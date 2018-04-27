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18:20, 27 Nisan 2018 Cuma
Avrupa
15:28, 27 Nisan 2018 Cuma

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BrÃ¼ksel'de Uygurlara destek gÃ¶sterisi
BrÃ¼ksel'de Uygurlara destek gÃ¶sterisi

BrÃ¼ksel'deki Avrupa Parlamentosu yakÄ±nlarÄ±nda buluÅŸan Ã§ok sayÄ±da gÃ¶sterici Ã‡in'in Uygurlara uyguladÄ±ÄŸÄ± baskÄ±larÄ± protesto etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

DÃ¼nya Uygur Kongresi'nin Ã§aÄŸrÄ±sÄ± Ã¼zerine Ã§eÅŸitli Ã¼lkelerden Ã§ok sayÄ±da gÃ¶sterici BrÃ¼ksel'deki Avrupa Parlamentosu (AP) yakÄ±nlarÄ±nda buluÅŸtu. Ã‡in'in Uygurlara yÃ¶nelik uyguladÄ±ÄŸÄ± baskÄ±cÄ± politikalarÄ± protesto eden 2 bin kiÅŸilik grup, Avrupa BirliÄŸi (AB) Komisyonu karÅŸÄ±sÄ±ndaki Schuman MeydanÄ±'na yÃ¼rÃ¼dÃ¼.



Ä°lgili Konular dÃ¼nya uygur kongresi BrÃ¼ksel Avrupa Parlamentosu
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