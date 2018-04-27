11:33, 27 Nisan 2018 Cuma

Ankara ve İstanbul'da Ramazan pidesi 2 liradan satılacak





Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, Ramazan pidesinin fiyatını açıkladı. Buna göre Ankara ve İstanbul'da 275 gramlık pidenin 2 liradan, İzmir'de ise 350 gram pidenin 2,5 liradan satılacağı bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, "Ramazan pidesinin kilogram fiyatı 7,2 lira oldu. Ankara ve İstanbul'da 275 gramlık pide 2 liradan satılacak" dedi. İzmirde ise 350 gram Ramazan pidesi 2,5 liradan satılacak.

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