığı bildirildi.

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