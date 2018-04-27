17:04, 27 Nisan 2018 Cuma

MÃœSÄ°AD, Ã–zbekistan'a temsilci atadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MÃ¼stakil Sanayici ve Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi (MÃœSÄ°AD), Alparslan UÃ§ar'Ä± Ã–zbekistan'a temsilci olarak atadÄ±.

MÃœSÄ°AD'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, dernek, dÃ¼nyanÄ±n her noktasÄ±na ulaÅŸma hedefiyle ÅŸube ve temsilci sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rmaya ve iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmalarÄ± imzalamaya devam ediyor.

KÃ¼resel vizyon Ã§erÃ§evesinde, dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda teÅŸkilatlanma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren MÃœSÄ°AD, Orta Asya'nÄ±n Ã¶nemli ticaret merkezlerinden Ã–zbekistan'a yÃ¶nelik Ã¶nemli faaliyetler gerÃ§ekleÅŸtiriyor.

Dernek, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n resmi ziyareti kapsamÄ±nda Ã–zbekistan'a Ã§Ä±karma yapacak. MÃœSAD Genel BaÅŸkan Abdurrahman Kaan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtirilecek ziyarette, Ã–zbekistan'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k iÅŸ adamlarÄ± derneÄŸi olan Ã–zbekistan Sanayi ve Ticaret OdasÄ± ile Momerandum of Understanding (MoU) anlaÅŸmasÄ± imzalanacak.

AÃ§Ä±klamada konuya iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen MÃœSÄ°AD YurtdÄ±ÅŸÄ± TeÅŸkilatlanma BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Uyar, MÃœSÄ°AD'Ä±n Ã–zbekistan'a temsilcilik atamasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini belirterek, "Alparslan UÃ§ar, MÃœSÄ°AD'Ä±n Ã–zbekistan temsilcisi olarak gÃ¶revlendirilirken, ilerleyen dÃ¶nemlerde teÅŸkilatlanma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na hÄ±z verilmesini ve burada ÅŸube aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yoruz." ifadelerini kullandÄ±.

Ã–te yandan, MÃœSÄ°AD heyeti, Ã–zbekistan'Ä±n en Ã¶nemli derneklerinden biri olan UluslararasÄ± Ä°ÅŸ ve Teknoloji DerneÄŸi'ne (AMBIT) ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirdi. Ziyarette, MÃœSÄ°AD heyetinin yanÄ± sÄ±ra TÃ¼rkiye'nin TaÅŸkent Konsolosu Kemal Ã–zdemir, Ziraat BankasÄ± Ã–zbekistan MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ercan Bulut ile TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TÄ°KA) yetkilileri hazÄ±r bulundu.

Ziyaret kapsamÄ±nda iki kurum arasÄ±nda MoU anlaÅŸmasÄ± imzalanÄ±rken, ilerleyen dÃ¶nemde yapÄ±lmasÄ± planlanan ortak Ã§alÄ±ÅŸmalar hakkÄ±nda da fikir alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunuldu.