14:37, 27 Nisan 2018 Cuma

Afganistan'da vali yardÄ±mcÄ±sÄ±na saldÄ±rÄ±





Afganistan'da Logar Vali yardÄ±mcÄ±sÄ± ve bir korumasÄ± yapÄ±lan saldÄ±rÄ± sonrasÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Taliban Ã¼yelerince makam aracÄ±na dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu Afganistan'Ä±n Logar Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Kamaruddin Åžekib'in hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi. Logar Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Esmatullah Alizey, makam aracÄ±yla baÅŸkent Kabil'e giden Logar Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Åžekib'in, Logar'Ä±n Vag Can bÃ¶lgesinde militanlarÄ±n silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. SaldÄ±rÄ±da Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Åžekib ile bir korumasÄ±nÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini ifade eden Alizey, Logar ValiliÄŸi sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ ile bir korumasÄ±nÄ±n da yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Taliban'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ise saldÄ±rÄ± sonucu vali yardÄ±mcÄ±sÄ±yla 8 polisin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ iddia edildi.

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