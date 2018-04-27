14:25, 27 Nisan 2018 Cuma

Hakkari'de silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi





Hakkari'de Ã–rdekli kÃ¶yÃ¼nde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne ait silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hakkari'de terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK'ya yÃ¶nelik operasyonda silah ve mÃ¼himmat ele geÃ§irildiÄŸi bildirildi. Valilikten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revlilerince, bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK/KCK'nÄ±n faaliyetlerinin deÅŸifre edilmesi ve engellenmesine yÃ¶nelik Ã–rdekli kÃ¶yÃ¼ kÄ±rsalÄ±nda icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilen bÃ¶lÃ¼cÃ¼ terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ mensuplarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu bÃ¶lgede arama tarama faaliyeti gerÃ§ekleÅŸtirildi. Aramada, M-16 piyade tÃ¼feÄŸi, buna ait 5 ÅŸarjÃ¶r ve 139 fiÅŸek, AK-47 kalaÅŸnikof piyade tÃ¼feÄŸi, buna ait 5 ÅŸarjÃ¶r ve 118 fiÅŸek, 4 el bombasÄ±, araÃ§ telsizi, 21 metre kablo, fotoÄŸraf makinesi, radyo, PMP player, sÄ±rt Ã§antasÄ±, 3 uyku tulumu, panÃ§o, 4 puÅŸi, 3 met, 2 mont ve 2 ÅŸemsiye ele geÃ§irildi.

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