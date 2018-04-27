13:57, 27 Nisan 2018 Cuma

KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n eski BaÅŸbakanÄ±na termik santral kazasÄ± sorulacak





KÄ±rgÄ±zistan'da eski BaÅŸbakanÄ± Ulusal GÃ¼venlik Komitesi'nde sorguya davet edildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi KÄ±rgÄ±zistan Ulusal GÃ¼venlik Komitesinin Ã¼lkenin eski baÅŸbakanÄ± Sapar Isakov'u soruÅŸturma iÃ§in davet ettiÄŸi bildirildi Devlet Ulusal GÃ¼venlik Komitesi'nin basÄ±n sekreteri Rakhat Sulaimanov, Isakovâ€™un BiÅŸkek termik santralindeki kaza soruÅŸturmasÄ±nda tanÄ±k olarak davet edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. 40 yaÅŸÄ±ndaki Sapar Isakov sekiz aydan kÄ±sa bir sÃ¼re baÅŸbakanlÄ±k gÃ¶revinde bulunmuÅŸtu. Bir hafta Ã¶nce, parlamentoda gÃ¼ven oyu alamayan Sapar Isakov gÃ¶revden alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±. 19 Nisan'da KÄ±rgÄ±zistan CumhurbaÅŸkanÄ± Sooronbai Jeenbekov Sapar Isakov'un istifasÄ± hakkÄ±nda bir kararname imzaladÄ±. Eski BaÅŸbakan, gÃ¶revdeki cumhurbaÅŸkanÄ± ve eski devlet baÅŸkanÄ± Almazbek Atambaev arasÄ±ndaki iliÅŸkilerin zora girdiÄŸi bir dÃ¶nemde istifa ettirildi. GeÃ§tiÄŸimiz haftanÄ±n sonunda Mukhamedkaliy Abylgaziev KÄ±rgÄ±zistan'Ä±n yeni BaÅŸbakanÄ± olarak atanmÄ±ÅŸtÄ±.





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