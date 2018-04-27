12:10, 27 Nisan 2018 Cuma

Filistin için dünyayı gezen Ladraa'nın bir sonraki durağı Mısır

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail'in, Filistin'e yönelik zulmüne tepki göstermek amacıyla ülkesi İsveç'ten Filistin'e yürüyen ve geçtiği ülkelerde Filistin davasını anlatan İsveçli aktivist Benjamin Ladraa, yolculuğunun, Filistin özgür olduğunda sona ereceğini dile getirdi.

İsveç'in Göteborg kentinden 15 Ağustos 2017'de yola çıkıp Almanya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan ve Bulgaristan'ın ardından Türkiye'ye ulaşan Ladraa, çıktığı yolculuğunu anlattı.

İsrail'in Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerine karşı farkındalık oluşturmak için bu yürüyüşü başlattığını söyleyen Ladraa, gittiği ülkelerde Filistin davasını anlattığını ve sosyal medya hesapları üzerinden de yolculuğuyla ilgili bilgileri takipçileriyle paylaştığını belirtti.

Ladraa, yolculuğa başlamadan önce biriktirdiği parayla günlük ihtiyaçlarını karşıladığını dile getirerek, yüksek miktarda harcamalar yapmadığını ve gerektiğinde çadırında kaldığını kaydetti.

Nisan 2017'de Batı Şeria'yı ziyaret ettiğini ve burada Filistin halkına yönelik insan hakları ihlallerine bizzat tanık olduğunu dile getiren Ladraa, yürüyüşe bu ziyaretten önce karar verdiğini fakat bu kararı almasında Batı Şeria'ya gerçekleştirdiği ziyaretin kendisini cesaretlendirdiğini anlattı. Ladraa, "İsrail'in Filistinlilere yönelik insan hakları ihlallerinin farkında olmamak imkansız." ifadesini kullandı.

"FİLİSTİN'E VARDIKTAN SONRA YOLCULUĞA DEVAM EDECEĞİM"

Filistin toprakları dışında yaşayan yaklaşık 7 milyon Filistinlinin bulunduğuna dikkati çekerek, "Filistin halkının, bütün siyasi farklılıkları bir kenara bırakarak, işgale karşı birlik olmaya ihtiyacı var çünkü bizler dayanışma hareketiyle mümkün olduğunca onlara destek olabiliriz fakat bu onları özgürleştirmez, Filistin'i Filistin halkı özgürleştirebilir." diye konuştu.

Filistin'in elbet bir gün özgürlüğüne kavuşacağına inandığını söyleyen Ladraa, "Filistin'e ulaştıktan sonra yolculuğa devam edeceğim çünkü yolculuk, Filistin'e adım atmakla sona ermez. Yolculuk, Filistin özgür olduğunda sona erer." dedi.

İsveçli aktivist Ladraa, Filistin hakkında sahip olduğu bilginin, kendisini bir şeyler yapmaya yönelttiğini ve bunun ahlaki sorumluluk olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Çok çalışmadan değişim olmayacak. Hiçbir şey yapmadan, sadece oturarak televizyonumuza ya da akıllı telefonlarımıza bakıp öfkelenemeyiz. Sesimizi ve eylemlerimizi, kelimelerden daha yüksek sesle açığa vurmak için sokaklara çıkmamız gerekiyor. Ne kadar çok insan harekete geçerse, değişim o kadar çabuk olur."

Ladraa, konuşmasında, abluka altındaki Gazze'de "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerini takip ettiği sırada İsrail askerleri tarafından şehit edilen iki Filistinli gazeteciye de değinerek, bunun bir savaş suçu olduğunu ve İsrail askerlerinin savunmasız insanları hedef aldığını belirtti.

Uluslararası hukukun ihlal edilerek savunmasız Filistinlilere ateş açıldığını vurgulayan Ladraa, uluslararası toplum tarafından insan hakları, onur ve adalet kavramlarının daha yüksek sesle dile getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

"TÜRKİYE'DEN SONRAKİ DURAĞIM MISIR"

Şu ana kadar yaklaşık 3 bin kilometre kateden ve hedefine yaklaşık 2 bin kilometre kalan Ladraa, Türkiye'nin ardından bir sonraki durağının Mısır olduğunu belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gemiyle Mısır'a gideceğim ve daha sonra Ürdün'e geçeceğim çünkü Suriye, üzerinden geçmek için tehlikeli gibi gözüküyor. Bütün yolu yürümek istiyorum fakat şu anda Suriye'den geçmeye çalışarak (Filistin'e ulaşmayı) riske atmaya değmeyeceği kanaatindeyim. Umarım bir barış olur ve ben böylelikle gidebilirim fakat olmazsa Mısır'a ve Ürdün'e gideceğim."