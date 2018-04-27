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Kansere Türkiye'den yeni molekül 'Varlımab'
Kansere Türkiye'den yeni molekül 'Varlımab'

Kansere karşı Varlımab adıyla yeni bir biyoteknolojik molekül geliştirmek üzere VSY Biotechnology ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

VSY Biotechnology, kansere karşı bağışıklık sistemi (immün) ve genetik çalışmaları kapsamında yeni bir biyoteknolojik molekül olan Varlımab'ı hayata geçirecek.

VSY Biotechnology'den yapılan açıklamaya göre, kansere karşı Varlımab adıyla yeni bir biyoteknolojik molekül geliştirmek üzere VSY Biotechnology ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Bu protokol ile VSY Biotechnology ayrıca birçok biyoteknolojik ilacın Türkiye’de üretilmesini ve böylece sağlık biyoteknolojisi alanında ithalatın azaltılmasını ve ihracatın artırılmasını hedefliyor.

VSY Biotechnology Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yeni projelerden heyecan duyduklarını belirterek, uzun soluklu bir çalışma ile geliştirecekleri yeni bir ajan molekül sayesinde kanserin üzerine gideceklerini ifade etti.

Sağlık biyoteknolojisi alanındaki birikim ve deneyimlerini bu yeni biyoteknolojik molekül üretiminde kullanacaklarını aktaran Varlıbaş, şunları kaydetti:

"Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) 2018 Raporu’na göre, 2015 yılında 8,8 milyon kişinin ölüm nedeni kanserdir. Dünyada 6 kişiden biri kanser nedeniyle ölmektedir. Amerikan Kanser Derneği’nin yayınladığı Kanser Atlası’nda Türkiye’de her yıl 148 bin civarında yeni vakanın çıktığı ve 91 bin 800 kansere bağlı ölümün gerçekleştiği kayıtlı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2017 verilerine göre Türkiye’de ise her 5 ölümden birinin nedeni kanser. VSY Biotechnology olarak soruna çözüm bulmak, insanların sağlığına katkı sağlamak üzere yenilikçi ilaç projemizi hayata geçiriyoruz."

 "YERLİ İLAÇ, YERLİ SAĞLIK BİYOTEKNOLOJİSİ BAKIMINDAN BİR MİLAT" 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ise Türkiye'nin yılda yaklaşık 20 milyar lira tıbbi sarf malzemesi, 25 milyar lira ilaç harcaması yaptığını ve bu harcamaların yüzde 60’ının maalesef ithal olduğunu dile getirdi.

Erdöl, "Bir yandan aziz milletimiz sayın Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine ekonomik saldırılara ‘dur’ demek için cebindeki 50 dolarını, 100 dolarını bozmak için döviz bürolarına, bankalara koşarken, diğer yandan ithal ürünlere milyar dolarlarımızı akıtıyoruz. Bu yaman çelişkiye bir an önce ‘dur’ dememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Yakın bir zamanda projelendirecekleri Sağlık Teknokenti’nde özellikle ithalat-ihracat dengesi itibarıyla cari açığa olumsuz katkı yapan ilaç ve sağlık harcamaları alanında ithalatı azaltmaya, yerli üretimi teşvik etmeye yönelik teknolojik çalışmalar yapacaklarını anlatan Erdöl, şunları kaydetti:

"VSY Biotechnology ile imzaladığımız bu protokol üniversitemizin yerli ilaç, yerli sağlık biyoteknolojisi hedefleri bakımından bir milattır. Bu protokol ile üniversite olarak kendi ilacını üretebilen, kendi aşısını yapabilen ve kendi tıbbi teknolojilerini üretebilen bir Türkiye sürecine dahil olduk. Yerli ve milli sağlık yazılımları, aşı çalışmaları, ilaç üretimi, sağlık danışmanlık hizmetleri ve biyo-medikal mühendislik hizmetleri kapsamında ürün ve materyal geliştirmeye yönelik ‘bende varım’ diyen babayiğitlere kapımız sonuna kadar açık."



İlgili Konular VSY Biotechnology Varlımab kanser
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