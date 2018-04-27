Güncelleme: 12:11, 27 Nisan 2018 Cuma

Sultanahmet'te çıkan otel yangınında mahsur kalanlar var





Sultanahmet'te bulunan bir otelde yangın çıktığı ve içeride mahsur kalanların olduğu bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi İstanbul Sultanahmet'te bulunan bir otelde yangın çıktığı, içeride mahsur kalanlar olduğu bildirildi.

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