15:16, 27 Nisan 2018 Cuma

Bosna SavaÅŸÄ± suÃ§lusu BoÅŸnak general gÃ¶zaltÄ±nda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Bosna'daki savaÅŸta (1992-1995) iÅŸlenen suÃ§larla ilgili Ã¼lkenin farklÄ± ÅŸehirlerinde gerÃ§ekleÅŸtirilen polis operasyonu kapsamÄ±nda, aralarÄ±nda eski BoÅŸnak general Atif Dudakovic'in de bulunduÄŸu 12 eski asker "insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§ iÅŸledikleri" iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n talimatÄ±yla Bosna Hersek AraÅŸtÄ±rma ve Koruma AjansÄ±na (SIPA) baÄŸlÄ± Ã¶zel polis birlikleri tarafÄ±ndan baÅŸkent Saraybosna'nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Bihac, Sanski Most, Kljuc, Velika Kladusa ve Cazin ÅŸehirlerinde operasyonlar dÃ¼zenlendi.

SIPA'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, 16 adreste dÃ¼zenlenen operasyonlarda "sivillere yÃ¶nelik suÃ§ iÅŸlemek" ve "insanlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± suÃ§ iÅŸlemek" iddiasÄ±yla 12 eski askerin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ÅŸÃ¼phelilerin sorgulanmak Ã¼zere SIPA merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ ve ardÄ±ndan Bosna Hersek SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na teslim edileceÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Operasyonda Bosna savaÅŸÄ±nda Ã¶nemli baÅŸarÄ±lara imza atan ve savaÅŸÄ±n en Ã¶nemli BoÅŸnak komutanlarÄ±ndan biri olarak anÄ±lan eski general Atif Dudakovic'in de gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan eski BoÅŸnak askerler, 1995 yÄ±lÄ±nda Ã¼lkenin kuzeybatÄ±sÄ±ndaki ÅŸehirlerde esir alÄ±nan SÄ±rp askerlerin yanÄ± sÄ±ra yÃ¼zlerce SÄ±rp sivilin Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesi ile suÃ§lanÄ±yor.

Daha Ã¶nce hakkÄ±nda herhangi bir dava olmayan Dudakovic, Ã¼lkedeki SÄ±rp sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± ve siyasiler tarafÄ±ndan savaÅŸ suÃ§u iÅŸlemekle itham edilmiÅŸti.

Â