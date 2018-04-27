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18:20, 27 Nisan 2018 Cuma
Afrika
14:55, 27 Nisan 2018 Cuma

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Kaddafi'nin silah arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan CIA ile iÅŸ birliÄŸine: Darbeci Hafter
Kaddafi'nin silah arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan CIA ile iÅŸ birliÄŸine: Darbeci Hafter

LibyalÄ± darbeci General Hafter, Kaddafi'nin silah arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan, CIA danÄ±ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±na, oradan da Ã¼lkesinde yakÄ±n tarihte darbeciliÄŸe uzanan birÃ§ok rol Ã¼stlendi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

LibyalÄ± General Halife Hafter, devrik lider Muammer el-Kaddafi'nin silah arkadaÅŸlÄ±ÄŸÄ±ndan, ABD istihbarat Ã¶rgÃ¼tÃ¼ CIA ile iÅŸ birliÄŸine, Kaddafi'yi devirme giriÅŸiminden, onu devirenlere karÅŸÄ± darbeciliÄŸe uzanan kariyeriyle, Ã¼lkesinin bugÃ¼n iÃ§inde bulunduÄŸu ÅŸiddet sarmalÄ± ve siyasi kaosun Ã¶nde gelen mÃ¼sebbipleri arasÄ±nda gÃ¶steriliyor.

Darbeci General Halife Hafter (75), Fransa'da tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ bir hastanede Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ne iliÅŸkin Ã§eliÅŸkili iddialarla dÃ¼nya basÄ±nÄ±nÄ±n gÃ¼ndemine yeniden geldi. Ancak daha sonra Hafter'e yakÄ±n isimlerin yanÄ± sÄ±ra BM'nin Libya TemsilciliÄŸi de generalin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ iddialarÄ±nÄ± yalanladÄ±.

Libya'nÄ±n Bingazi kentine dÃ¼n dÃ¶nen darbeci general havalimanÄ±nda saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±na iliÅŸkin sorulan sorulara ise "cevap vermek zorunda olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi.

Ãœlkede daha fazla iktidar sahibi olmak iÃ§in silahlÄ± yolu seÃ§enek olarak kullanmaktan Ã§ekinmeyen darbeci General Hafter, uluslararasÄ± toplum ve ara bulucular tarafÄ±ndan Libya'da siyasi geÃ§iÅŸ sÃ¼recindeki Ã¶nde gelen pÃ¼rÃ¼zler arasÄ±nda gÃ¶steriliyor.

Hafter'in Ã¼lkesinin yakÄ±n tarihinde oynadÄ±ÄŸÄ± rollere iliÅŸkin Ã¶ne Ã§Ä±kan olaylar ise ÅŸÃ¶yle sÄ±ralanÄ±yor:

1969- KADDAFÄ°'NÄ°N SÄ°LAH ARKADAÅžLIÄžI

Halife Hafter, Libya'da batÄ± yanlÄ±sÄ± Kral Ä°dris'i deviren askeri darbede Muammer Kaddafi'nin ordudaki yakÄ±n silah arkadaÅŸlarÄ±ndan birisi olarak Ã¶ne Ã§Ä±ktÄ±. Hafter daha sonra Libya ordusunda Yom Kippur ve Ã¼lkesinin Ã‡ad ile savaÅŸÄ±nda komuta kademesinde gÃ¶rev yaptÄ±.

Hafter, birlikleriyle 1987 yÄ±lÄ±nda Ã‡ad topraklarÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi bir saldÄ±rÄ± sÄ±rasÄ±nda beraberindeki yedi yÃ¼ze yakÄ±n adamÄ±yla esir olarak yakalandÄ±.

1990- CIA Ä°LE KADDAFÄ°'YE KARÅžI Ä°ÅžBÄ°RLÄ°ÄžÄ°

Ã‡ad'dan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ktan sonra ABD tarafÄ±ndan Zaire'ye getirilen Hafter, Libya'ya dÃ¶nmek yerine Kaddafi'nin yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki muhaliflerine katÄ±ldÄ±.

Yurt dÄ±ÅŸÄ±ndaki muhaliflerin silahlÄ± kanadÄ±nÄ±n baÅŸÄ±na geÃ§en Hafter, beraberindeki adamlarÄ± ile ABD'de istihbarat teÅŸkilatÄ± CIA'in merkezinin bulunduÄŸu Virginia bÃ¶lgesine taÅŸÄ±ndÄ±. Kaddafi'ye karÅŸÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len giriÅŸimlerde CIA ile yakÄ±n iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±.

Kaddafi'ye karÅŸÄ± 1993 yÄ±lÄ±nda CIA'in desteklediÄŸi baÅŸarÄ±sÄ±z darbe giriÅŸimini yÃ¶nettiÄŸi gerekÃ§esiyle, Hafter Ã¼lkesinde idam cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

2011- KADDAFÄ° DEVRÄ°LDÄ° SÃœRGÃœN BÄ°TTÄ°

OrtadoÄŸu'yu kasÄ±p kavuran halk ayaklanmalarÄ±nÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi, Arap BaharÄ± olarak isimlendirilen sÃ¼recin 2011 yÄ±lÄ±nda Kaddafi yÃ¶netiminin sonunu getirmesiyle, Hafter de sÃ¼rgÃ¼nden Libya'ya dÃ¶ndÃ¼.

Darbeci General Hafter, dÃ¶ndÃ¼kten sonra herhangi bir Ã¼st dÃ¼zey gÃ¶rev alamadÄ±.

2014- DARBE GÄ°RÄ°ÅžÄ°MÄ°

Hafter, askeri Ã¼niforma ve beraberindeki komuta kademesiyle, Libya'da geÃ§iÅŸ dÃ¶neminde seÃ§imle gÃ¶reve gelen Milli Genel Kongre'nin laÄŸvedildiÄŸini aÃ§Ä±klarken, kendisinin de yeni bir geÃ§iÅŸ dÃ¶nemi yol haritasÄ± bulunduÄŸunu duyurdu.

LibyalÄ± generalin teÅŸebbÃ¼s ettiÄŸi darbe giriÅŸimi, sahada herhangi bir karÅŸÄ±lÄ±k bulmadÄ± ancak, Hafter'in yÃ¶nettiÄŸi gruplarÄ±n Libya iÃ§indeki silahlÄ± iktidar mÃ¼cadelesi baÅŸladÄ±.

Hafter, ayrÄ±ca darbe giriÅŸiminin ardÄ±ndan terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž kontrolÃ¼ndeki Bingazi ve Sirte kentine operasyon baÅŸlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayarak, uluslararasÄ± destek istediÄŸini duyurdu.

2015- HAFTER'Ä°N DARBESÄ° TARAF TOPLUYOR

Hafter'in baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± darbe giriÅŸimine karÅŸÄ± Ã§Ä±kan ve bunu destekleyen gruplar arasÄ±ndaki silahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmalar sonucunda, biri Tobruk'ta Temsilciler Meclisi diye isimlendirilen diÄŸeri Trablus'ta Milli Genel Kongre ÅŸeklinde iki meclis ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Devrim sÄ±rasÄ±nda Ã¼lkenin doÄŸusunda savaÅŸan silahlÄ± gruplardan destek gÃ¶ren Hafter, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi tarafÄ±ndan Åžubat 2015'te orgeneral rÃ¼tbesine yÃ¼kseltilerek Libya Ulusal Ordusu isimli grubun baÅŸÄ±na "BaÅŸkomutan" olarak atandÄ±.

2016- HAFTER'Ä°N GÃ–ZÃœ PETROL YATAKLARINDA

BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in (BM) giriÅŸimleriyle, Fas'Ä±n Suheyrat kentinde varÄ±lan "Libya Siyasi AnlaÅŸmasÄ±" uyarÄ±nca Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼meti (UMH) BaÅŸkanlÄ±k Konseyi kuruldu ve uluslararasÄ± toplum tarafÄ±ndan Libya'nÄ±n tek meÅŸru temsilcisi olarak tanÄ±ndÄ±.

Konseyin sunduÄŸu hÃ¼kÃ¼met listeleri General Halife Hafter'in baskÄ±larÄ± nedeniyle Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nde (TM) onaylanamadÄ± ve sÃ¼reÃ§ tÄ±kandÄ±.

UMH BaÅŸkanlÄ±k Konseyinin Libya topraklarÄ±na geliÅŸini zorlaÅŸtÄ±ran darbeci Hafter, Libya'nÄ±n ekonomik can damarÄ± UMH'nin kontrolÃ¼ndeki Petrol Hilali bÃ¶lgesine operasyon baÅŸlattÄ±.

YÃ¼zlerce can kaybÄ±yla sonlanan Hafter'in operasyonu, aynÄ± zamanda Libya'nÄ±n temel ekonomik girdisi petrol Ã¼retimini de bÃ¼yÃ¼k sekteye uÄŸrattÄ±.

Libya Denetim BÃ¼rosunun paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± rakamlara gÃ¶re, Libya 2013-2016 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda petrol Ã¼retiminde 106 milyar dolar deÄŸerinde kayba uÄŸradÄ±.

2017- HAFTER UZLAÅžMAYI KABUL ETTÄ°

Libya'da ve bÃ¶lgede nÃ¼fuz sahibi olmak isteyen MÄ±sÄ±r ve BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE) gibi Ã¼lkelere MÃ¼slÃ¼man KardeÅŸler TeÅŸkilatÄ± (Ä°hvan) karÅŸÄ±tÄ± politikalarÄ± ile yakÄ±nlaÅŸan Hafter, Libya'da nÃ¼fuz sahibi olmak isteyen Rusya, Ä°ngiltere, Fransa, ABD gibi Ã¼lkelerin adresi oldu.

Ancak uluslararasÄ± toplum tarafÄ±ndan desteklenmesinin yanÄ± sÄ±ra siyasi geÃ§iÅŸ sÃ¼recinin Ã¶nÃ¼ndeki Ã¶nemli bir engel olarak kabul edilen Hafter, baskÄ±lar sonucu 2017 yazÄ±nda, Fransa'nÄ±n Paris kentinde rakibi UMH BaÅŸkanlÄ±k Konseyi BaÅŸkanÄ± Fayiz es-Serrac ile kameralarÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti.

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un giriÅŸimiyle Paris yakÄ±nlarÄ±nda bir araya gelen Hafter ve Serrac, ateÅŸkes ilan edilmesi ve 2018'de seÃ§imlerin yapÄ±lmasÄ± konularÄ±nda anlaÅŸma saÄŸlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.



Ä°lgili Konular Libya Kaddafi hafter libya
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