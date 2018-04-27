13:28, 27 Nisan 2018 Cuma

Lübnan tarihinde ilk kez yurt dışında oy kullanıldı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Lübnan'ın kurulduğu 1920 tarihinden bu yana ilk kez yurt dışındaki gurbetçiler genel seçimler için sandık başına gitti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Cibran Basil, bakanlık binasında yaptığı açıklamada, "Lübnan tarihinde ilk kez yurt dışındaki vatandaşlarımız oy kullandı." dedi.

Seçim merkezlerine oy kullanmaya giden 82 bin 970 seçmen olduğunu ifade eden Basil, sandık başına gitmek için uzak bölgelerden de gelenler olduğunu, gelecek dönemlerde daha fazla sayıda seçim merkezi oluşturacaklarını kaydetti.

Basil, ayrıca yurt dışındaki Lübnanlılara oy kullanma çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada da Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Amman, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Mısır'daki Lübnanlıların oy kullanmak için sandık başına gittiği belirtildi.

Ülkede 6 Mayıs'ta yapılacak genel seçimler için yurt dışında yaşayan Lübnanlıların 27, 28 ve 29 Nisan'da oy kullanacağı ifade ediliyordu.

Lübnan parlamentosu 16 Haziran 2016'da yeni seçim kanununu onaylamıştı.

Kanuna göre, ülkedeki 15 seçim bölgesinde 128 milletvekili seçilecek. Ayrıca yurt dışında ikamet eden Lübnanlılara da ismi seçmen listesinde bulunması ve oy kullanmaya aykırı bir hukuki durumu olmaması kaydıyla sandık başına gitme hakkı veriliyor.