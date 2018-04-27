13:47, 27 Nisan 2018 Cuma

Soner Halisdemir, milletvekili aday adayÄ± oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ele geÃ§irmek isteyen cuntacÄ± general Semih Terzi'yi vurarak olayÄ±n seyrini deÄŸiÅŸtiren ÅŸehit Astsubay KÄ±demli BaÅŸÃ§avuÅŸ Ã–mer Halisdemir'in kardeÅŸi Soner Halisdemir, 24 Haziran'da yapÄ±lacak seÃ§imlerde AK Parti'den milletvekili aday adayÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

Soner Halisdemir, AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, babasÄ± Hasan HÃ¼seyin, aÄŸabeyi DoÄŸan, kÄ±z kardeÅŸi Elif Serin, amcasÄ± ve halasÄ±yla dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, TÃ¼rkiye ve MÃ¼slÃ¼manlar Ã¼zerine akla hayale gelmeyen senaryolar yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve oyunlar oynandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Her tÃ¼rlÃ¼ ÅŸer odaklarÄ± ve karanlÄ±k gÃ¼Ã§ler karÅŸÄ±sÄ±nda dik duruÅŸ sergileyen CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n yanÄ±nda bu kutlu yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸte daha etkin olmak ve gÃ¼cÃ¼ne gÃ¼Ã§ katmak iÃ§in aile olarak bu kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± belirten Soner Halisdemir, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Ã–nÃ¼mÃ¼zde Ã¼lkemizin ve hepimizin var ya da yok olma mÃ¼cadelesi var. 24 Haziran seÃ§imleri bundan dolayÄ± Ã§ok Ã¶nemli. Bu kutlu davanÄ±n, onurlu yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼n bir ferdi olarak bu yola liderimizin de dediÄŸi gibi kefenimizi aldÄ±k Ã¶yle Ã§Ä±ktÄ±k. Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±z CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n yanÄ±nda bu kutlu davaya gÃ¼Ã§ katmak 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doÄŸrultusunda onun yanÄ±nda bu onurlu mÃ¼cadelenin iÃ§inde bir nefer olmak iÃ§in 24 Haziran milletvekilliÄŸi seÃ§imlerinde partimiz AK Parti'den milletvekili aday adayÄ±yÄ±m."

Halisdemir, bu kararÄ± almanÄ±n kendisi iÃ§in hiÃ§ kolay olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek ÅŸÃ¶yle devam etti:

"Her ÅŸeyden Ã¶nce ÅŸehit sancaÄŸÄ± taÅŸÄ±yor olmak hem Ã§ok onur verici hem de aÄŸÄ±r bir sorumluluk getirmekte. Ancak 15 Temmuz gÃ¼nÃ¼ Ã¼lkemizin yaÅŸamÄ±ÅŸ olduÄŸu alÃ§ak darbe giriÅŸimi sonucunda bu kutsal gÃ¶nÃ¼l iÅŸini en iyi ÅŸekilde yapabileceÄŸimin kanaatine vardÄ±m. TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n bize duyduÄŸu gÃ¼ven ve desteklerinden dolayÄ± bu adÄ±mÄ± attÄ±m. Bu vazifede Ã¶nceliÄŸim hiÃ§bir menfaat gÃ¶zetmeksizin Ã¼lkem, milletim ve memleketim iÃ§in Ã¶lmekse Ã¶lmek, mÃ¼cadeleyse mÃ¼cadele, hizmetse hizmet. Allah hepimizin yardÄ±mcÄ±sÄ± olsun."

Halisdemir'in aday adaylÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurusunu yarÄ±n AK Parti Genel Merkezi'nde yapacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.