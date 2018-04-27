MÃœSÄ°AD, Ã–zbekistan'a temsilci atadÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
MÃ¼stakil Sanayici ve Ä°ÅŸadamlarÄ± DerneÄŸi (MÃœSÄ°AD), Alparslan UÃ§ar'Ä± Ã–zbekistan'a temsilci olarak atadÄ±.
MÃœSÄ°AD'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, dernek, dÃ¼nyanÄ±n her noktasÄ±na ulaÅŸma hedefiyle ÅŸube ve temsilci sayÄ±sÄ±nÄ± artÄ±rmaya ve iÅŸ birliÄŸi anlaÅŸmalarÄ± imzalamaya devam ediyor.
KÃ¼resel vizyon Ã§erÃ§evesinde, dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±nda teÅŸkilatlanma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ren MÃœSÄ°AD, Orta Asya'nÄ±n Ã¶nemli ticaret merkezlerinden Ã–zbekistan'a yÃ¶nelik Ã¶nemli faaliyetler gerÃ§ekleÅŸtiriyor.
Dernek, CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'Ä±n resmi ziyareti kapsamÄ±nda Ã–zbekistan'a Ã§Ä±karma yapacak. MÃœSAD Genel BaÅŸkan Abdurrahman Kaan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼nde gerÃ§ekleÅŸtirilecek ziyarette, Ã–zbekistan'Ä±n en bÃ¼yÃ¼k iÅŸ adamlarÄ± derneÄŸi olan Ã–zbekistan Sanayi ve Ticaret OdasÄ± ile Momerandum of Understanding (MoU) anlaÅŸmasÄ± imzalanacak.
AÃ§Ä±klamada konuya iliÅŸkin gÃ¶rÃ¼ÅŸlerine yer verilen MÃœSÄ°AD YurtdÄ±ÅŸÄ± TeÅŸkilatlanma BaÅŸkanÄ± Ä°brahim Uyar, MÃœSÄ°AD'Ä±n Ã–zbekistan'a temsilcilik atamasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸini belirterek, "Alparslan UÃ§ar, MÃœSÄ°AD'Ä±n Ã–zbekistan temsilcisi olarak gÃ¶revlendirilirken, ilerleyen dÃ¶nemlerde teÅŸkilatlanma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na hÄ±z verilmesini ve burada ÅŸube aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yoruz." ifadelerini kullandÄ±.
Ã–te yandan, MÃœSÄ°AD heyeti, Ã–zbekistan'Ä±n en Ã¶nemli derneklerinden biri olan UluslararasÄ± Ä°ÅŸ ve Teknoloji DerneÄŸi'ne (AMBIT) ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirdi. Ziyarette, MÃœSÄ°AD heyetinin yanÄ± sÄ±ra TÃ¼rkiye'nin TaÅŸkent Konsolosu Kemal Ã–zdemir, Ziraat BankasÄ± Ã–zbekistan MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ercan Bulut ile TÃ¼rk Ä°ÅŸbirliÄŸi ve Koordinasyon AjansÄ± BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± (TÄ°KA) yetkilileri hazÄ±r bulundu.
Ziyaret kapsamÄ±nda iki kurum arasÄ±nda MoU anlaÅŸmasÄ± imzalanÄ±rken, ilerleyen dÃ¶nemde yapÄ±lmasÄ± planlanan ortak Ã§alÄ±ÅŸmalar hakkÄ±nda da fikir alÄ±ÅŸveriÅŸinde bulunuldu.
Edirne'de saÄŸanak nedeniyle bazÄ± cadde ve sokaklarda su birikintileri oluÅŸtu, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler trafikte ilerlemekte zorluk Ã§ekti.
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± KÃ¼Ã§Ã¼k, "Toplum merkezi sayÄ±sÄ±, bu yÄ±l sonuna kadar 15'e Ã§Ä±karÄ±lacak. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±l yeni toplum merkezlerimiz de Suriyeli vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yoÄŸun olduÄŸu yerlerde hizmet verecek" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Ä°stanbul ValiliÄŸi'nden 1 MayÄ±s kutlamalarÄ± ile ilgili yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada "26 bin 174 personelimiz bayram kutlamalarÄ±nda gÃ¶rev alacaktÄ±r" denildi
MÃœSÄ°AD CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n resmi ziyareti kapsamÄ±nda gittiÄŸi Ã–zbekistan'a temsilci atadÄ±
Van'da gÃ¶steri ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸler 29 Nisan'dan itibaren bir ay boyunca izne baÄŸlandÄ±.
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15 Temmuz'da cuntacÄ± generali Ã¶ldÃ¼rerek darbe giriÅŸiminin seyrini deÄŸiÅŸtiren Åžehit Astsubay Ã–mer Halisdemir'in kardeÅŸi Soner Halisdemir, 24 Haziran'da yapÄ±lacak seÃ§imlerde AK Parti'den milletvekili aday adayÄ± olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Sultanahmet'te bulunan bir otelde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± ve iÃ§eride mahsur kalanlarÄ±n olduÄŸu bildirildi.
Ä°srail'in Filistin'e yÃ¶nelik zulmÃ¼ne tepki gÃ¶stermek amacÄ±yla Ã¼lke Ã¼lke gezen Ä°sveÃ§li aktivist Ladraa, TÃ¼rkiye'nin ardÄ±ndan bir sonraki duraÄŸÄ±nÄ±n MÄ±sÄ±r olduÄŸunu ve yolculuÄŸunun, Filistin Ã¶zgÃ¼r olduÄŸunda sona ereceÄŸini dile getirdi.
4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ± darbe davasÄ±nda, 76 sanÄ±k iÃ§in aÄŸÄ±rlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ mÃ¼ebbet hapis cezasÄ± istendi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CHP'den Ä°YÄ° Parti'ye geÃ§en 15 milletvekili ile ilgili, "Siz bakmayÄ±n bazÄ±larÄ±nÄ±n AK Parti'yi tek adamlÄ±kla suÃ§lamalarÄ±na. Bu Ã¼lkede diktatÃ¶r gÃ¶rmek isteyen, bir gecede 15 milletvekiline; partisine, kamuoyuna ve milletimize hiÃ§bir makul gerekÃ§e gÃ¶stermeden, siyaset mÃ¼hendisliÄŸi Ã¼rÃ¼nÃ¼ yÃ¶ntemlerle zorla parti deÄŸiÅŸtirtenlere bakmalÄ±dÄ±r." dedi.
FÄ±rÄ±ncÄ±lar Federasyonu BaÅŸkanÄ± BalcÄ±, Ramazan pidesinin fiyatÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Buna gÃ¶re Ankara ve Ä°stanbul'da 275 gramlÄ±k pidenin 2 liradan, Ä°zmir'de ise 350 gram pidenin 2,5 liradan satÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi.
Yurt iÃ§i ve yurt dÄ±ÅŸÄ± seÃ§men kÃ¼tÃ¼kleri 2 MayÄ±s'ta ilan ediliyor. Yurt Ä°Ã§i SeÃ§men KÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ askÄ± listeleri 2 MayÄ±s Ã‡arÅŸamba saat 08.00'de, Yurt DÄ±ÅŸÄ± SeÃ§men KÃ¼tÃ¼ÄŸÃ¼ ise 2 MayÄ±s TSÄ° 08.00'de www.ysk.gov.tr adresinde ilan edilecek
Bursa merkezli 4 ilde, FETÃ–'nÃ¼n "mahrem askeri yapÄ±lanmasÄ±"na yÃ¶nelik operasyonda, 6 muvazzaf subay ve astsubay gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
Ä°zmir'de dÃ¼zenlenen operasyonda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n Suriye'nin Deyr Zor ili ve Ã§evresinden sorumlu sÃ¶zde emiri ile 3 elebaÅŸÄ±nÄ±n Ä°zmir'de yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.