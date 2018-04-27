15:56, 27 Nisan 2018 Cuma

Alman MaslahatgÃ¼zar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±





TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'nÄ±n eski eÅŸ baÅŸkanÄ± MÃ¼slÃ¼m'Ã¼n Almanya'da bir etkinlikte konuÅŸma yapacaÄŸÄ± bilgisi Ã¼zerine MaslahatgÃ¼zar DÃ¶lger, DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Almanya'nÄ±n Ankara BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi MaslahatgÃ¼zarÄ± Robert DÃ¶lger, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PYD/PKK'nÄ±n eski eÅŸ baÅŸkanÄ± Salih MÃ¼slim'in Almanya'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n etkinliÄŸinde konuÅŸma yapacaÄŸÄ± bilgisi Ã¼zerine DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye gÃ¶re, MaslahatgÃ¼zar DÃ¶lger'e, 19 MayÄ±s'ta Almanya'nÄ±n Ludwigshafen kentinde terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n etkinlik dÃ¼zenlemesi ve MÃ¼slÃ¼m'Ã¼n de burada konuÅŸma yapacak olmasÄ±ndan duyulan rahatsÄ±zlÄ±k iletildi. TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n faaliyetleri ve MÃ¼slÃ¼m'Ã¼n etkinliÄŸe katÄ±lmamasÄ± konusunda Alman diplomata uyarÄ±da bulunuldu. TÃ¼rkiye, Almanya ve diÄŸer Avrupa Ã¼lkelerinden MÃ¼slÃ¼m'Ã¼n iadesini talep etmiÅŸti.

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