12:49, 27 Nisan 2018 Cuma

Kore'deki zirveden tarihi karar çıktı: 68 yıllık savaş sona eriyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in ile iki ülke sınırında yer alan Panmunjom Ateşkes Köyü'nde bir araya geldi.

İki lider yürütülen görüşmeler sonrasında 1950'den bu yana süren iki ülke arasındaki savaşı bu yıl içerisinde tamamen bitirmek ve Kore yarımadasının nükleerden tamamen arındırmak konusunda anlaşmaya vardı.

İki liderin görüşme sonrasında yaptığı ortak açıklamada 'kalıcı ve sağlam' bir barışın inşası için çabalanacağı ifade edildi. Güney ve Kuzey Kore liderlerinin imza attığı ortak deklarasyonda askeri silahların azaltılması, sınırda barış bölgesi oluşturulması ve diğer ülkelerle çok yönlü görüşmelerin yapılması vaatleri yer aldı.

Ortak açıklamada, "Kore Yarımadası'nda bundan böyle savaş olmayacak" denildi.

İki ülke arasında 1950-1953 yılları arasında sıcak savaş yaşanmış, ardından çatışmalar bitse bile iki ülke arasındaki savaş hali günümüze kadar devam etmişti.