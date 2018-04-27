11:50, 27 Nisan 2018 Cuma

Erdoğan'dan CHP'ye çok sert '15 vekil' tepkisi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda milletvekillerine hitap etti.

"DİKTATÖR GÖRMEK İSTEYEN ZORLA PARTİ DEĞİŞTİRTENLERE BAKMALIDIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Siz bakmayın bazılarının AK Parti'yi tek adamlıkla suçlamalarına. Bu ülkede diktatör görmek isteyen, bir gecede 15 milletvekiline; partisine, kamuoyuna ve milletimize hiçbir makul gerekçe göstermeden, siyaset mühendisliği ürünü yöntemlerle zorla parti değiştirtenlere bakmalıdır." dedi.

Erdoğan, "15 milletvekili, bunları ağlatarak kendi evinden kabul edemeyeceği bir yere ihraç ediyorsun, gönderiyorsun. Diktatörler bunu yapar." diye konuştu.

"ERKEN SEÇİMLERİ MİLLETİMİZLE HASBİHAL ETME VESİLESİ OLARAK GÖRÜYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Ne şekilde bu noktaya gelinmiş olursa olsun erken seçimleri, milletimizle bir kez daha hasbihal etme, yaptıklarımızı hatırlatma, yapacaklarımızı anlatma vesilesi olarak görüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, "Sadece geçtiğimiz 7-8 günde yaşanan hadiseler dahi milletimize kimlerin kendisi için çalıştığını kimlerin sürekli kumpas, tezgah, oyun peşinde koştuğunu göstermiştir." diye konuştu.