12:06, 27 Nisan 2018 Cuma

4. Kolordu davasında 76 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi





4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı darbe davasında, 76 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı darbe davasında, 76 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasının istendiği bildirildi.

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