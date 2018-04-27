16:36, 27 Nisan 2018 Cuma

Ã‡inâ€™de Ã¶ÄŸrencilere bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±: 7 Ã¶lÃ¼, 12 yaralÄ±





ÅžaanÅŸi eyaletine baÄŸlÄ± MicÄ± vilayetinde bir ortaokul Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda erkek olduÄŸu belirtilen saldÄ±rgan Ã¶ÄŸrencilere bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ã‡inâ€™in ÅžaanÅŸi eyaletinde Ã¶ÄŸrencileri hedef alan bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ±da 7 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi, 12 kiÅŸi yaralandÄ±. Åžinhua ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, ÅžaanÅŸi eyaletine baÄŸlÄ± MicÄ± vilayetinde bir ortaokul Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ±nda erkek olduÄŸu belirtilen saldÄ±rgan Ã¶ÄŸrencilere bÄ±Ã§aklÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. Olay yerine gelen gÃ¼venlik gÃ¼Ã§leri saldÄ±rganÄ± yakaladÄ±. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. SaldÄ±rÄ±da 7 Ã¶ÄŸrenci hayatÄ±nÄ± kaybetti, 12 Ã¶ÄŸrenci yaralandÄ±. YaralÄ±larÄ±n hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

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