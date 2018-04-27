Güncelleme: 12:12, 27 Nisan 2018 Cuma

İsrail Filistinli çocukların öldürülmesine bahane buldu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett Filistinlilerin barış gösterisinde keskin nişancılar tarafından öldürülen 15 yaşındaki Muhammed Ayoub'un okulda olsaydı İsrail nişancı tarafından vurulmayacağını iddia etti. Bennett'in yorumları, İsrail askerlerinin öldürdüğü çocuklarla ilgili neden cezasız kaldıklarını yansıtıyor.

İsrail'de yaşayan İran asıllı aktivist ve yazar Orly Noy konu ile ilgili yazısında, "İsrail ordusu çocukları öldürüyor. Bu yeni değil. Bazen, bu çocuklardan birinin adı manşetlerde görülür ve İsrail makamları yanıt vermek zorunda kalır. Onların tepkileri ise her zamanki cinayetlerinden daha korkunç bir gerçeği ortaya çıkarmaktadır." diyor.

Pazar sabahı, Ordu Radyosu sabah programı yapan Razi Barkai, Eğitim Bakanı Naftali Bennett'e geçen Cuma günkü Gazze'de düzenlenen Büyük Dönüş Yürüyüşü protestoları sırasında 15 yaşındaki Muhammed Ayoub'un öldürülmesi ile ilgili soru sordu. Bennett, “Diğer her çocuk gibi okula gitmiş olsaydı, böyle bir sorun olmazdı.” diyerek cevap verdi. Bu, İsrail'in eğitim bakanının, bir çocuğun öldürülmesiyle ilgili olarak... bir çocuğun keskin nişancı tarafından öldürülmesiyle ilgili olarak söylemesi gereken son şeydi.

Orly Noy yazısında "Bennett'in dehşet verici tepkisini duyduğumda akla gelen ilk şey, daha az cahil ve belki de daha az ırkçı bir hükümet bakanı olsaydı keşke demekti. Filistinlilerin okul sisteminde Cuma günleri hiçbir ders olmadığını bilmiyordu." diyor.

Gazze'deki Filistin Eğitim Bakanlığı'na göre , 2014 yazında Gazze'ye yapılan saldırıda 327 okul binası ve 199 anaokulu hasar gördü . Bu okullardan yirmi ikisi ağır hasar gördü; Yedisi tamamen yok edildi. Çoğu okulda, öğrenciler sınıf sıkıntısı nedeniyle iki, bazen üç vardiya eğitim almak zorunda kalıyor.

İsrail'in devam eden Gazze kuşatması, çoğu inşaat yapı malzemesinin ithal edilmesinin yasaklanması nedeniyle okulların yeniden imarı imkansız hale getirilmesini sağladı. İşgal altındaki topraklardaki yarım milyon çocuğun eğitime sadece kısmi, düzensiz erişimi vardır. Ve Bennett, Muhammed Ayoub'un okulun tatil olduğu Cuma gününde neden okulda olmadığını soruyor.

Elektrik ve içme suyu olmayan bir okulun duvarları içinde Ayoub'u ne bekliyor ? Eğitim Bakanı Bennett'in okul dediğinin Gazze'de nasıl bir yer olduğunu biliyor mu? Ayoub'un odun dükkanı ya da fizik laboratuvarı arasında seçim yaptığını ve sınır çiti yakınındaki keskin nişancılara karşı karşıya geldiğini mi düşünüyor?

YA OKULA GİDENLER ?

"Sonra 10 yaşındaki Abir Aramin'i düşündüm . Aslında okula gitti. Protesto'ya gitmedi, ancak Doğu Kudüs'te ikamet ediyordu. Okula gitti, şeker almak için bakkala giderken asla adalet önüne çıkarılmamış bir İsrail sınır polisi tarafından lastik kaplı bir mermi ile öldürüldü. Onun ölümünü nasıl haklı çıkarsın, Bakan Bennett? Şeker almak için bakkala giden 10 yaşındaki kızı suçlayacak mısın? O da kendi ölümünün sorumlusu mu?

Peki ya Nabi Saleh'den 15 yaşındaki Muhammed Tamimi ? Kafatasının yarısı lastik kaplı mermiyle başından vurulduktan sonra çıkarılmak zorunda kaldı. Askerler, gecenin ortasında onu yataktan çıkardılar, kafatasının yarısı hala kayıptı ve bir itiraf imzalaması için zorlandı. Hangi okul öğrencisi gecenin ortasında evine baskın yapan askerlerin tehdidinden kaçabilir?"

İsrail meclisi Knesset'in yaz dönemi Pazar günü başlayacak. Devlet tarihindeki en ırkçı iktidar koalisyonunun konuşacağı ilk konulardan biri teröristler için ölüm cezası.

Aslında bu tür bir yasa gereksiz, zira işgal altındaki topraklarda rutin olarak uygulandığı üzere, bölgede yaşamaya çalışan her Filistinli her ne şekilde olursa olsun bir terörist olarak görülüyor. Bakan Bennet sosyal medya hesabından aşağıdaki fotoğrafı yayınlayarak, " Bu çocuk gelecekte ne olacak?" diye soruyor.

İsrail ordusu, yargı ve yasama sistemlerini rahatsız etmeden, siyasi sistemin tam desteğiyle icraatlarını yürütüyor. Ve silahsız Filistinlilerin öldürülmesiyle ilgili bir soruşturma olduğu nadir durumlarda, katil neredeyse her zaman kurtuluyor.

Kim bu Naftali Bennett?

İsrail'de HaBayit HaYehudi (Yahudi Evi) Partisi lideri ve Eğitim Bakanı Natali Bennett High-Tech Generation denilen jenerasyondan.

ABD göçmeni dindar ve milliyetçi bir ailenin İsrail’de doğmuş ve dolayısıyla İbraniceyi de İngilizceyi de anadili gibi konuşabilen biri. Askerlik kariyerinde İsrail’in elit “Sayeret Matkal” (Genel Kurmay Keşif Birliği) biriminde hizmet vermiş, binbaşılığa yükselmiş, sıcak çatışma ve harp tecrübesi olan Bennet Kudüs İbrani Üniversitesi Hukuk ve İş idaresi bölümleri mezunu.