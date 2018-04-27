10:49, 27 Nisan 2018 Cuma

FETÖ'nün 'mahrem askeri yapılanması'na operasyonda 6 askere gözaltı





Bursa merkezli 4 ilde, FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda, 6 muvazzaf subay ve astsubay gözaltına alındı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bursa merkezli 4 ilde, FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda, 6 muvazzaf subay ve astsubay yakalandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından örgütün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, aralarında üsteğmen ve astsubayların da bulunduğu 6 muvazzaf asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa, Kocaeli, Van ve Şırnak'ta belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, 6 subay ve astsubay gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.

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