Soner Halisdemir, milletvekili aday adayÄ± oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼'nÃ¼n (FETÃ–) darbe teÅŸebbÃ¼sÃ¼ sÄ±rasÄ±nda Ã–zel Kuvvetler KomutanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± ele geÃ§irmek isteyen cuntacÄ± general Semih Terzi'yi vurarak olayÄ±n seyrini deÄŸiÅŸtiren ÅŸehit Astsubay KÄ±demli BaÅŸÃ§avuÅŸ Ã–mer Halisdemir'in kardeÅŸi Soner Halisdemir, 24 Haziran'da yapÄ±lacak seÃ§imlerde AK Parti'den milletvekili aday adayÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.
Soner Halisdemir, AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda, babasÄ± Hasan HÃ¼seyin, aÄŸabeyi DoÄŸan, kÄ±z kardeÅŸi Elif Serin, amcasÄ± ve halasÄ±yla dÃ¼zenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, TÃ¼rkiye ve MÃ¼slÃ¼manlar Ã¼zerine akla hayale gelmeyen senaryolar yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve oyunlar oynandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Her tÃ¼rlÃ¼ ÅŸer odaklarÄ± ve karanlÄ±k gÃ¼Ã§ler karÅŸÄ±sÄ±nda dik duruÅŸ sergileyen CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n yanÄ±nda bu kutlu yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸte daha etkin olmak ve gÃ¼cÃ¼ne gÃ¼Ã§ katmak iÃ§in aile olarak bu kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± belirten Soner Halisdemir, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Ã–nÃ¼mÃ¼zde Ã¼lkemizin ve hepimizin var ya da yok olma mÃ¼cadelesi var. 24 Haziran seÃ§imleri bundan dolayÄ± Ã§ok Ã¶nemli. Bu kutlu davanÄ±n, onurlu yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼n bir ferdi olarak bu yola liderimizin de dediÄŸi gibi kefenimizi aldÄ±k Ã¶yle Ã§Ä±ktÄ±k. Genel BaÅŸkanÄ±mÄ±z CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n yanÄ±nda bu kutlu davaya gÃ¼Ã§ katmak 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doÄŸrultusunda onun yanÄ±nda bu onurlu mÃ¼cadelenin iÃ§inde bir nefer olmak iÃ§in 24 Haziran milletvekilliÄŸi seÃ§imlerinde partimiz AK Parti'den milletvekili aday adayÄ±yÄ±m."
Halisdemir, bu kararÄ± almanÄ±n kendisi iÃ§in hiÃ§ kolay olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek ÅŸÃ¶yle devam etti:
"Her ÅŸeyden Ã¶nce ÅŸehit sancaÄŸÄ± taÅŸÄ±yor olmak hem Ã§ok onur verici hem de aÄŸÄ±r bir sorumluluk getirmekte. Ancak 15 Temmuz gÃ¼nÃ¼ Ã¼lkemizin yaÅŸamÄ±ÅŸ olduÄŸu alÃ§ak darbe giriÅŸimi sonucunda bu kutsal gÃ¶nÃ¼l iÅŸini en iyi ÅŸekilde yapabileceÄŸimin kanaatine vardÄ±m. TÃ¼rk halkÄ±nÄ±n bize duyduÄŸu gÃ¼ven ve desteklerinden dolayÄ± bu adÄ±mÄ± attÄ±m. Bu vazifede Ã¶nceliÄŸim hiÃ§bir menfaat gÃ¶zetmeksizin Ã¼lkem, milletim ve memleketim iÃ§in Ã¶lmekse Ã¶lmek, mÃ¼cadeleyse mÃ¼cadele, hizmetse hizmet. Allah hepimizin yardÄ±mcÄ±sÄ± olsun."
Halisdemir'in aday adaylÄ±ÄŸÄ± baÅŸvurusunu yarÄ±n AK Parti Genel Merkezi'nde yapacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
Edirne'de saÄŸanak nedeniyle bazÄ± cadde ve sokaklarda su birikintileri oluÅŸtu, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler trafikte ilerlemekte zorluk Ã§ekti.
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± KÃ¼Ã§Ã¼k, "Toplum merkezi sayÄ±sÄ±, bu yÄ±l sonuna kadar 15'e Ã§Ä±karÄ±lacak. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l yeni toplum merkezlerimiz de Suriyeli vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yoÄŸun olduÄŸu yerlerde hizmet verecek" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Ä°stanbul ValiliÄŸi'nden 1 MayÄ±s kutlamalarÄ± ile ilgili yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "26 bin 174 personelimiz bayram kutlamalarÄ±nda gÃ¶rev alacaktÄ±r" denildi
MÃœSÄ°AD CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n resmi ziyareti kapsamÄ±nda gittiÄŸi Ã–zbekistan'a temsilci atadÄ±
Van'da gÃ¶steri ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸler 29 Nisan'dan itibaren bir ay boyunca izne baÄŸlandÄ±.
Rusya, TÃ¼rkiye'den domates ithalatÄ±nda uyguladÄ±ÄŸÄ± firma sÄ±nÄ±rlamasÄ±nÄ± kaldÄ±rdÄ±
Hakkari'de Ã–rdekli kÃ¶yÃ¼nde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ait silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi
15 Temmuz'da cuntacÄ± generali Ã¶ldÃ¼rerek darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren Åžehit Astsubay Ã–mer Halisdemir'in kardeÅŸi Soner Halisdemir, 24 Haziran'da yapÄ±lacak seÃ§imlerde AK Parti'den milletvekili aday adayÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Sultanahmet'te bulunan bir otelde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ve iÃ§eride mahsur kalanlarÄ±n olduÄŸu bildirildi.
Ä°srail'in Filistin'e yÃ¶nelik zulmÃ¼ne tepki gÃ¶stermek amacÄ±yla Ã¼lke Ã¼lke gezen Ä°sveÃ§li aktivist Ladraa, TÃ¼rkiye'nin ardÄ±ndan bir sonraki duraÄŸÄ±nÄ±n MÄ±sÄ±r olduÄŸunu ve yolculuÄŸunun, Filistin Ã¶zgÃ¼r olduÄŸunda sona ereceÄŸini dile getirdi.
4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± darbe davasÄ±nda, 76 sanÄ±k iÃ§in aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istendi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CHP'den Ä°YÄ° Parti'ye geÃ§en 15 milletvekili ile ilgili, "Siz bakmayÄ±n bazÄ±larÄ±nÄ±n AK Parti'yi tek adamlÄ±kla suÃ§lamalarÄ±na. Bu Ã¼lkede diktatÃ¶r gÃ¶rmek isteyen, bir gecede 15 milletvekiline; partisine, kamuoyuna ve milletimize hiÃ§bir makul gerekÃ§e gÃ¶stermeden, siyaset mÃ¼hendisliÄŸi Ã¼rÃ¼nÃ¼ yÃ¶ntemlerle zorla parti deÄŸiÅŸtirtenlere bakmalÄ±dÄ±r." dedi.
FÄ±rÄ±ncÄ±lar Federasyonu BaÅŸkanÄ± BalcÄ±, Ramazan pidesinin fiyatÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Buna gÃ¶re Ankara ve Ä°stanbul'da 275 gramlÄ±k pidenin 2 liradan, Ä°zmir'de ise 350 gram pidenin 2,5 liradan satÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.
Yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼kleri 2 MayÄ±s'ta ilan ediliyor. Yurt Ä°Ã§i SeÃ§men KÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ askÄ± listeleri 2 MayÄ±s Ã‡arÅŸamba saat 08.00'de, Yurt DÄ±ÅŸÄ± SeÃ§men KÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ ise 2 MayÄ±s TSÄ° 08.00'de www.ysk.gov.tr adresinde ilan edilecek
Bursa merkezli 4 ilde, FETÃ–'nÃ¼n "mahrem askeri yapÄ±lanmasÄ±"na yÃ¶nelik operasyonda, 6 muvazzaf subay ve astsubay gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°zmir'de dÃ¼zenlenen operasyonda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n Suriye'nin Deyr Zor ili ve Ã§evresinden sorumlu sÃ¶zde emiri ile 3 elebaÅŸÄ±nÄ±n Ä°zmir'de yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.