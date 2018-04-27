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İsveç 9 bin Afgan sığınmacı gence oturum izni verecek
İsveç 9 bin Afgan sığınmacı gence oturum izni verecek

İsveç hükümeti, Afgan gençlerin eğitimlerine devam etmesi şartıyla ülkede kalmalarına olanak sağlayacak yeni bir yasa tasarını hazırlarken, desteğini açıklayan Liberal Sağ Merkez Partinin lideri Lööf ırkçı saldırıların hedefi oldu.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsveç hükümeti, eğitimlerine devam etmeleri şartıyla 9 bin Afgan sığınmacının ülkede kalmalarına olanak sağlayacak bir yasa tasarı hazırladı.İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, 2015 yılındaki sığınmacı krizinde ülkeye gelen 20 bin refakatsiz sığınmacıdan 11 bininin geçen yılki iltica talebi, 18 yaşının altında oldukları için kabul edildi. Ancak geriye kalan 9 bin gece hükümet, yaşları 18 ve üzeri olduğu için iltica hakkı vermemişti. Bunun üzerinde krize dönen duruma çözüm bulmak amacıyla hükümet yeni bir planlamaya gitti.

Hükümetin, 18 yaş ve üstü 9 bin Afgan gence eğitimlerine devam etmesi şartıyla yeni bir şans vereceğini bildirildi. Bu kapsamda, hükümet, Afgan gençlerin ülkelerine oturumlarına izin verecek bir yasa tasarısı hazırladı.

Hükümetin bu çalışmasına en büyük destek muhalefetteki Liberal Sağ Merkez Partisinden geldi. Parti lideri Annie Lööf, yaptığı basın toplantısında, hükümetin hazırladığı yasayı tasarısını desteklediklerini, bunun için mecliste ''evet'' oyu kullanacaklarını belirtti.

LÖÖF, IRKÇI VE AŞIRI SAĞCILARIN HEDEFİNDE

Lööf'ün destek açıklaması ırkçı ve aşırı sağcı kesimlerden büyük tepki aldı. Sosyal medyada Lööf'ün fotomontajlı başörtülü fotoğrafı ''9 bin Afgan'ın birçoğu terörist, tecavüzcü ve katil. İsveç halkı uyan'' sloganıyla ırkçı gruplarca paylaşıldı. Irkçılara en sert tepkiyi Başbakan Yardımcısı ve Eğitim Bakanı Gustav Fridolin verdi.Fridolin, yaptığı açıklamada, ''Lööf'e yöneltilen tehditler beni oldukça hayal kırıklığına uğrattı. Ne olursa olsun, Annie Lööf, herkesin tanıdığı bir isim. İnsanlıktan yanı tavır koyarak İsveç siyasetinde zor yolu seçiyor. İnternetin karanlık sayfalarından gelen nefret mesajları, burjuva tarafından da paylaşılıyor.'' ifadelerini kullandı.



İlgili Konular isveç İsveçte sığınmacı gençler
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