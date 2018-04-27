Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
13:40, 27 Nisan 2018 Cuma
Filistin
Güncelleme: 11:17, 27 Nisan 2018 Cuma

  • Paylaş
Filistinli 2 STK "gerçek mermili saldırıyı" mahkemeye taşıyor
Filistinli 2 STK

Filistin'de Adalet ve El Mizan isimli iki Sivil Toplum Kuruluşu, İsrail askerlerinin silahsız sivillere gerçek mermi ile saldırmasını belgeleyerek mahkemeye dilekçe verdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Filistinli bazı insan hakları kuruluşları İsrail'in, Gazze sınırındaki Filistinli göstericilere gerçek mermi kullanmasını engellemesi talebiyle İsrail Yüksek Mahkemesine başvuruda bulundu.

El-Mizan isimli insan hakları kuruluşundan yapılan açıklamaya göre, El-Mizan ve bir diğer insan hakları kuruluşu olan Adalet, Gazze sınırındaki göstericileri dağıtmak için gerçek mermi kullanan İsrail güçlerinin engellenmesi talebiyle dilekçeyle İsrail Yüksek Mahkemesine başvurdu. Dilekçe 30 Nisan tarihinde mahkemede dinlenecek.

Dilekçede, İsrail ordusunun, Gazze sınırında düzenlenen yürüyüşlere katılan göstericileri hedef alarak uluslararası hukuku çiğnediği belirtildi.

Göstericilerin, silahsız ve savunmasız olduğuna işaret edilen ve gösterilerde yaralanan Filistinlilerin tanıklıklarına yer verilen dilekçede, gerçek mermi kullanılmasının önüne geçen acil bir karar alınması çağrısı yapıldı.

İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett, askerlerin gerçek mermi kullandığı tüm video kayıtlarında belgelendiği halde doğru olmadığını savunuyor. Bakan Bennett, eğitim yaşındaki çocuklardan sorumlu olmasına rağmen İsrail askerlerinin saldırıları sırasında yaralanan ve hayatını kaybeden çocuklar için " okulda olsalardı ölmezlerdi" diye açıklamalar yapması ile tepki çekmişti.

 

 



İlgili Konular naftali bennet filistin israil
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Filistin Haberleri
Lübnan tarihinde ilk kez yurt dışında oy kullanıldı
Lübnan tarihinde ilk kez yurt dışında oy kullanıldı

Lübnan Dışişleri Bakanı Basil, "Lübnan tarihinde ilk kez yurt dışındaki vatandaşlarımız oy kullandı" dedi
Kore'deki zirveden tarihi karar çıktı 68 yıllık savaş sona eriyor
Kore'deki zirveden tarihi karar çıktı: 68 yıllık savaş sona eriyor

Kuzey Kore ve Güney Kore liderlerince tarihi zirvenin ardından yapılan ortak açıklamada, "Kore Yarımadası'nda bundan böyle savaş olmayacak" denildi.
İsrail Filistinli çocukların öldürülmesine bahane buldu
İsrail Filistinli çocukların öldürülmesine bahane buldu

İsrail hükümeti Gazze'deki çocuk katillerinin öldürmelerini haklı çıkarıyor: Okulda değiller.
Fransa YPG ile iş birliğine hız verdi
Fransa, YPG ile iş birliğine hız verdi

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'ya siyasi desteğini artıran Fransa, YPG/PKK'nın işgalindeki bölgede 5 askeri üste konuşlanmış durumda.
İzlanda sünnet yasağında geri adım atabilir
İzlanda sünnet yasağında geri adım atabilir

İzlanda'da şubat ayında parlamentoya sunulan sünnet yasağını öngören yasa tasarısı, ülkede ve uluslararası alanda Müslüman ve Yahudi toplumlarından gelen tepkiler nedeniyle geri çekilebilir.
Filistinli 2 STK quot gerçek mermili saldırıyı quot mahkemeye taşıyor
Filistinli 2 STK "gerçek mermili saldırıyı" mahkemeye taşıyor

Filistin'de Adalet ve El Mizan isimli iki Sivil Toplum Kuruluşu, İsrail askerlerinin silahsız sivillere gerçek mermi ile saldırmasını belgeleyerek mahkemeye dilekçe verdi.
İsveç 9 bin Afgan sığınmacı gence oturum izni verecek
İsveç 9 bin Afgan sığınmacı gence oturum izni verecek

İsveç hükümeti, Afgan gençlerin eğitimlerine devam etmesi şartıyla ülkede kalmalarına olanak sağlayacak yeni bir yasa tasarını hazırlarken, desteğini açıklayan Liberal Sağ Merkez Partinin lideri Lööf ırkçı saldırıların hedefi oldu.
Filistin'de şiddetli yağışlar nedeniyle 2 çocuk boğuldu
Filistin'de şiddetli yağışlar nedeniyle 2 çocuk boğuldu

İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki El-Fevvar Mülteci Kampı'nda, şiddetli yağışlar nedeniyle boğulan Filistinli 2 çocuğun cesetleri bir su birikintisinde bulundu
Tacikistan'ın havalimanı yüksek fiyatlarına indirim istendi
Tacikistan'ın havalimanı yüksek fiyatlarına indirim istendi

2017 Nisan ayında başlayan Özbekistan- Duşanbe uçak seferlerinde Tacikistan havalimanının uyguladığı yüksek fiyatlara Özbek hükümetinden itiraz geldi
Guatemala'da cezaevinde isyan 7 ölü 25 yaralı
Guatemala'da cezaevinde isyan: 7 ölü, 25 yaralı

Escuintla kentindeki cezaevinde çıkan isyanda 7 kişi hayatını kaybetti 25 kişi de yaralandı
Kore'deki tarihi zirvede Kim Jong-un ile Moon Jae-in buluştu
Kore'deki tarihi zirvede Kim Jong-un ile Moon Jae-in buluştu

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'in tarihi görüşmesinde iki liderden olumlu mesajlar geldi. 65 yıl sonra Güney Kore topraklarına ayak basan ilk Kuzey Kore lideri olan Kim, "Yeni bir tarih başlıyor" dedi.
Mattis İsrailli Bakan Liberman ile Pentagon'da görüştü
Mattis, İsrailli Bakan Liberman ile Pentagon'da görüştü

ABD Savunma Bakanı Mattis, Pentagon'da İsrail Savunma Bakanı Liberman ile bir araya geldi.
Haley'den teröristlerin 'canlı kalkan' kullanımına kınama
Haley'den teröristlerin 'canlı kalkan' kullanımına kınama

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, sivillerin "canlı kalkan" olarak kullanılmasının, Ortadoğu'da “ciddi boyutlara” ulaştığını söyledi.
Hamas Haley'in açıklamalarına tepki gösterdi
Hamas, Haley'in açıklamalarına tepki gösterdi

Hamas hareketi, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'in, sivillerin "canlı kalkan" olarak kullanılmasıyla ilgili açıklamalarını gerçek dışı olarak nitelendirdi.
Öldüğü iddia edilen darbeci General Hafter Libya'ya döndü
Öldüğü iddia edilen darbeci General Hafter Libya'ya döndü

Libya'da Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin destek verdiği General Halife Hafter sağlığıyla ilgili basında çıkan çelişkili haberlerin ardından bu akşam Mısır'dan Bingazi'ye döndü.
Ermenistan muhalefetinden Başbakan'a zeytin dalı
Ermenistan muhalefetinden Başbakan'a zeytin dalı

Ermenistan’da mevcut yönetime karşı başlatılan muhalefet hareketinin lideri Nikol Paşinyan, geçici Başbakan Karen Karapetyan’ı tekrar görüşmeye davet etti.

Haberler

İsrailli Bakan yine Lübnan'ı diline doladı
İsrailli Bakan yine Lübnan'ı diline doladı

İsrail Filistinli çocukların öldürülmesine bahane buldu
İsrail Filistinli çocukların öldürülmesine bahane buldu

İsrail güçleri bir Ürdünlüyü gözaltına aldı
İsrail güçleri bir Ürdünlüyü gözaltına aldı

Gazze'deki barışçıl gösterilerde yaralanan Filistinli şehit oldu
Gazze'deki barışçıl gösterilerde yaralanan Filistinli şehit oldu

Çavuşoğlu'ndan Filistinli mevkidaşına başsağlığı telefonu
Çavuşoğlu'ndan Filistinli mevkidaşına başsağlığı telefonu

"Tek yol İsrail'i tanımayı askıya almak"
quot Tek yol İsrail'i tanımayı askıya almak quot

Filistinli gazetecilerden, "Facebook engeline" tepki
Filistinli gazetecilerden quot Facebook engeline quot tepki

Purim Bayramı için Gazze'ye girişler kapatıldı
Purim Bayramı için Gazze'ye girişler kapatıldı






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 