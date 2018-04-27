4. Kolordu davasında 76 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı darbe davasında, 76 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasının istendiği bildirildi.
Sultanahmet'te bulunan bir otelde yangın çıktığı ve içeride mahsur kalanların olduğu bildirildi.
İsrail'in Filistin'e yönelik zulmüne tepki göstermek amacıyla ülke ülke gezen İsveçli aktivist Ladraa, Türkiye'nin ardından bir sonraki durağının Mısır olduğunu ve yolculuğunun, Filistin özgür olduğunda sona ereceğini dile getirdi.
4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı darbe davasında, 76 sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili ile ilgili, "Siz bakmayın bazılarının AK Parti'yi tek adamlıkla suçlamalarına. Bu ülkede diktatör görmek isteyen, bir gecede 15 milletvekiline; partisine, kamuoyuna ve milletimize hiçbir makul gerekçe göstermeden, siyaset mühendisliği ürünü yöntemlerle zorla parti değiştirtenlere bakmalıdır." dedi.
Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, Ramazan pidesinin fiyatını açıkladı. Buna göre Ankara ve İstanbul'da 275 gramlık pidenin 2 liradan, İzmir'de ise 350 gram pidenin 2,5 liradan satılacağı bildirildi.
Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri 2 Mayıs'ta ilan ediliyor. Yurt İçi Seçmen Kütüğü askı listeleri 2 Mayıs Çarşamba saat 08.00'de, Yurt Dışı Seçmen Kütüğü ise 2 Mayıs TSİ 08.00'de www.ysk.gov.tr adresinde ilan edilecek
Bursa merkezli 4 ilde, FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyonda, 6 muvazzaf subay ve astsubay gözaltına alındı.
İzmir'de düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'nin Deyr Zor ili ve çevresinden sorumlu sözde emiri ile 3 elebaşının İzmir'de yakalandığı bildirildi.
Kansere karşı Varlımab adıyla yeni bir biyoteknolojik molekül geliştirmek üzere VSY Biotechnology ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan FETÖ okullarında görev yapan 48 öğretmen için gözaltı kararı aldı.
ABD'nin yeni Dışişleri Bakanı Pompeo, Brüksel'de yapılacak NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile bir araya gelecek.
FETÖ soruşturması kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığında görev yapan binbaşı ve yüzbaşı rütbesinde 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker’in açıklamalarına ilişkin, "Ciddiyetten uzak ve hukuki temelden yoksun bu açıklamaları reddediyoruz” dedi.
AKPM Türk Heyeti Üyesi ve AK Parti Siirt Milletvekili Yasin Aktay, Avrupa Konseyi yönetiminin eski PYD eş başkanı Salih Müslim'in AKPM çatısı altında konuşma yapmasına sessiz kalışına tepki gösterdi.
Türkiye'nin eğittiği 200 Suriyeli polis, Halep'in Türkiye'ye sınır ilçesi Azez'de törenle mezun edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Guterres görüşmesinde, Suriye'de kalıcı barış ve huzur için siyasi çözüm bulmaya yönelik çabaların yoğunlaştırılması gerektiği vurgulandı.