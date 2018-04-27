16:44, 27 Nisan 2018 Cuma

Karpowership, Mozambik ve Sudan'da elektrik Ã¼retecek





Karpowership'in 2016'da Zambiya'ya elektrik vermek Ã¼zere Mozambik'in Nacala bÃ¶lgesine konuÅŸlandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Karadeniz Holding'in iÅŸtiraki Karpowership'in Mozambik ve Sudan'a elektrik tedarik etmek amacÄ±yla sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±ÄŸÄ± bildirildi. Karpowership'ten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸirketin TÃ¼rkiye'nin teknolojisini Afrika'ya taÅŸÄ±maya devam ettiÄŸi belirtildi. Karpowership'in 2016'da Zambiya'ya elektrik vermek Ã¼zere Mozambik'in Nacala bÃ¶lgesine konuÅŸlandÄ±ÄŸÄ± ifade edilen aÃ§Ä±klamada, 48 megavat kurulu gÃ¼Ã§teki Karadeniz Powership Ä°rem Sultan gemisinin 5 yÄ±l boyunca Mozambik'e elektrik saÄŸlayacaÄŸÄ± kaydedildi. Sudan elektrik kurumu STPGC ile yapÄ±lan elektrik alÄ±m sÃ¶zleÅŸmesi Ã§erÃ§evesinde de bu Ã¼lkeye 150 megavat kapasiteyle elektrik verileceÄŸi bildirildi. Afrika iÃ§in sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir elektrik saÄŸlama hedefi doÄŸrultusunda bÃ¶lgenin ek elektrik ihtiyacÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanacaÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada ÅŸunlar kaydedildi: "Enerji gemilerinin, bÃ¼yÃ¼yen ekonomilerin artan taleplerini karÅŸÄ±layabilmek, Ã¼lkelerin elektrik kaynaklarÄ±na Ã¶nemli katkÄ±da bulunmak ve Ã§eÅŸitli endÃ¼strilere ekonomik ve gÃ¼venilir elektrik saÄŸlayarak istihdam olanaklarÄ± yaratma hedefleriyle operasyonlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmesi planlanmaktadÄ±r. Karpowership, Mozambik ve Sudan'Ä±n sosyal ve ekonomik geliÅŸimini destekleyerek, gÃ¼venilir, sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir ve uygun fiyatlÄ± elektrik saÄŸlamaya devam edecektir."

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