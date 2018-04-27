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Kapatılan FETÖ okullarındaki 48 öğretmen hakkında gözaltı kararı
Kapatılan FETÖ okullarındaki 48 öğretmen hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan FETÖ okullarında görev yapan 48 öğretmen için gözaltı kararı aldı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, kapatılan FETÖ okullarında görev yapan 48 öğretmen hakkında gözaltı kararı aldığı bildirildi. 

 



İlgili Konular FETÖ 15 Temmuz darbe girişimi
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